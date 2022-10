Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je nakon trilateralnog sastanka Republike Srbije, Mađarske i Republike Austrije na temu efikasnog upravljanja procesima migracije da Srbija nikako nije odgovorna za migrantsku krizu, da je Srbija pokazala da je odgovorna, ozbiljna, humana i solidarna zemlja i da Srbija nikako neće dozvoliti da bude parking za migrante, ili da se način života njenih građana ugrozi i promeni na bilo koji način.

„Lideri tri zemlje su prepoznali probleme sa kojima se suočavamo i postavili konkretne zadatke koji su na nama da ih sprovedemo. Srbija, Mađarska i Austrija dele zajednički problem, dele veliku zabrinutost zbog migrantske krize. Brojevi su gotovo eksplodirali i mogu da se porede čak sa početkom krize iz 2015. godine. Pritisak na naše granice je ogroman. Ovo nije više humanitarna kriza. Ovde su u pitanju kriminalne bande koje zloupotrebljavaju težak položaj ljudi i koji krše sve međunarodne propise. Prema krizi se moramo tako i ponašati, striktno poštujući naše zakone. Da bismo zaštitili, ne samo prostor naših zemalja, već da bismo zaštitili način života naših građana, moramo delovati zajedno, moramo delovati u skladu sa međunarodnim i domaćim zakonima, ali moramo delovati", istakao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin nakon trilateralnog sastanka posvećenom efikasnom rešavanju problema migrantske krize.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin zahvalio se mađarskom i austrijskom kolegi Sijartu i Karneru na visokom stepenu razumevanja Srbije po pitanju migrantske krize, istakavši da je za našu državu važno to što zemlje poput Mađarske i Austrije razumeju pozicije Srbije i u njoj prepoznaju partnera i saveznika.

„Srbija ne može da bude sama baš kao što ni Mađarska i Austrija ne mogu da budu same u ovoj borbi, baš kao što nijedna zemlja ne može da bude sama u ovoj borbi. Za Srbiju je od velikog značaja što važne i moćne zemlje kakve su Mađarska i Austrija razumeju naš problem i u nama prepoznaju saveznika i partnera. Srbija je siguran i pouzdan partner, Srbija je od početka migrantske krize pokazala da je veoma humana, veoma solidarna, veoma organizovana i da neće dozvoliti da postane parking za migrante i da se svakodnevni način života naših građana menja na bilo koji način", kazao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Ministar unutrašnjih poslova rekao je da države koje su cilj migranata konačno treba da donesu političku odluku da li žele ili ne žele migrante, te da će opasne krijumčarske bande postojati sve dok se to ne desi. Ministar Vulin istakao je da nije u pitanju humanitarna kriza, već borba sa kriminalom.

„Ovo više nije humanitarno pitanje, ovo je pitanje poštovanja zakona, ovo je pitanje kriminala, političke volje zemalja koje su konačna destinacija migranata.

Od 2015. godine do danas stvorene su međunarodne krijumčarske organizacije koje zarađuju ogromne profite i oni ne žele da ovo stane. Jedini način da migrantska kriza stane jeste da zemlje koje su cilj migranata, već jednom donesu političku odluku da li ih hoće ili ih neće. Ako ih hoće, onda moraju da organizuju legalan način da te ljude prime i da ne traže od drugih zemalja da ih primaju. Ako ih neće, onda moraju da im stave do znanja da je svaki njihov nelegalni ulazak krivično delo i da ne mogu da dobiju bilo kakvu vizu. Dok to ne urade, mi ćemo imati krijumčarske bande koje će zarađivati milijarde i koje će na ekonomskim i političkim problemima brojnih zemalja zarađivati“, istakao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, poručivši da je izuzetno zahvalan zbog održavanja današnjeg sastanka.

„Veoma smo zahvalni zbog današnjeg sastanka, imamo i konkretne dogovore i zadatke, svako od nas i svako od naših ministarstava i ovo je dobar dan za sve one koji smatraju da vladavina prava i sigurnost naših građana nemaju alternativu", poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, nakon trilateralnog sastanka Srbije, Mađarske i Austrije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, takođe je, nedavno, o važnim pitanjima migratorne politike razgovarao sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom i saveznim kancelarom Republike Austrije Karl Nehamerom.