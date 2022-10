TOMIĆ: ĐILAS JE SA SVOJIM ŽUTIM KLANOM OSTAVIO SRBIJU DA BANKROTIRA

Zoran Tomić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je da posle bitke svi su generali, kaže narodna umotvorina i da , tako, kako je rekao, "i tajkun Đilas, lider opozicije u pokušaju hoće sebe da istakne kao borca za interese građana i Srbije i da za sve moguće probleme, ne samo u Srbiji, već na Zapadnom Balkanu okrivi Vučića."

- Znate, to je stara uvežbana matra kojoj su ga naučili njegovi saradnici iz inostranstva, isti oni koji su ga naučili da od Srbije pravi zemlju gde se kombinacijama dolazi do zarade, a ne znanjem, gde se nezaposlenost meri vrednostima preko 30%, gde se svetskoj krizi smeju u lice i preko pola miliona građana ostvaljaju na ulicu, dok preprodaju sekunde na Javnom servisu, uvode Velikog brata i dodeljuju poslove bratskim firmama preko kojih zgrću milione i prave svoje poslovne imperije! Posle sami za sebe kažu da su uspešni menadžeri i to sve preko fotelje, leđa i džepova građana Srbije! Zaboravio je tajkun Đilas da u svom saoptšenju napomene da Srbiju koju opisuje je Srbija koju je on sa svojim žutim klanom ostavio da bankrotira! - rekao je Tomić i dodao:

- Zaboravio je da su oni uvek radili za tuđe ineterese, da su im građani Srbije bili poslednja rupa na svirali i da su u njihovo vreme plate i penzije bile duplo manje nego danas. Zaboravio je tajkun Đilas da spomene da su se u njihovo vreme zaduživali da bi isplatili ljudima penzije i plate, da su investitore odbijali od Srbije, da koridor 10 nisu umeli da završe, a koridor 11 nisu ni ašov u zemlju poboli, već je izbio sudski proces, koji su opet građani Srbije platili. Govori tajkun o korupciji i kriminalu, koji je u njihovo vreme cvetao, pa se tako Srbija pored po odlivu mozgova kotirala visoko i po korupciji. Kaže da se zalaže za borbu protiv korupcije, pa zašto onda uradiše onu sramnu reformu sudstva 2009. godine kad su išli u privatizaciju sudstva, grane vlasti koja treba da bude nezavisna, ostaviše stranački nepodobne sudije i tužioce na ulici bez posla? Kaže da se bori za demokratiju i slobodu govora, a na ulici zabranjivali građanima da šetaju, mirnim protestima koje su uredno prijavili da iskažu nezadovoljstvo i još su policiju slali nja njih pa je i krv padala!

Prema njegovim rečima, govori da se zalaže za put Srbije u EU, a u njihovo vreme nisu ni jedno poglavlje otvorili, razmetali se sa datumima ulaska u uniju kao da je njihova volja kad će ući, radili sve da nas od unije udalje.

- Nisu uspeli ni dostojanstveno da se bore za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, već to radili bežeći u Rumuniju saopštenjima, proterujući abasadore Makedonije i Crne Gore kao najveće krivce za sve, a one koji su to de fakato bili molili su i kumili da odlože priznanje lažne države da bi dobili izbore! Takvi dvolični lešinari, tajkuni, mangupi su narodu Srbije dozlogrdili i 2012. su im rekli ZBOGOM na izborima. Raskrstili su sa neodlučnima i onima kojima je lični džep preči od državnih i nacionalnih interesa. Danas podržavaju Vučića koji je obezbedio rast plata i penzija, da Srbija bude šampion u privlačenju DSI, državu koja ravnopravno gleda domaće i strane investitore, koja se bori za bolji život i standard njenih građana. Narod podržava one koji se ne stide da kažu da je bombardovanje 1999. godine bila AGRESIJA, a ne intervencija, koji stvari nazivaju pravim imenom, a ne da od ambasadora do ambasadora prodaju drugačiju priču. Danas Srbija ima lidera koji se ne prodaje za čašu viskija i tompus zarad svoje lične karijere, već čovek koji se bori za građane Srbije na najbolji način na koji ume. Ima lidera koji nije čovek ni istoka ni zapada, već čovek SRBIJE, koji zna šta su prioriteti i koji je doveo do toga da Srbija u međunarodnim krugovima bude poštovana i cenjena, a ne da se svakome saginje, izvinjava i čeka milostinju - rekao je Tomić i dodao:

- Zato mogu da poručim tajkunu Đilasu i svim domaćim i stranim dušebrižnicima da za Srbiju ne moraju da brinu, jer dok je Vučića Srbija će se boriti za sebe i svoje građane, imaće svoje dostvojanstvo i neće se nikome saginjati niti moliti za milostinju. Neka se ne brine tajkun, jer građani Srbije nemaju kratko pamćenje kao on, pamte odlično šta su on i njegova pocepana bratija radili Srbiji i to neće više nikad dozvoliti da se ponovi! Srbija je zemlja građana Srbije koji odlučuju o njenoj sudbini na izborima, a ne kako neki ambasadori ili sekretarice istih nalože da se radi!