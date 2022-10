Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Pragu, gde se održava Samit o inicijativi za uspostavljanje evrospke političke zajednice.

- Mnogo dobrih stvari se tu čulo, kojim putem će Evropa da ide. Izgradnja povezujućih transmisionih sistema, novih interkonektora, gasovoda, naftovoda, da bi mogli da se koriste energetnti iz celog sveta. U subotu ćemo pričati više o novim investicijama. Zahvalio sam se Evropljanima na podršci za izgradnju interkonektora sa Bugarskom - kazao je predsednik.

Vučić je rekao da očekuje predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva uskoro u Beogradu, kako bi se osigurali novi izvori gasa.

Kako je predsednik naveo, sve što je sa Rusima, kada je u pitanju gas, urađeno, dobro je, međutim, nismo mogli koliko smo želeli da se obezbedimo.

- Juče kada je sve to trebalo da prođe, na inicijativu Hrvatske i jedne baltičke i jedne nedaleko baltičke zemlje, Hrvatska je izašla sa argumentacijom da nije fer da Srbija ima nižu cenu nafte. Onda se postavilo pitanje je l' se kažnjava Rusija ili Srbija? Zahvaljujem se Radevu koji je danas bio izuzetno fantastičan, rekao je da nije fer prema Srbiji. Isto je rekao i Micotakis... - kaže Vučić.

Predsednik kaže da je Srbija manji potrošač od Mađarske, Češke i manjih zemalja, a predstavlja pretnju, dok mnogo veće zemlje ne smetaju.

- Čim ovo završimo, idem na najvažniji sastanak, Šolc i Makron. Taj sastanak je pomeren, pa se nadam da ću se sastati i sa Ursulom Fon Der Lajen. Dobio sam informacije da će ključna tema našeg razgovora biti KiM - navodi predsednik.

- Srbija može da uvozi bilo koju naftu a da to nije Ruska, isto tako svako može da ode u Jasenovac, samo predsednik Srbije da ode. Svako može da koristi ćirilicu, ali samo u 4 zida svoje kuće. Ko ste vi da ulazite u naše bilateralne ugovore? Podsetiću vas da sam obzirom na sve to što su nam radili, mi smo i tada govorili da nikada nismo imali problema sa Hrvatskom kada je u pitanju korišćenje Janafa. Oni to za nas više nisu, ko će nama da odlučuje odakle ćemo mi da uvozimo? Pritom, veliki deo janafa pripada Srbiji, mi sve svoje obaveze na vreme izmirimo - kaže Vučić.

Predsednik je potom progovorio o optužbama na račun saudijske Arabije, koja posluje sa Rusijom.

- Imate rast cena nafte, koja je ogromna. Danas vam Zelenski saopštava da neće moći da izvoze energiju... To će se naći na jednom tržištu uz bezbroj problema za sve nas. Kako ćemo da preživimo kada ćemo sami sebi u sred Evrope da položimo nogu? Ne postoji racionalno objašnjenje za sve ovo, osim to što sam želeo da odem u Jasenovac da položim venac - dodao je Vučić.

Naš je posao da kupujemo najeftiniju mogući naftu, a evo sada, imamo i porast cene dizela, dodao je Vučić.

- Naših problema i teritorijalnog integriteta se niko ne seća, a sada svi to gledaju. Neodgovorni političari su želeli omču oko vrata Srbiji da stegnu mnogo ranije... ali eto, mi ćemo nastaviti da se borimo, i gledaćemo to da Srbija uvek može da ostane i opstane, kao i da razmišlja o prosperitetu - dodao je Vučić, pa se dotakao sastanka sa makronom i Šolcom koji sledi:

- Očekujem da otvoreno razgovaramo. Reći ću otvoreno šta mislim. Reći ću i Đorđi Meloni šta mislim. ja nikada ne očekujem unapred previše, moje je da se pripremim, da imam argumentaciju. Nikada razgovor nije lak, suviše problema imamo, pogotovo o KiM, naše je mipšljenje drugačiji od ostalih sila. Biće tema i uvođenje sankcija Rusiji, tako da eto. I ja sam pripremio teme, ali neću sada o njima da pričam - naveo je Vučić.

Kako je dodao, Srbiju danas niko nije kritikovao. A na strani Srbije bio je Rumen Raden, kog je predsedenik ponovo pohvalio.

- Da ne bih nikoga uvredio, to je površan stav... To je osmi paket sankcija protiv Rusije, a šta je to prema Srbiji? Glupa je logika tih koji su to izjavili... Zato nikada nisam govorio da moramo i ostalo, moje "pokušaću" je značilo mnogo više nego nečije obećanje. Neki su govorili da sam ja 3. aprila rekao da ću da uvedem sankcije. Na kraju se ispostavilo da su oni izašli da traže sankcije, jer su želeli da se uvuku u neke ambasade. Jedino u šta ću da se zaklinjem je interes Srbije, Ustav Srbije i Miroslavljevo Jevanđelje - kaže predsednik Srbije, govoreći da se uvedu sankcije Rusiji.

Vučić kaže da se više niko ne interesuje za klastere, već samo za sankcije. EU he u velikom sukobu sa Rusijom, i traži se ujedinjen blok, dodao je Vučić.

- Mi ne treba da krijemo od naroda šta se dešava - kaže Vučić.

Predsednik je potom naveo da je za nas ovo velika prilika da imamo dobre susrete i sastanke kako bi pružali informacije i saznali neke stvari.

- To je za nas veoma korisno. Ne razumem se da li je ovo zamena za nešto, nama ovo znači i koristi - kaže predsednik.

