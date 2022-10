DABIĆ: Nastavljamo da služimo interesima svog naroda

Čitajući Đilasovo otvoreno pismo nakon obilaska SAD-a prosečan birač lako bi mogao pomisliti kako se na domaćoj sceni rađa neka nova politička misao - sve dok ne bi pročitao ko je potpisnik tih redova, rekao je Đorđe Dabić u saopštenju Srpske napredne stranke.

- Trio fantastiko (Đilas, Borko, Marinika) pohvalio se na društvenim mrežama serijom sastanaka sa raznim zamenicima pomoćnika od nekih drugih pomoćnika državnih sekretara uz neskriveno oduševljenje što se uopšte nalaze u stranoj državi za koju veruju da bi ih mogla opet dovesti na vlast - naveo je Dabić i dodao:

- Baš kao onomad pre 22 godine, mimo želje naroda uz finansiranje spolja njih i njihove žute kamarile koja je zajahala na narodnu grbaču posle 5-og oktobra. Đilas veli kako mu je najzad sve kristalno jasno, mora Srbija da napusti politiku čuvanja vlastitog kursa i svrsta se uz jednu stranu u ovom svetskom sukobu. Čudno je to, kako mu pre izbora ne pade na pamet da bude takav vizionar. Neko bi rekao da je to prevara birača ali šta je to za Đilasa, još jedna recka na zidu, ko to još broji - napisao je Dabić.

Kako je naveo, Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem vodila je i vodiće srpsku politiku, onu koja je najbolja za građane Srbije.

- Teško je, nije lako odolevati ovakvim vetrovima koji duvaju sa svih strana ali država je mnogo ozbiljna stvar da bi smo imali takav luksuz da se odričemo bilo kog istorijskog saveznika ni na jednoj strani - napisao je Dabić i dodao:

- Nastavljamo da služimo interesima svog naroda, a tapšanje po ramenu i raportiranje strancima ostavljamo njima koji su na to navikli. Narod su jednom prevarili, drugi put neće - to im obećavamo - stoji u saopštenju.