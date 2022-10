VUČIĆEVIĆ ZA PINK O POTEZIMA HRVATSKE: To je neprijateljski akt prema Srbiji - Spremni su da se odreknu velikih para samo da bi Srbima naneli zlo

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera, komentarišući to što je Hrvatska tražila da se zaustavi dopremanje ruske nafte Srbiji preko naftovoda Janafa, u okviru novog paketa sankcija EU Rusiji, kaže da to pokazuje suštinu Hrvatske politike.

Vučićević kaže da je prema odluci koja je doneta juče ujutru nama trebalo da bude zabranjen uvoz ruske nafte već od 10. oktobra.

- Da bi ljudi razumeli, osmi paket sankcija EU prema Rusiji podrazumeva zabranu uvoza ruske nafte morskim putem. Onda je bio dogovor da postoje zemlje u Evropi, pogotovo na zapadnom Balkanu, koje ne mogu da funkcionišu bez ruske nafte i rekli su da će biti izuzeća - podsetio je Vučićević.

Prema njegovim rečima, EU je obećala da će u izuzeću biti zemlje zapadnog Balkana, ali i Mađarska i Bugarska.

- Juče ujutru su se predomislili na predlog i na insistiranje Hrvatske, što je zvanično i potvrđeno. Na predlog i insistiranje Zagreba je odlučeno da iz tog izuzeća bude isključena Srbija - naveo je Vučićević za Novo jutro TV Pink.

Kako je istakao, to je neprijateljski akt Hrvatske usmeren prema Srbiji.

- To pokazuje zapravo suštinu Hrvatske politike - istakao je Vučićević.

Vučićević je izjavio da smo juče posle podne smo saznali da ćemo i u oktobru i u novembru moći da uvozimo rusku naftu morskim putem.

- Mi ćemo moći da nastavimo da uvozimo rusku naftu i u oktobru i u novembru, sve do decembra. Brojni lideri na sastanku Evropske političke zajednice su podržali argumente predsednika Vučića i države Srbije - naglasio je Vučićević.

Kako kaže, bilo je više lidera Evropske unije i regiona koji su rekli da nije pošteno, moralno to što se radi našoj zemlji.

- Da nije bilo odlučne reakcije predsednika Vučića, da nije bilo njegovog govora... Njegov govor koji je održao na tom sastanku je bio takav da je sve njih doveo u situaciju da moraju da odlože ili ukinu te sankcije ili da priznaju da su najveći licemeri - rekao je Vučićević.

On je naveo da Srbija ogromne pare daje Hrvatima za tranzit nafte Janafom, iako je učestvovala u njegovom građenju.

- Oni ludaci, da ne kažem neku drugu reč, sad traže da se taj naftovod zatvori za Srbiju. Spremni su čak da se odreknu poprilično velikih para samo da bi Srbima naneli zlo. To je patologija, to je bolest, to nema veze sa normalnom odlukom - ocenio je Vučićević.