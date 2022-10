SRBIJA SPREMILA ODGOVOR NA ZABRANU UVOZA RUSKE NAFTE! Vučić: Doneli smo odluke, to neće biti pitanje dnevne politike

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas odgovarajući na pitanja novinara nakon otvaranja MTU fabrike u Novoj Pazovi da je naša država donela odluke povodom zabrane uvoza ruske nafte.

Nakon otvaranja fabrike, Vučić je za Pink rekao kaže da je ovo veliki dan za Srbiju i da je veoma ponosan.

- Šest godina velikih napora, ali na kraju ogroman uspeh, ovo je ono što doprinosi razvoju i prosperitetu Srbije - istakao je predsednik Srbije.

Vučić se, odgovarajući na pitanja novinara, osvrnuo na Samit u Pragu.

- Juče sam se u Pragu susreo sa 38 evropskih i svetskih lidera. Ne postoji niko ko je imao toliko susreta, imao sam bilaterale sa najvažnijim ljudima EU pored panela - istakao je Vučić.

Imao bilateralu sa Pedrom Sančezom, sa Makronom u tri navrata, sa Antonijom Koštom, Marijom Dragom, Kirijakosom Micotakisom, sa sve tri zemlje Beneluksa, sa premijerima Ukrajine, Poljske, Norveške...

Nije mi se razgovaralo sa Plenkovićem, iako je on nešto pokušao. Nisam video danske predstavnike i nisam razgovarao sa britanskom premijerkom.

Komentarišući fotografiju iz Praga, na kojoj je usamljen, dok neki drugi svetski lideri pričaju između sebe, Vučić je rekao:

Nisam prilazio tom stolu, jer nije pristojno prekidati razgovor o miru između dve zemlje

- Tek sinoć sam saznao da je Hrvatska i sebe izuzeli iz nabavke ulja posebnog koje im je potrebno od ruske strane. Sebi su dali za pravo da pomažu Rusima, da im nešto plaćaju, ali su to uskratili Srbiji. Samo nemojte da mi govorite da to ima veze sa moralom i principima. EU je donela odluku da mi budemo izuzeti, a onda su na predlog Hrvatske i još dve članice su to skinuli - istakao je predsednik.

- To što sam hteo da položim cvet je orgijanje? I to što sam tri puta slao zahteva za to hrvatskoj državi? Što su izmislili da sam nekoga pretukao? - dodao je predsednik Srbije.

Kako je dodao, kada je reč o Kurtijevoj izjavi, već sedam ili osam meseci sluša izjave kako će Srbija i Rusija izvršiti neku vrstu invazije.

- U to više ne veruju ni Albanci u Prištini - napomenuo je on.

- Očekuje nas težak period u smislu svetske situacije, ne mislim da će neko da nas bombarduje ili nešto slično - naveo je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao da je bilo mnogo onih koji su govorili o sankcijama, ali ne otvoreno, iskazali su poštovanje prema Srbiji.

- To rade svaki dan. To traži i 10 do 15 odsto građana. To prihvatam kao politički legalan i legitiman zahtev - dodao je Vučić i on je dodao da ne veruje da će Srbija biti izuzeta od odluke o uvozu nafte i traži se rešenje.

Najavio je da dolazi tanker sa ugljem iz Indonezije.

- Ne verujem da će Srbija biti izuzeta od zabrane uvoza ruske nafte! Već smo doneli odluke, o tome ću pričati sutra. Naš odgovor nije pitanje dnevne politike - rekao je predsednik Srbije.

Autor: