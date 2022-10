Obraćajući se građanima Srbije, predsednik Republike Aleksandar Vučić, najavio je tešku zimu, velike pritiske na našu zemlju, saopštio sa kojim se sve izazovima susrećemo, ali i doneo dobre vesti u vidu snadbevanja hranom i energentima, kao i investicijama koje su u planu.

Predsednik je rekao da je, u skladu sa dogovorom koji je napravio sa predsednicom Vlade Srbije, želi da obavesti građane Srbije o svim važnim političkim događajima o svemu što očekuje da će da se dogodi i što Srbija može da učini.

KOSOVO I METOHIJA

Kada je u pitanju Kosovo i Metohija, predsednik je rekao da je osnovna karakteristika svih političkih zbivanja uticaj geopolitičke situacije na stanje na KiM i pozicija Srbije po pitanju naše južne pokrajine.

- Naša pozicija postaje sve komplikovanija. To smo predvideli pre gotovo 8 meseci, zapadne zemlje će pokušavati da, kako oni misle, reše problem Kosova na način da ono uđe u UN, a drugi je, taj da oduzmu argument Kosova Putinu i Rusiji - rekao je Vučić.

Kako kaže, menja se arhitektura razgovora, dodaje da se gotovo sve suštinski menja, jer danas imamo na stolu predlog Nemačke i Francuske, o kojem mi moramo da razmišljamo.

- Naš stav je da ne možete da bacite kroz prozor predlog koji dolazi od dve moćne zemlje, jer je to neodogovorno. Takođe, nisam siguran ni da možemo da ga prihvatimo - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je najveća greška bila ta što smo prihvatili da EU rukovodi procesom rešavanja statusa KiM.

- Što se tiče samog papira, ne mogu da ulazim u detalje, jer on nije javan. Suština je u tome da Srbija dopusti ulazak Kosova u sve međunarodne institucije i organizacije uključujući i UN. Za uzvrat bi dobili brzi ulazak u EU i verovatno značajne ekonomske koristi. Naš stav je da to za Srbiju i zbog Ustava, ali ne samo zato, neprihvatljivo da Kosovo bude članica EU, i to će nositi svoje posledice - rekao je Vučić.

Kako kaže, u drugom nivou problemi na KiM su takvi da gotovo svakodnevno imamo provokacije Albanaca kroz projavljivanje njihovih različitih policijskih jedinica, koje vrše, kako kaže, psihološki pritisak na naš narod.

- Sa druge strane, imamo sve dokumentovano. Amerikacni povećavaju svoje vojno prisustvo na Kosovu. Ono što je interesantno jeste to što oni kažu da dolaze da zaštite teritorijalni integritet i suverenitet Kosova. To je jasan signal nama i Srbima na KiM, da ne sanjaju i ne maštaju o poštovanju odluka donetih u međunarodnom pravu, već samo poštovanju politike sile, koja se i dan danas provodi nad nama - rekao je Vučić.

Kako kaže, poruku smo razumeli, kao i da je međunarodno pravo odavno pogaženo i uništeno, već da, kako dodaje, postoji samo pravo sile i pravo jačeg.

- Pozicija srpskog naroda na KiM je takva da ne moram ništa da kažem. Zahvalan sam im. Mi u ovom trenutku imamo 8 nota o povlačenju priznanja Kosova, nastavićemo da radimo svoj posao, iako je to za nas užasno teško - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da bi trebalo da se početkom novembra donese odluka o prijemu Kosova u Savet Evrope.

- Mi nećemo dozvoliti nezavisnost Kosova i u formalnom smislu. Mogu da nam uzmu sve, da nam urade sve, borićemo se svom svojom snagom i politički pravno. Čuvaćemo svoju zemlju i granice, kao i svoj integritet. Izgledi su nam mali, ali kako god bilo u ovom trenutku ne postoji volja u srpskom rukovodstvu za prihvatanjem nezavisnosti Kosova i njegovog članstva u UN - rekao je Vučić.

ZADACI

Predsednik je rekao da bi ih podelio na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne.

- Zbog sukoba u Ukrajini, pokazale su se tri važne stvari, zdravstvo, kao stub, finansijska stabilnst, energetska stabilnost, hrana i kao peto, od izuzetnog značaja pojavljuje se vojska i snaga armije jedne zemlje - rekao je Vučić.

Kako kaže, krenulo se u dodatna velika ulaganja u namensku industriju. Dodaje da će se ulagati još u modernizaciju kapaciteta.

- Jasno je da će sukobi u svetu dugo da traju. Pronalazimo i kupce za našu robu, možemo sve da prodamo na sto strana sveta. Želim da vas obavestim da sam potpisao naredbu za sve fabrike da 20 procenata svega što se proizvede mora ostati u Srbiji za njenu vojsku - rekao je Vučić.

ENERGETSKA STABILNOST

Predsednik je rekao da će naredne dve zime biti posebno teške.

- Srbija godinama ima samo jedan naftovod koji ide preko Hrvatske. Taj naftovod se ne završava u Srbiji. Mi nažalost nemamo spojen naftovod sa Mađarskom, što bi nam sada mnogo značilo. U narednih 6 godina uložićemo 12 milijardi u infrastrukturu, dodatno pojačavamo plan Srbija 2025, jer energija predstavlja krvotok jednog sistema - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je Hrvatska postala nepouzdan partner po tom pitanju. Kako kaže, mora da se krene u diverzifikaciju izvora nafte, kao i naftovoda.

- Krenućemo u izgradnju naftovoda ka Mađarskoj, kako bi mogli da se priključimo i tu na naftovod, kako bi mogli da biramo šta je povoljnije za Srbiju. Moramo da gradimo i naftovod kroz Severnu Makedoniju do luke Drač - rekao je Vučić.

Kako kaže, naftovod bi mogao da košta do 100 miliona evra, posebno ako se iskoristi trasa gasovoda koji ide tom linijom.

- Što se nafte tiče, želim da znate da smo je imamo dovoljno za 75 dana ukoliko bi nam neko prekinuo dotok do rafinerije, kao i za 50 dana benzina. Radimo na novim skladištima nafte, postoje dve ponude. Jedna je predlog Britanije, ali oni traže posebne uslove arbitraže, kao i naših naftaša, pa ćemo doneti odluku u skladu sa tim koja će odluka da bude bolja - rekao je Vučić.

Kako kaže, skočio je i borj automobila i broj kamiona. Dodaje da se tu posebno vidi kojom brzinom i kako je rasla naša privreda.

- Snadbevaćemo se na različite načine u ovom periodu. Nama je potrebno između 18 i 24 meseca da izgradimo naftovod do Mađarske, kako bi se što pre prikopčali na naftnu mrežu naših mađarskih prijatelja i na taj način razvili našu mrežu - rekao je Vučić.

Kako je rekao, u ovom trenutku imamo najveće rezerve gasa. One su, kako kaže, u ruskom, mađarskom delu skladišta i u Banatskom dvoru.

- U ovom trenutku imamo dovoljne količine gasa iz redovnih izvora. Već 10 dana nismo uvozili struju. To je sitnica kojom možemo da se pohvalimo - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da povećanja cene gasa neće biti, da čak, iako ga bude, neće predstavljati poseban udar za građane Srbije.

Kada je struja u pitanju, Vučić je rekao da je veoma važno da Toplana Novi Sad radi, kao i da za sada ne uvozimo električnu energiju.

- Pošto mi kopamo ugalj svaki dan, moraćemo da dodamo po 20 hiljada tona, tako da imamo nešto više od mesec dana rezerve po deponijama - rekao je Vučić.

Kako kaže, sa mnogo manje snage radimo u ovom trenutku. Dodaje da je za ljude veoma važno da i kada bude povećanja cena, ona će biti u razumnim i malim okvirima.

- Srbija će biti i dalje zemlja sa najnižom cenom električne energije - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik je rekao da u narednom periodu moramo da razgovoramo o izgradnji još jedne rafinerije na teritoriji Srbije. Dodaje da imamo mogućnost da dovozimo naftu iz različitih izvora.

- Mi to ne možemo sada, jer su nam svi kapaciteti popunjeni - rekao je Vučić.

Predsednik je najavio da će se raditi nekoliko interkonektora. Dodaje da će do septembra biti završen interkonektor do Bugarske.

Vučić je rekao da se razgovara da se uveže dodatno sa Mađarskom, na stolu su predlozi da postanemo suvlasnici njihovih nuklearnih elektrana. Dodaje da bi se to valorizovalo na fer i korektan način.

- Moramo da povećamo obnovljive izvore energije, o čemu razgovaramo sa više zemalja - rekao je Vučić, dodaje da će morati da se obezbedi da struja ostaje u Srbiji.

Takođe, dodaje, razmišlja se i o uvođenju ekstra profita, kao što neke zemlje uspešno rade. Kako kaže, narod će to posebno pozdraviti, ali tajkuni neće.

FINANSIJSKA STABILNOST

Predsednik je rekao da u ovom trenutku imamo 253,7 milijardi dinara, kao i da smo više nego likvidni.

- Javni dug nam je na 53,7 posto - rekao je Vučić.

Kako kaže, stanje je dobro i stabilno. Dodaje da nikakvih problema po tom pitanju neće biti.

Kada su životne namirnice u pitanju, predsednik je rekao da je Srbija obezbedila da imamo najjeftiniji hleb u Evropi. Dodaje da nemamo problema, osim što je bilo puno suše, pa su zalihe kukuruza ali i izvoz smanjeni.

- Ipak, nećemo imati problema ni sa kukuruzom niti sa pšenicom. Imamo i dovoljne količine suncokreta. Imamo dovoljno šećera i soli - rekao je Vučić.

PENZIJE

Predsednik je najavio povećanje penzija od 1. novembra, a zatim i drugo od 1. decembra.

- Ukupno povećanje biće između 20,2 i 20,8 odsto. Prosečna penzija će biti negde oko 322-323 evra, računajući i poljoprivredne penzije koje su jako male jer nisu uplaćivani doprinosi - rekao je Vučić.

Dodao je da će biti povećane i plate u javnom sektoru.

- Plate će biti za 12,5 odsto uvećane, a za vojna lica, oficire i podoficire 25 odsto.- Minimalna zarada će biti 40.020 dinara - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da će pred Novu godinu, biti dodeljeno po 5 hiljada dinara mladima, kao novogodišnji poklon. To je, kako dodaje, ukupno oko 45 miliona evra.

INVESTICIJE

Predsednik je rekao da je Srbija uspela da privuče 3 milijarde i 11 miliona direktnih investicija, možemo da očekujemo, dodaje da ćemo biti blizu rekordne prošle godine.

- Važno je da ukažem na činjenicu da su dosta ulagale japanske i kineske firme. One nam obezbeđuju ovakvu sigurnost - rekao je Vučić.

Kako je rekao u narednih godinu dana završiće se 5 autoputeva ili brzih saobraćajnica.

- 30. decembra otvaramo deonicu autoputa ka Kruševcu. To će biti nekih sat i 10 minuta od Kruševca do Beograda - rekao je Vučić.

Kako kaže, do kraja marta očekuje završetak kompletne obilaznice oko Beograda.

Predsednik je najavio i ulaganja u železnicu, dodao da se radi brza pruga Beograd-Niš.

- Razmišljamo da se spajamo sa Vrbicom ka Crnoj Gori, jer nam je pruga tu u užasnom stanju. Do kraja 2025. imaćemo u postunosti završenu prugu kroz Srbiju ka Mađarskoj - rekao je Vučić.

Kako kaže, uspeli smo da ne odustanemo ni od jednog projekta, uprkos velikoj krizi u svetu.

SANKCIJE RUSIJI

Vučić je rekao da bez obzira na to šta mi mislimo o politici nekih po pitanju KiM, Srbija i njena vlada moraće da nastave i da rade na mnogo reformi na svom evropskom putu.

- Moramo da radimo na usklađivanju viznih režima. Ono što za nas predstavlja problem a što nosi sve klaster i poglavlja jeste situacija na KiM, kao i usklađivanje naše sa spoljnom politikom EU - rekao je Vučić.

Kako kaže, nikada nećemo govoriti ili izlaziti pred naciju a da nemamo u potpunosti jedinstven stav.

- Mi smo svoju politiku postavili dobro, ali mislimo da smo fer. Voleli bi da žele da razumeju našu poziciju, ali to neće biti slučaj. Mi ćemo se ponašati u skladu sa interesima Srbije, nikome ništa nismo dužni - rekao je Vučić.

Kako kaže, ne dugujemo nikome ništa. Dodaje da odluke nisu iz koristi, već zbog poštovanja međunarodnog javnog prava, kao i poštovanja sebe.

- Tu ćemo poziciju zadržati do trenutka dok šteta Srbiji ne bude veća od svega drugog - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da Srbija nema koncenzus oko tog pitanja, dodaje da je i sam oprezniji kada je promena politike u pitanju.

- Ja neću bežati da vam kažem i da je odluka promenjena ako dalje i više ne budemo mogli. U ovom trenutku ne ugrožavamo naše nacionalne interese, štiteći međunarodno javno pravo i politiku koju Srbija zastupa - rekao je Vučić.

"KLINTON TRAŽIO OD MAĐARSKE DA NAPADNE SRBIJU, ORBAN ODBIO"

- Ovo niste znali, 1999. godine je Mađarska trebalo kopnom da napadne Srbiju, to mi je Orban potvrdio. Orban je odbio taj zahtev Klintona, a u Beloj kući pomogao mu je Šreder. Onda je Orban otišao u Britaniju, pozvonio na vrata Margaret Tačer i ona mu je rekla da joj mnogo smeta što je odbio da napadne Srbiju, jer će više britanskih vojnika da pogine. Trebalo je da nas napadnu da nam razvuku snage. I da sad postavljamo pitanje poverenja?! - rekao je Vučić.

O SRBIMA NA KOSMETU

Približava se 1. novembar, a o situaciji na severu Kosmeta Vučić kaže:

- Srbi su toliko slušali milozvučni glas Aljbina Kurtija, pa je njih devet od ukupno 9.000 preregistrovali. Toliko o poverenju. Da li će nešto Srbi preduzimati? To ne znam. A šta god da se desi, prijatelji iz Kvinte će biti uz njih - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da će pritisci biti sve veći.

- Na Zapadu veruju da će s lakoćom da pobede ruskog protivnika. Ja mislim da će biti mnogo više razaranja i mnogo više poginulih, što će i nas dovoditi u još težu situaciju, naročito po pitanju KiM - rekao je predsednik.

REPUBLIKA SRPSKA

Kada je politika Republike Srpske u pitanju, Vučić je rekao da se neće mešati u njihovu unutrašnjuj politiku. Dodaje da je njegovo da sačeka zvanične rezultate, i da će onome ko bude pobednik čestitati.

- Posao je nekih drugih ljudi da donesu odluku ko će tamo vladati, a moje je da budem u najboljim mogućim odnosima sa onim ko bude vladao - rekao je Vučić.

KAZNE ZA SILOVATELJE

Kada su u pitanju kazne sa silovatelje, Vučić je rekao da, ako može da utiče, jeste za to da se dodatno povećaju kazne za silovatelje.

- To je mera koju mogu da podržim. O licemerju onih koji protestvuju i tuku urednike a pričaju o zaštiti novinara nemam reči - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da se ne foliraju da ih nešto dotiče, jer su ovo ozbiljni politički protesti.

- Inače, za fizičko nasilje nad ženama, moraju takođe biti mnogo veće i jače kazne. Zamolio bih i ljude iz centara za socijalni rad da imaju na umu da je nekada potrebno preuzeti i posebnu predostrožnost kada je rad sa nekim slučajevima u pitanju - rekao je Vučić.

O SAMOIZOLACIJI

- Srbija neće dozvoliti samoizolaciju, svakodnedno slušam i Anu, i Selakovića, i Đurića, nismo ni blizu toga, a i ne smemo to sebi da dozvolimo - istakao je Vučić.

