GENERALNA PROBA ZA SANKCIJE BEOGRADU: Hrvatski pokušaj blokade transporta ruske nafte - pretnja šta nas čeka ako se ne povinujemo embargu

Potez Evropske unije, koja je na zahtev Hrvatske i još dve države odlučila da odbije molbu zemalja Zapadnog Balkana i Srbije o izuzeću iz osmog paketa sankcija protiv Rusije i tako zaustavi protok ruske nafte ka našoj zemlji kroz Jadranski naftovod "Janaf", zapravo je generalna proba indirektnih sankcija koje Brisel sprema Srbiji.

Ovakav pritisak na Beograd, koji ne pristaje da se pridruži embargu protiv Moskve, koji zapadne zemlje uvode zbog sukoba u Ukrajini, osetio se u vazduhu samita Evropske političke zajednice u Pragu, gde su se pre dva dana okupila 44 zvaničnika zemalja koje su deo EU, ali i onih izvan nje, među kojima je i Srbija.

Najnoviji potez Zagreba samo je još jedan od pokazatelja da EU pod kapom "obračuna" sa Moskvom, šalje poruku Beogradu šta nas čeka ukoliko i dalje ostanemo na stanovištu neuvođenja sankcija Rusiji. Licemerje je očigledno, jer je i sama Hrvatska sebe izuzela od zabrane uvoza ruskog gasnog ulja, koje im je neophodno, ali se nije libila da zatvori ventile "Janafa" za Srbiju. Takođe, osmi paket sankcija, koji bi trebalo da zaživi 1. decembra, ukoliko se do tada Brisel ne predomisli i popusti pred molbama zemalja Zapadnog Balkana, ne važi za članice EU - Mađarsku, Slovačku, Češku i Bugarsku. Znači za države EU su jedna pravila, a za Srbiju druga. Osim toga, Brisel je u ovom slučaju posegao za "energetskom ucenom", iako sve vreme napada Kremlj da mu je to najubojitije političko oruđe.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je juče da je "Hrvatska sebe izuzela od sankcija na uvoz ruskog ulja za svoju rafineriju i zato ne treba da govori o principima i moralu".

- Sebi su dali za pravo da pomažu Rusima i plaćaju za proizvode, ali daju sebi dodatno za pravo da Srbiji tu mogućnost oduzmu. Sve možete kada pripadate tom klubu, a mi ne, ali onda ne govorite da to ima veze sa principima i moralom. Evropska komisija je već bila donela odluku da zemlje Zapadnog Balkana, prema tome i Srbija, budu izuzete od sankcija.

Nema šta da se ljutimo na Ursulu fon der Lajen i EK. Ali onda, na predlog Hrvatske i dve članice, shvatili su da nemaju konsenzus po tom pitanju, pa su ga skinuli. Ne treba niko da se pravi nevešt.

Vučić je istakao da su u Pragu svi govorili o sankcijama Rusiji, ali da na forumu niko nije govorio otvoreno, već su pokazivali poštovanje prema Srbiji.

- Bilo je mnogo njih koji su pričali o sankcijama, to govore svaki dan, stavljam to u svako saopštenje ko god da dođe od ambasadora, ne krijem od naroda, nije to tajna. Svi oni traže da uvedemo sankcije, traži negde oko 15, 20 odsto građana Srbije, ja to razumem i prihvatam kao politički legalan i legitimni zahtev.

Vučić je najavio da je država već donela odluku u vezi sa uvozom nafte, ako zbog Hrvatske ne bude moguć transport preko "Janafa" i da će danas o tome obavestiti javnost u obraćanju koje je najavljeno za 10 časova.

- Srbija može da uvozi naftu putem barži, ali je to dosta skuplje i ima puno problema, zbog čega se to i radi naftovodom. Ali, čućete šta će biti naš odgovor, koji nije pitanje dnevne politike. Kada shvatite da neko postaje nepouzdan snabdevač i da je u stanju da tu svoju nepouzdanost pokaže kao Hrvatska, iako smo mi sve obaveze oko gasa plaćali redovno, onda na drugačiji način i razvijate svoju infrastrukturu.

Inače, premijerka Ana Brnabić izjavila je juče da je dobra vest to što je EU odlučila da se odluka pomeri za 1. decembar i dodala da nam predstoje teški razgovori.

- Nadam se da će se desiti izuzeće za uvoz ruske nafte koja je jeftinija i radićemo sa našim partnerima iz EU. To je bila fer odluka koja je u skladu sa evropskim vrednostima i pomogla bi Srbiji i Zapadnom Balkanu, kao što se pomaže nekim državama članicama EU.

Prema rečima docenta na Fakultetu političkih nauka Stefana Surlića, Evropska politička zajednica, čiji je prvi sastanak održan u Pragu predstavlja nameru da "Evropska unija sa zemljama koje smatra saveznicima, partnerima i budućim članicama kreira jedinstvenu geopolitičku zajednicu prepoznatljivu kao evropsku bezbednosnu, ekonomsku i političku interesnu sferu u novom globalnom pregrupisavanju snaga".

On je naveo da se može zaključiti da ovo nije demokratski već geopolitički savez moći u kome se Rusija definiše kao trajna pretnja, a da se, za sada, Srbiji, uprkos kritikama i dalje uvažava njen specifičan odnos prema Moskvi.

PLENKOVIĆ NEŠTO POKUŠAVAO

Predsednik Vučić je istakao da se u Pragu sreo da 38 svetskih lidera:

- Imao sam bilateralu sa Pedrom Sančezom, sa Emanuelom Makronom u tri navrata, Antonijom Koštom, Marijom Dragim, Kirijakosom Micotakisom, sa sve tri zemlje Beneluksa, premijerima Ukrajine, Poljske, Norveške...

On je tako odgovorio na optužbe sa društvenih mreža kako je u Pragu sedeo sam i kucao poruke. Istakao je i da mu se sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem nije razgovaralo, "iako je on nešto pokušao".

- Kada napustite svoju zemlju u sedam ujutru, a vratite se u ponoć i kažu vam da ste tužni kao siroče, a vi dobijete čast da govorite na večeri. S jedne strane pored Makrona sedeo je ukrajinski premijer, iz dobrog razloga, a mi s druge. Jadni su oni koji takve stvari govore - rekao je Vučić.

Govoreći o političkoj klimi u Hrvatskoj, predsednik Vučić podsetio je i na "dogovor komunista i Vatikana iz 1968. godine prošlog veka da se ne pominje Jasenovac niti srpske žrtve".

- To je ono što je vladalo Beogradom sedamdesetih, osamdesetih, devedesetih i dvehiljaditih godina i što danas više ne vlada u Srbiji, ali pokušava da vlada, a to je ta udvorička politika prema Zagrebu u kojoj su oni uvek moderni i ispred nas, a mi treba da se valjda stidimo svog seljačkog i srpskog porekla. Ponosan sam na svoj srpski rod i na činjenicu što im tu lažnu priču kvarim, u kojoj su samo oni žrtve. A u poslednjem ratu kada pogledate šta se dogodilo sa kućom Vučića i sa svima ostalima, vidite sve suprotno od onoga što bi oni želeli da prikažu. Za neke, ja sam najgori čovek na najvažnijem mestu u Srbiji, na kome bi voleli da vide nekog drugog.

