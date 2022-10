Krstić za Pink: Predsednik Vučić će doneti neke odluke koje treba da zaštite Srbiju od nadolazeće zime!

Dugo u svetu nismo imali ovakve situacije, ovakvu napetost i tenzije, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV PINK, Nebojša Krstić, marketinški stručnjak.

Krstić je rekao da je predsednik boravio na Samitu lidera Evrope, i tom prilikom je razgovarao sa oko 40 predstavnika država i vlada, pa s tim u vezi, dodaje, sigurno ima šta da saopšti javnosti.

- Naročito u kontekstu novih stvari koje su ozbiljne i istorijske. Dugo u svetu nismo imali ovakve situacije, ovakvu napetost i tenzije – rekao je Krstić.

Kako kaže, predsednik će doneti neke odluke koje treba da zaštite Srbiju od nadolazeće zime i svega vezano za energetiku.

- To je nešto prvo što sam siguran da će reći – objašnjava Krstić.

Kako kaže, ne misli da će doći do bilo kakve promene pozicije Srbije. Dodaje da čak i uvođenje sankcija prema Rusiji ne bi bio neprijateljski gest, jer su ga i oni svojevremeno uradili.

- Mi kao zemlja koja je patila čitavu dekatu u sankcijama i čiji su građani to osetili na svojoj koži, ne bi smela da dozvoli da se građani ponovo vrate u nešto što su imali devedesetih. Vlast ima puno pravo da zaštiti Srbiju i njene građane – rekao je Krstić.

Saša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa, rekao je da zbog vođenja nezavisne politike, pritiskaju nas sa svih strana.

- Sankcije su protokolarna stvar, i ako do njih dođe, to znači da smo ispucali sve svoje manerve. Siguran sam da, u to imam potpuno poverenje, da je Vučić uradio sve što je mogao da zaštiti srpske interese – rekao je Milovanović.

Kako kaže, ukoliko i dođe do sankcija, to će biti zato što smo pritisnuti, dodaje da, one svakako neće nikakve štete naneti Rusiji.

Kako kaže, mi smo emotivni i mi sami sebi stavimo omču oko vrata.

- Oni koji žele dobro Srbiji, narodu, i koji žele da u ovoj zemlji ne bude dana bez goriva i struje, neće to tako gledati – rekao je Milovanović.

Kako kaže, Srbija ima sreću jer ima političara svetskog gabarita.

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, rekao je da smatra da će govor biti sigurno umirujuć kada govorimo o strahovima koji su opravdani.

- Predsednik Srbije će govoriti o nekim pravcima delovanja buduće Vlade, koja će uskoro biti formirana. Možda će biti nagovešteni i sugerisani pravci razvoja - rekao je Vuk Stanković.

Kako kaže, naša spoljna politika će biti zasnovana na želji da se zaštiti naš nacionalni interes.

