MLADI DOBIJAJU 5.000 DINARA: Oglasio se i ministar finansija Siniša Mali - Mehanizam prijave će biti brz i jednostavan

Mladi od navršenih 16 do navršenih 29 godina će dobiti po 5.000 dinara novčane podrške od države, pred Novu godinu, baš kao što je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i najavio, izjavio je Siniša Mali.

- Dakle, nakon što je država tokom ove godine, izdvojila dva puta po 100 evra za mlade, prvo u februaru, a potom i u junu, sada će mladi ponovo dobiti jednokratnu novčanu podršku. Ministarstvo finansija priprema zakonsko rešenje kojim će ovo pitanje biti regulisano, a mehanizam prijave, će kao i do sada, biti brz i jednostavan. Prijava mladih će biti moguća od 1. do 15. decembra. Ono što mi je posebno važno, jeste da, uprkos svim izazovima sa kojima se susrećemo zbog aktuelne krize u svetu, imamo dovoljno sredstava da isplatimo i ovu meru novčane podrške mladima, a da to ni na koji način ne ugrozi naše javne finansije. Na ovaj način država još jednom pokazuje da brine o mladima i da je uvek tu za njih. Mladi su naša budućnost, i svako izdvajanje za njih je ulaganje u bolje sutra naše države i društva - napisao je Mali na Instagramu.