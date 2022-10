'BORIM SE ZA SRPSKI RAČUN I INTERESE' Vučić o ključnim temama - Kosovu i Metohiji, energentima, cenama, snabdevenosti, investicijama

Zapadne zemlje će pokušati da reše pitanje Kosova članstvom u Ujedinjenim nacijama, kako bi predsedniku Rusije Vladimiru Putinu oduzeli pravo da koristi kosovski presedan u slučaju Ukrajine, što on i čini, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Imamo predlog dve najveće evropske sile, Nemačke i Francuske, koji podrazumeva da se mi ne protivimo stolici Kosova u UN i da za to dobijemo brzo članstvo u Evropskoj uniji, što nije precizirano, i ekonomsku korist. Ne bismo morali formalno da priznamo Kosovo, ali se od nas očekuje da se ne protivimo članstvu u međunarodnim institucijama. Rekao sam da je zbog Ustava, ali ne samo zbog toga, za Srbiju neprihvatljivo članstvo Kosova u UN i to će nositi posledice.

Ovo je danas, u obraćanju javnosti o ključnim temama poput Kosova i Metohije, energentima, narednim potezima, obezbeđivanju namirnica, finansijama, poručio predsednik države Aleksandar Vučić. On je ovako dodatno pojasnio šta podrazumeva nova armatura u dijalogu Beograda i Prištine o kojoj je ranije govorio.

- Ne možete da bacite kroz prozor predlog dve zemlje, a drugo je možemo li to da prihvatimo. Naša najveća greška je bila što smo prihvatili da se rešavanje pitanja Kosova prebaci u EU. Imate izjavu predsednice Vljose Osmani da Srbi mogu i danas da osnuju Zajednicu srpskih opština kao nevladinu organizaciju, u okviru kosovskog ustava, i na to niko ne reaguje. Šta god da urade imaće podršku zemalja Kvinte - poručio je predsednik. - Stav je da želimo da razgovaramo, da normalizujemo odnose sa Albancima. Gotovo svakodnevno imamo probleme na Kosovu, sa upadima na sever onih koji nemaju nikakve veze sa Direktoratom sever. Bili su britanski vojnici, slikali. Oni će reći da su to redovni zadaci, dolazi im 300 vojnika iz Ilinoisa, da, kako kažu, zaštite teritorijalni integritet Kosova. Razumeli smo poruku da je međunarodno pravo pogaženo, da postoji pravo sile, ali nama ne preostaje ništa drugo nego da se držimo međunarodnog prava, što trenutno jedini i činimo.

Predsednik je rekao da imamo osam nota o povlačenju nezavisnosti tzv. Kosova i da ćemo nastaviti da radimo na tome. On je povodom namere Prištine da uđe u Savet Evrope najavio da očekuje da na Komitetu ministara, 2. ili 3. novembra, uđu na dnevni red i da se čeka da izađe mađarski član, a uđe litvanski. Otkrio je i da je sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Nemačke Olafom Šolcom razgovarao o crvenim linijama Srbije, ali nije želeo da otkriva detalje.

Deo obraćanja o južnoj srpskoj pokrajini predsednik je završio rečima da "kako god bilo, u ovom trenutku ne postoji volja u srpskom rukovodstvu za prihvatanje nezavisnosti tzv. Kosova i primanju tzv. Kosova u UN".

Vučić je naveo da je jasno da će sukobi u svetu trajati dugo i da je situacija u Ukrajini pokazala da je za državu bitno pet stvari kada su u pitanju planovi: zdravstvo kao stub, finansijska, te energetska stabilnost, hrana i jaka armija.

- Zato smo krenuli u dodatna ulaganja u namensku industriju u iznosu od 100 miliona evra, da modernizujemo kapacitete i da nam mašine ne budu iz 60-tih i 70-tih godina. Pronalazimo kupce i trenutno možemo u sto zemalja da prodamo sve što smo proizveli i proizvodićemo u narednih 20 godina. Doneo sam naredbu da 20 odsto svega što proizvedemo mora da bude ostavljeno našoj vojsci.

U bloku obraćanja koji se odnosio i na trenutno možda najveći svetski problem - snabdevanje energentima, Vučić je naveo da Srbija godinama ima samo jedan naftovod, "Janaf", i on ide preko Hrvatske, a ona se pokazala kao nepouzdan snabdevač. Vučić je još jednom ponovio da je Zagreb pokazao licemerje kada se usprotivio odluci Evropske komisije da Srbija i Zapadni Balkan budu izuzeti iz osmog paketa sankcija Moskvi, čime nam je onemogućen uvoz jeftinije ruske nafte preko "Janafa". Pritom, Hrvatska je sebe izuzela iz zabrane uvoza ruskog ulja. On je poručio građanima da ne brinu, da imamo rezerve dizela za 75 dana, a benzina za 59 dana u slučaju da nam se prekinu dovodi u potpunosti, što je nemoguće, i da ćemo se snaći i uvoziti skuplju naftu.

- U ovom trenutku imamo najveće rezerve gasa. Rezerve imamo u Banatskom dvoru i u Mađarskoj. Nismo mogli da se dogovorimo sa ruskim partnerima da imamo još skladišta u Srbiji. Sa 660 miliona tona u svakom trenutku imamo nesumnjivo dva meseca gasa, a da nam nijedan kubni metar ne dođe iz "Turskog toka", što se neće desiti - objasnio je predsednik.

Rekao je da povećanje cene gasa i struje, kada ih bude, neće biti udar na građane i prelaziti granicu razuma i dodao da samo Mađarska ima nižu cenu gasa od nas. U Srbiji je cena 332 evra na 1.000 kubnih metara, 674 evra u Hrvatskoj, Nemačkoj 2.095, Atini 2.028, 1.883 evra u Sofiji... Pohvalio se da deset dana nismo uvezli ni megavat struje. Cena električne energije u Srbiji je 8,6 evra po kilovat-satu, 8,7 u Bosni i Hercegovini, Albaniji 9,7, Crnoj Gori 10,5, Makedoniji 11,7, Hrvatskoj 14,8, u Berlinu oko 44, a Italiji 45 evra po kilovatu.

- U narednom periodu moramo i sa Indijcima i Kinezima da razgovaramo o izgradnji još jedne rafinerije na našoj teritoriji, a naftu možemo da uvozimo i iz Irana i Venecuele, ali tu pogodnost ne možemo da iskoristimo, jer imamo samo jednu rafineriju. Gradimo unutrašnje gasovode, trenutno se radi Aleksandrovac - Tutin, sever Srbije je dobro gasifikovan. Sa mađarskim partnerima razgovaramo da se još bolje uvežemo i predlog je da postanemo suvlasnici nuklearnih elektrana "Paks 1" i "Paks 2" - objasnio je predsednik i dodao da je dobro što imamo novca kako bismo mogli da ulažemo u razne projekte.

Javni dug je trenutno na 53,7 odsto BDP, a kako je istakao, SAD duguje hiljadu puta više od Srbije, ali to ne znači da smo mi jači, jer oni imaju mnogo veće prihode.

Vučić je obećao da će hrane biti i da imamo najjeftiniji hleb "sava" za najsiromašnije koji košta 53,5 dinara. Rezerve su nam pune, ima šećera i soli i to po 11 miliona kilograma, graška, konzervi (dva miliona) ulja (11 miliona litara), pasulja - to nam je dovoljno za 50 dana, da nema nikakve dopune. Iako je bilo suše, dobro stojimo sa rezervama suncokreta.

- Investicije nam život znače. One nam obezbeđuju sigurnost. Mi ćemo u narednih godinu dana pet auto-puteva i brzih saobraćajnica završiti. Do Kruševca bi trebalo da put bude gotov do kraja godine - rekao je Vučić. - Tada će iz Kruševca biti moguće doći za sat i deset, sat i petnaest minuta u Beograd. Radimo brzu prugu Beograd - Niš. Tu imamo jaku podršku EU. Bez obzira šta mislimo o politici EU po pitanju KiM, Srbija i njena Vlada moraće da nastave da rade na mnogim reformama na svom evropskom putu.

Predsednik je naveo da se na dnevnom nivou razgovara o deklaracijama kojima treba da uskladimo našu spoljnu politiku sa EU, koja je, između ostalog, uvela sankcije Rusiji:

- Naravno da postoje različiti stavovi, podeljenja mišljenja, ali mi ćemo uvek pred narod izlaziti sa jedinstvenim stavom. Politiku smo postavili dobro, ali se okolnosti menjaju. Ne mislim da je fer da EU ima odnos prema Srbiji kao da se 1999. godine nije dogodilo ništa i da se poštuje teritorijalni integritet Srbije, ali bez KiM. Onima kojima mi nismo uveli sankcije 230 dana od početka sukoba u Ukrajini, Rusiji, oni su nama uveli tada za tri dana i to bez ikakvih pritisaka. Ali, nije naša odluka da ne uvedemo Rusiji sankcije ni zbog gasa i podrške koje imamo pred SB UN, što je legitimno, već to radimo zbog sebe, poštovanja prava i moralnih principa, jer smo i sami bili pod sankcijama. Zadržaćemo ovu poziciju do trenutka dok šteta za Srbiju ne bude toliko velika, da bi morali da prihvatimo drugu realnost. Nemamo konsenzus oko toga, i ja sam nešto oprezniji u pogledu promene politike u dnevnom reagovanju. Možda će buduća vlada doneti drugu odluku, ali trenutno nije ugrožen naš vitalni interes - kazao je Vučić i dodao da mi "nikome ništa nismo dužni".

Predsednik je govorio i o agresivnoj kampanji u hrvatskim medijima, u okviru koje je poslanik Hrvoje Zekanović rekao da su "hrvatske vlasti sprečile orgijanje Vučića po Jasenovcu".

- Mogli bi oni bez svake nafte, ali bez mržnje prema Vučiću i Srbiji ne mogu. Da li smo mi njima zabranili negde da dođu, ili je nama zabranjeno da položimo cvet mučenicima i stradalnicima. To je orgijanje? Ja sam mislio da je orgijanje nešto drugo, a ne polaganje cveta mučenicima.Da si ti, Hrvoje, živ i zdrav, to je sve što mogu da im kažem - naveo je srpski predsednik.

NAFTOVOD KA MAĐARSKOJ

Vučić je najavio da ćemo uložiti 12 milijardi evra u energetsku infrastrukturu u narednih šest godina, a da ćemo za 18 do 24 meseca imati 128 kilometara naftovoda Novi Sad - Mađarska, do mesta Alđo, koji bi mogao da košta do 100 miliona evra:

- Ideja je da gradimo naftovod i kroz Severnu Makedoniju do Luke Drač, kako bismo premrežili našu zemlju cevima.



I pored svetske krize, plate i penzije će rasti, potvrdio je predsednik, a mlađi od 16 do 29 godina pred Novu godinu će dobiti od države po 5.000 dinara.

- Od 1. novembra idemo na povećanje penzija. Penzioneri će povećanje dobiti u dva navrata. Prvo uz novembarsku penziju od osam odsto i drugo od oko 12 odsto uz januarsku. Znači, ukupno povećanje biće između 20,2 i 20,8 odsto i primiće ga u decembru i februaru - naveo je Vučić. - Prosečna penzija će biti negde oko 323 evra računajući i poljoprivredne, koje su veoma male, jer nisu uplaćivani doprinosi.

Plate će biti za 12,5 odsto uvećane u javnoj upravi, a za vojna lica, oficire i podoficire 25 odsto. Minimalna zarada će biti 40.020 dinara.

Kako je potvrdio i ministar finansija Siniša Mali, mladi će moći da se za novčanu podršku države prijavljuju od 1. do 15. decembra i podsetio da je tokom ove godine država dva puta izdvojila po 100 evra za građane ode 16 do 29 godina.

Autor: