PALMA: EVROPSKA UNIJA LAŽE SRBIJU OD 2000. GODINE! (FOTO+VIDEO)

Evropska unija laže Srbiju od 2000. godine, sa obećanjima da će Srbija da uđe u Evropsku uniju samo da uradi još ovo ili ono, a Srbija je sve što je traženo od nje uradila i šta se sada dešava, sada nam uvode indirektne sankcije preko Hrvatske, izjavio je gostujući na televiziji Pink predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

"Svakoga dana premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsednik Hrvatske Zoran Milanović napadaju Srbiju i predsednika Vučića, ali Plenković koji je predsednik vladajućeg HDZ -a nikada nije imao manju popularnost u Hrvatskoj nego što ima sada. Obični ljudi više ne žele da slušaju tu njihovu retoriku kako smo im mi neprijatelji, kako ne treba da sarađuju sa Srbijom, ali Evropska unija preko te Mesne zajednice u Evropskoj uniji koja se zove Hrvatska stalno nešto zahteva od Srbije, ali siguran sam da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić zadržati svoju dosadašnju politiku jake i stabilne Srbije koja vodi računa o svojim interesima”, rekao je Palma.

SRBIJA RADI ONO ŠTO JE DOBRO ZA GRAĐANE SRBIJE I ZATO IVICA DAČIĆ I JA PODRŽAVAMO VUČIĆA

“Srbija i njena diplomatija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem vrlo dobro zna šta treba da radi i šta nas očekuje ove zime. Ja mislim da se Srbija nikada bolje nije pripremila u zadnjih 20 godina nego sada i što se tiče hrane, gasa, struje i nafte. I siguran sam da Aleksandar Vučić neće prihvatiti ono što Makron i Šolc traže po pitanju Kosova i Metohije. Srbija neće priznati takozvano nezavisno Kosovo. Srbija radi ono što je dobro za građane Srbije i zato Ivica Dačić i ja, SPS i Jedinstvena Srbija podržavamo predsednika Aleksandra Vučića. Siguran sam da Srbija neće ići ispod svojih crvenih linija, jer ako bi priznali takozvano nezavisno Kosovo, koje nećemo nikada priznati, onda bi usledile druge ucene, pre svega u Raškoj oblasti ili Sandžaku”, ocenio je Dragan Marković Palma. “Šta god Srbija uradila, bilo kakvu mrežu gasovoda ili naftovoda imaćemo problem jer je Srbija kuća na putu na Balkanu, ali Srbija danas nije ekonomski slaba kao što je bila pre 15 godina, Srbija je danas ekonomski nezavisna država i sama zarađuje i obezbeđuje sve što treba za njene građane i ne mogu više da je ucenjuju. Kada kao država nemate pare onda vas svi ucenjuju i rade šta god žele sa vama. Danas takav slučaj sa Srbijom nije”, kazao je Marković.

NE MOGU ONI DA SE SVAĐAJU SA RUSIJOM PREKO SRBIJE

“Ne mogu oni da se svađaju sa Rusijom preko Srbije. Srbija nije započela rat i nema odgovornost i kada bi Srbija uvela sankcije Rusiji rat ne bi prestao. Mi smo protiv rata bilo gde na svetu. Moje mišljenje je da će rat u Ukrajini da prestane onog trenutka kada Ukrajinci polože oružje i kažu “mi više ne želimo da ginemo”. Neće da popuste ni Amerikanci ni Evropska unija ni Rusija, a žrtva su civili i obični građani sa obe strane. Svi ratovi u svetu se vode zbog ekonomije i to je poznato svima, a posebno nama u Srbiji. Rusija je napredovala u ekonomskom smislu, vojni je moćnik, Rusija snabdeva ogroman broj građana u svetu sa hranom, gasom i naftom i Rusija je počela da smeta. Mi smo za mir, da prestane rat sada i odmah”, kazao je Marković.

NE INTERESUJE ME MINISTARSKA FUNKCIJA, NEĆEMO GLASATI ZA KUNTA KINTE

“Ja uopšte ne razmišljam o ministarskoj funkciji, nikada nisam ni razmišljao, ja radim kako da pomogem Srbiji i zahvaljujući Jedinstvenoj Srbiji čiji sam predsednik mnoga su vrata u svetu otvorena, u Grčkoj, Egiptu, Turskoj, Austriji, Rumuniji, ajde da svako od političara nešto uradi. Ja sam čovek iz života i jedini sam politčar koji živi na selu, a mogao sam da pređem u Beograd. Ministarske funkcije me ne interesuju, ali Jedinstvena Srbija neće da glasa za Kunta Kinte, a to su oni koji pitaju gde je levo, a drugi mu kaže “ to je kontra desno”, da bi znao gde da skrene levo. Kriterijum je samo sposobnost, a ne podobnost i siguran sam da Vučić neće praviti greške kao neki pre njega”, rekao je predsednik Jedinstvene Srbije.