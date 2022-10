VUČIĆ NA OTVARANJU PUTA NOVI PAZAR - TUTIN PORUČIO: Hajde da SAČUVAMO MIR i da gradimo za našu decu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti Raškom i Moravičkom okrugu. Vučić je prvo prisustvovao ceremoniji otvaranja rekonstruisanog puta Novi Pazar – Tutin i tom prilikom istakao da je za nas najvažniji mir.

Predsednik Vučić se na ceremoniji otvaranja rekonstruisanog puta Novi Pazar - Tutin obratio okupljenima i zahvalio im se što su se u velikom broju okupili u ponedeljak ujutru.

- Jutros smo prvo posetili manastir Sopoćane, sa mnom je bio Rasim, a ja sam, nadam se ne jednom, a neću na tome i stati, pomogao i različite džamije, zato mi je važno da kažem da moramo da nastavimo da gradimo mir i poštovanje između sebe - rekao je Vučić.

Kako kaže, skoro da je zaplakao od sreće kada je jutros gledao snimke i fotografije puta.

- Znam koliko je važno za Bošnjake i Srbe ovog kraja da to izgradimo - naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, u prethodne tri godine u ovom delu Srbije urađeno je više kilometara puteva nego od 1979. do 2019. godine i istakao da je to uspelo jer je država snažnija i ima novac.

Put je plaćen 24 miliona evra, dok je rekonstrukcija puta do Raške plaćena 12 miliona evra, otkrio je predsednik Vučić.

Predsednik je rekao da su izgrađene i trafo stanice, koje u ovim krajevima nisu pravljene 70 godina.

Predsednik dodaje da je potrebno da imamo više generala Bošnjaka, kao što je general Fazlić.

- Da narod bude ponosan na svoju vojsku. To je dobro i za ekonomiju, 25 odsto veće plate će biti za vojsku uskoro. Hoćemo da izgradimo van svih pravila de fakto Klinički centar u Novom Pazaru. Do kraja godine počinju radovi. Mir koji moramo da izgradimo zauvek nije samo mir u bukvalnom i formalnom smislu. Mir znači da se svi osećate dobro bez obzira na naciju i veru, i da vidite da država sve tretira jednako - kaže Vučić.

- Želim da dovedem velikog investitora u Novi Pazar, da možete da planirate ostanak, da ostanete na svojim ognjištima - naveo je Vučić i dodao da je došao zbog odnosa Bošnjaka i Srba iz ovog kraja.

Kako kaže, hoće da Bošnjaci vide da su svoj na svome i da znaju da u Srbima imaju braću i prijatelje.

Vučić je rekao da mir znači da se svi osećaju dobro, bez obzira na veru.

- Hoću da svako od vas i Beograd oseća, ne smeta nam kada volite Sarajevo ili bilo koju zemlju, ali sam srećan kada vidim da dolazite u Beograd. Beograd je vaš grad, hoću da se tako i osećate. Izgradićemo još mnogo toga. Moramo da znamo da smo zauvek zajedno i da ćemo zajedno da gradimo budućnost - istakao je Vučić.

Kako navodi, gledao je cene nafte jutros i istakao da je krenula ludnica.

- U takvim nemirnim vremenima mi moramo da budemo jedni uz druge i da se dalje borimo za prosperitet - rekao je Vučić i dodao da se najskuplja škola radi u Sjenici, da će biti tu izgrađena, a ne u Beogradu.

Važno mi je da razumete da moramo zajednički da pregrmimo ovo, da izdržimo sve što dolazi iz sveta, da vidimo kako da povećamo plate, da dovedemo investitore... Hajde kada se svi tuku, a želim im da prestanu, da se mi ne tučemo... Hajde da gradimo za našu decu.

Vučić je rekao da ne moramo mi u svakoj čorbi da budemo zaprška, i da nam je najvažnije da zadržimo mlade ljude u našoj zemlji.

- Ja sam čitao Bibliju, ali želim da kažem jednu suru iz Kurana. "O vjernici, živite svi u miru, i ne idite stopama šejtanovim. On vam je zaista neprijatelj". Zato ja želim da čuvamo mir i gradimo našu zemlju, da gradimo puteve. Sve to ste uradili vi, samo zato što je neko rekao da ne mora sve da ide u Beograd - kazao je Vučić.

- Hoću da se zahvalim našim turskim prijateljima, hoću da se zahvalim svim ljudima, da vidite šta možemo da uradimo zajedno - naveo je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da treba da nas spaja razlika u veri, a ne da nas razdvaja.

- Želim vam da dugo, dugo i zauvek živimo u miru i blagostanju. Neka živi bratstvo između naših naroda. Sve najbolje želim, dragi prijatelji - zaključio je Vučić.

Pitanje vatrogasace će se rešiti - U svim institucijama će biti veći broj Bošnjaka

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da je jutros krenuo da se bavi vatrogascima i otkriva da je čuo dva suprotstavljena mišljenja, te da će ove nedelje doći do zaključka koji će ići na stranu pravde.

- Želim lično da se uključim i da nađemo rešenje - rekao je Vučić i dodao da u svim institucijama želi da vidi veći broj Bošnjaka.

Vučić je rekao da će se raditi na tome da se igradi auto-put i da dođe veliki investitor.

- Potrebno je da se poveća budžet opštine... Koliko god mi da pomognemo, nikada nije dovoljno. Zbog toga su nam potrebni veći prihodi opštine - pojasnio je Vučić.

Vučić je odgovarajući na pitanje o situacijama u Tutinu rekao da zna šta je bilo ranije, da je bilo različitih mogućnosti o stvaranju većine, ali da se u poslednje vreme bavio projektima.

- Ne ljutite se na mene... Sad idem u Ivanjicu da otvorim jedan divan put, a onda letim za Beograd jer imamo važne goste - iskren je bio Vučić.

Biće izgrađen vrtić u Pećincima

Odgovarajući na pitanje o vrtiću u Pećincima Vučić kaže da će problem biti rešen i da će kao predsednik svih građana rešiti problem.

- Idemo odmah na raspisivanje tendera i na izgradnju vrtića. Hitno rešavamo problem - istakao je Vučić.

Cene nafte otišle u nebesa

Govoreći o jačim sukobima u Ukrajini Vučić kaže da je najavio šta će da se događa.

- Iako je bila žestoka ukrajinska ofanziva, znali smo da će ruske snage da uzvrate. Ja to neću da komentarišem. Rekao sam da su cane nafte otišle u nebesa - kazao je Vučić.

- Žurimo da obezbedimo veće količine gasa, jer će biti totalni haos ove zime - dodao je Vučić.

5.000 dinara je naš način da pomognemo mladima

Vučić je rekao da je za građanje to 5.000 dinara, a da su to za državu milioni.

- Svaki put su govorili da je to za izbore... To je naš način da pomognemo mladim ljudima, to je naša pažnja prema vama, to je naša pažnja da gradimo puteve - naglasio je Vučić.

Vučić je istakao da je ključna borba za nas borba za preduzeća i radna mesta.

- Da naše firme ne izgube u lancu snabdevanja - naveo je Vučić.

Ovo je zlatno doba bilateralnih odnosa Srbije i Turske

Ambasador Turske u Srbiji Hami Aksoj obratio se okupljenima rekavši da je ovo istorijski dan kada su u pitanju odnosi dveju zemalja.

- Ovo je zlatno doba bilateralnih odnosa Srbije i Turske - naglasio je Aksoj i istakao da Srbija uvek može da računa na podršku Turske.