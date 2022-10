"BIĆE HAOS OVE ZIME" - VUČIĆ: Cene nafte su otišle u nebesa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o situaciji u Ukrajini, i rekao je da je više puta, kao posmatrač, najavio.

- Iako su i jedni i drugi očekivali lakši poraz protivnika, to se neće dogoditi. Iako je bila žestoka ruska ofanziva, znali smo da će Rusi da uzvrate. Ja neću to da komentarišem, ali kažem ljudima, cene nafte su jutros otišle u nebesa. Ode sve u nebesa, i to su stvari koje nas treba da interesuju. I još jedna opasnost je to što je Ukrajina veliki izvoznik struje, od Moldavije do Baltičkih zemalja. Ako oni ne izvezu svoju struju, pojaviće se disbalans u celoj Evropi, i postavlja se pitanje da li ćemo i sa svim parama koje smo obezbedili moći i da kupimo struju. Biće haos ove zime - kaže predsednik Vučić.