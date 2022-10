VUČIĆ U MORAVIČKOM OKRUGU - Predsednik obišao rekonstruisani lokalni put Pridvorica–Devići: OVDE PUT ŽIVOT ZNAČI (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao Raški i Moravički okrugu.

Predsednik Vučić je jutros prisustvovao ceremoniji otvaranja rekonstruisanog puta Novi Pazar - Tutin, a nakon toga je obišao i rekonstruisani lokalni put Pridvorica - Devići.

Vučić u Devićima razgovara sa meštanima i lokalnim rukovodstvom koji su rekli da je za njih počeo novi život.

Vučić je rekao kako mora da se reši pitanje vode u Deviću i istakao da je svestan da ovde put život znači.

- Mi smo za tri opštine uradili više puteva nego u poslednjih 40 godina - naveo je Vučić.

- Za mene je praznik kada sam sa narodom - naglasio je Vučić.

Aplauz je dobila i gospođa koja je predsedniku Vučiću isplela vuneni džemper sa srpskim grbom na kome piše i A. Vučić. Ona je predsedniku predala poklon i za ministre u vladi - svima po vunene čarape.

Nakon obilaska puta i razgovora sa meštanima Vučić se zahvalio okupljenima i rekao da dolazi još 20 kilometara novog puta.

- Hoću da vam se zahvalim na veličanstvenom dočeku. Radićemo 20 kilometara novog puta, to je skupo, ali to je strateška stvar za ovo mesto. Znam da mi niko nije verovao kada sam obećao i ovih osam kilometara. Ja sam najradsoniji kada možemo da uradimo nešto za narod. Odmah da se krene, da se uradi projekat, put do Odvraćenice da se uradi do 1. septembra - istakao je Vučić i najavio ulaganja u školu.

Vučić je tokom obilaska Devića poručio predstavnicima mesne zajednice da očekuje da okrenu dva praseta i dva jagnjega zbog toga što će dobiti taj put.

- Ali, ne pečenje da bude za mene već za ove ljude - dodao je Vučić i dobio odgovor da će na otvaranju puta biti i veselje i trubači.

Predsednik Vučić je najavio i da će država pomoći i sređivanje elektromreže u tom kraju.

- Sem radosti koju sam video kod ljudi, za mene najveća radost je što ima 95 dece u školi - kazao je Vučić i dodao:

Naše je da čuvamo Srbiju, da branimo Srbiju. Živela lepa, najlepša Srbija!