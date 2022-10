Vučić: Tražiću da se zaštiti naš gasovod celom dužinom

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da bi Srbija ostala i bez struje i bez gasa kada bi bio uništen gasovod Turski tok i najavio da će tražiti od BIA i policije da zaštite gasovod u Srbiji od mogućih diverzija.

- Niko u medijima nije primetio, a piše da je predsednik Putin danas rekao da je neko pokušao da uništi Turski tok i da spreči dalji dotok gasa. Da se to dogodilo ne znam šta bi radili, to bi značilo da ne bismo imali struje, jer ne bi radile gasne elektrane , TETO Novi Sad, Zrenjanin i TETO Pančevo. To bi značilo da nema gasa, ničeg nema bez obzira na nase rezerve koje su najveće u istoriji - rekao je Vučić novinarima posle razgovora sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zajed Al Nahjanom.

On je ukazao da bi to značilo da bi bez struje i gasa osatli šest mesci.

Kako je podsetio, samo Beograd troši tri miliona kubnih metara gasa, a na dnevnom nivou dolazi sest miliona kubnih metara, što je redovna tranša.

Vučić je rekao da će tražiti dodatne informacije od ruske strane o pokušaju da se uništi Turski tok i da će tražiti da se naš gasovod dodatno zaštiti celom dužinom.

- Razgovarao sam sa BIA, razgovaraću i sa policijom da se dižu helikopteri i zaštiti od potencijalnih diverzija. Ovo se plašim dešavalo u Crnom moru, a ne kod nas, ali ono što možemo mi ćemo da uradimo - rekao je Vučić uz poruku da nam sledi kao što je i najavljivao velika borba.

