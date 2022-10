Brnabić: Srbiju i Kini zbližavaju vrednosti slobodarskog sveta i poštovanje međunarodnog prava

Uoči 20. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine (KPK), koji bi trebalo da bude održan u Pekingu 16. oktobra, premijerka Srbije Ana Brnabić je u intervjuu za Kinesku medijsku grupu (KMG) izjavila da je u pitanju jedan od najvažnijih događaja na unutrašnjem planu u Narodnoj Republici Kini, koji je takođe i za sve nas u Srbiji izuzetno važan, jer je NR Kina jedan od strateških partnera Srbije i zemlja sa kojom nas veže čelično prijateljstvo.

„NR Kina je drugi najvažniji spoljnotrgovinski partner Republike Srbije i sve to što trenutno radimo sa Kinom se zaista promenilo i izraslo u poslednjih deset godina zahvaljujući jako dobrom razumevanju i vezama predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Kine Si Đinpinga, ali i inicijativama koje su došle direktno od predsednika NR Kine Si Đinpinga kao što su „Pojas i put“ ili mehanizam saradnje Kina-CIE (zemlje Centralne i Istočne Evrope)“, navela je Brnabić.

Premijerka je istakla i da je Kina pokazala da je stabilan partner na koga možete da se oslonite i u najtežim vremenima i naglasila pomoć koju je Kina pružila Srbiji na početku pandemije kovida-19 u medinskoj opremi, ali i slanjem tima medicinskih eksperata koji su došli u Srbiju da podele svoje iskustvo i da nam pomognu da se na najefikasniji način borimo protiv kovida.

Ona je istakla i potez kineskog HBIS-a koji nije odustao od železara Smederevo kada je došlo do uvođenja kvote na čelik od EU prema svim trećim zemljama, što je uključivalo i Republiku Srbiju, već je u teškim vremenima ostao u Srbiji.

Govoreći o budućnosti bilateralne saradnje, Brnabić očekuje nastavak razvoja i jačanje našeg strateškog partnerstva i čeličnog prijateljstva.

„U budućnosti svakako očekujem još infrastrukturnih projekata, želim da zahvalim kineskim kompanijama i kineskim bankama takođe na finansiranju nekih od najvažnijih kapitalnih projekata u Srbiji. Prvi najvažniji i najveći projekat u tom smislu jeste modernizacija železnice, železničkog pravca između Beograda i Budimpešte, to je istovremeno prvi evropski projekat u okviru saradnje Kina-CIE, koja bukvalno obuhvata NR Kinu, jednu zemlju članicu EU - Mađarsku i jednu zemlju koja je u pretpristupnim pregovorima za članstvo u EU - Srbiju, ali i čitav niz drugih projekata putne infrastrukture, autoput Miloš Veliki i deonicu od Beograda do Čačka, uskoro i do Požege, Fruškogorski koridor i mnoge druge stvari koje zajedno radimo. Beogradski metro je jedan od najvažnijih projekata za budućnost. Izuzetno skup i ambiciozan projekat, ali će promeniti i Beograd i čitavu Srbiju“, izjavila je Brnabić za KMG.

Premijerka Srbije se osvrnula i na aktuelnu situaciju u svetu, istakavši da živimo u teškim i izazovnim vremenima kada svi treba da razmislimo kako vidimo budućnost ovog sveta i na kakvim vrednostima on treba da počiva, ali i kako možemo da sačuvamo mir i kako da se držimo osnovnih principa međunarodnog javnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija.

„Tu pre svega mislim na nepovredivost teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država. U tom smislu ova tema me dovodi do još jedne važne stvari na koju svakako moram da obratim posebnu pažnju, a to je podrška NR Kine, kineskog rukovodstva na čelu sa predsednikom Si Đinpingom i kineskog naroda teritorijalnom integritetu Republike Srbije. Podrška NR Kine u Savetu bezbednostu Ujedinjenih nacija, kao što podrška Republike Srbije politici 'jedne Kine' nikada nije bila dovođena u pitanje. Mislim da su takve stvari, stvari koje zbližavaju Kinu i Srbiju“, naglasila je Brnabić.

