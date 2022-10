Vukajlović: Ono što je Vučić uradio za poslednje tri godine, više je nego što je urađeno za poslednjih 40 godina, i to narod vidi!

Skoro svi mediji na svojim naslovim stranama imaju slike rata u Ukrajini dok se list Objektiv odlučio za potpuno drugačiju sliku, sliku predsednika Vučića sa narodom, i to je prava slika dana rekao je za Pink Duško Vukajlović, glavni i odgovorni urednik ovog lista.

- Aleksandar Vučić dobija na izborima sve više i više glasova, ali ne samo na izborima. Pokazalo se, kada je otišao na zapad i jugozapad Srbije, na osnovu toga kako je dočekan i kako mu se obraćaju obični ljudi, da to što je on uradio za poslednje tri godine je više nego što je urađeno za poslednjih 40 godina, i to narod dole vidi - rekao je Vukajlović i dodao:

- Pre desetak godina vozio tim krajem, od Novog Pazara prema Tutinu i tačno je taj kraj izgledao kao da je neko iz države svesno opstruirao taj deo zemlje. Ja da sam Bošnjak koji živi u Tutinu uzeo bi pušku tad i borio bi se protiv Srbije i rekao mene je Srbija zaboravila, i hoće da živimo u najgorim uslovima - kaže Vukajlović i dodaje da se pokazalo sada da to nije tako, i da sa dolaskom Aleksandra Vučića je svaki kraj jednako zastupljen, svuda se gradi infrastruktura i putevi, brine se o svakom građaninu Srbije, bez obzira da li je on Srbin , Bošnjak, Hrvat ili Mađar, zaklučio je Vukajlović.

Vladimir Marinković, član Glavnog odbora SNS-a složio se sa Vukajlovićem da predsednik Vučić apsolutno vodi računa o ravnomernom regionalnom razvoju i razvoju svakog grada, svake opštine, svakog sela u Republici Srbiji.

- Istina je da taj region, taj kraj izgleda sada sasvim drugačije u odnosu na period od pre desetak godina. To je tolika razlika u samom privrednom razvoju, ulaganju u školstvo i obrazovanje, da ne govorimo o infrastrukturi, to je bila katastrofa, ta infrastruktura posebno između tih gradova i opština i njihova povezanost sa centralnom Srbijom, Beogradom i drugim gradovima, to će za nekoliko godina biti jedan od privrednih centara u Srbiji, s druge strane predsednik Vučić je dokazao koliko je važno da pošaljete poruku i da na terenu uradite kao što je on to uradio, obilazio taj kraj i uradio puno na infrastrukturnom razvoju i naravno ilvolviranju bošnjačke zajednice u sistem Republike Srbije. On je to pokazao delima - rekao je Marinković i dodao:

- On je uključio bošnjačke stranke u vršenje vlasti u Republici Srbiji, a juče je najavio da će to biti u još većem obimu. To je jako važno, kako bi taj narod koji živi sa Srbima vekovima, osećao Srbiju kao sopstvenu državu, a ne kao ovi što se predstavljaju kao proevropski i koji su navodno veliki evropljani, kao bivša vlast, koja je to radila samo račima, a na terenu nije uradila ništa - kaže Marinković.

On je rekao da je lepo je što je Objektiv stavio baš sliku predsednika i naroda na naslovnoj strani i da to predstavlja jednu poruku jedinstva našeg naroda i naše države i homogenost bez obzira na versko etničko i svako drugo opredeljenje.

Kako je reako to je jedna snažna poruka u ovim kriznim vremenima kada nam je to jedinstvo jako potrebno i kada je veliko breme i teret na našem državnom rukovodstvu posebno na našem predsedniku.