'ZA MENE JE RAT POČEO JUČE. SVI SCENARIJI SU TU!' Miletović: Za 8 godina, koliko je trajao pogrom u Ukrajini, ubijeno je 14 hiljada Rusa! Svet je ostao imun na to, sada vidimo odgovor!

Činjenica je da postoji neviđena rusofobija i mržnja prema Rusiji, rekla je za NOVO JUTRO TV PINK novinarka Olivera Miletović.

Miletović je rekla da su Rusi objavili da postoje indicije i dokaze da može doći do diverzije na Turskom toku.

- Objektivno to zvuči kao realnost. To jeste velika opasnost, kako za nas tako i za sve ostale u regionu. Teško je predvideti da li se to može sprečiti ili ne – rekla je Miletović.

Kako kaže, Nemačka se nalazi u fazi deindustrijalizacije te zemlje, dodaje da sve liči na pokušaj da do toga dođe.

- Čini mi se da žele da drže Nemačku na kolenima – rekla je Miletović.

Miletović je rekla da je 14 hiljada Rusa ubijeno za 8 godina koliko je trajao pogrom njih u Ukrajini.

- Svet je potpuno ostao imun na to. Svet nije reagovao. Svi znamo da taj put ka Rusiji traje već odavno. Čak je i Napoleon kretao na Rusiju. Postoji činjenica da postoji neviđena rusofobija i mržnja, koja nema veze sa bogatstvom, i Rusi naivno veruju da se tu nešto može promeniti – rekla je Miletović.

Kako kaže, zapad ne želi da se nađe rešenje.

- Nažalost, za mene je rat počeo juče. Svi scenariji su tu, generalni sekretar NATO pakta je rekao da bi pobeda Rusije bio gubitak zapadne Alijanse, tako da je samim tim rekao da Rusija nije u ratu sa Ukrajinom, već sa Alijansom – rekla je Miletović.

Veljko Nestorović, portal „Kosovo-online“, rekao je da bi gađanje Turskog toka bilokatastrofalno za sve.

- Nadam se da će taj deo ostati zaštićen, pre svega zbog svih nas, i zbog togašto zima dolazi, međutim, zbog svih ovih napada poslednjih dana, možemo, bojimse, očekivati napad i na Turski tok – rekla je Nestorović.

