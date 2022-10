Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić rekao je za NOVO JUTRO TV PINK da u Srbiji milion i trista hiljada žena živi na selu, a da je od toga gotovo 300 hiljada njih starije od 65 godina, dok 60 posto od njih nema penziju.

Krkobabić je uoči Međunarodnog dana žena na selu, što je, kako je sam istakao, jedan izuzetno bitan datum, najavio dobre vesti za dame.

- U Srbiji milion i trista hiljada žena živi na selu, a od toga gotovo 300 hiljada njih je starije od 65 godina, a 60 posto od njih nema penziju, radi neplaćeno. Tu je naša ideja uvođenja socijalne garantovane penzije, koje će se odnositi na te žene – rekao je Krkobabić.

Kako kaže, te penzije će biti pre svega za te žene koje imaju preko 65 godina, i žive i rade na selu.

- Žene su ključ opstanka sela i zaslužuju da se njima bavimo na ovakav način – rekao je Krkobabić.

Krkobabić je rekao da je do sada Ministarstvo dodelilo 1101 kuću na selu, što je negde oko 2 hiljade ljudi, žena i muškaraca, i što je najvažnije, dodaje, i 800 dece.

- Ono što je još bitnije, jeste da dnevno dobijamo po 15 zahteva. Računam da će se na godišnjem nivou dodeliti oko 5 hiljada kuća – rekao je Krkobabić.

Kako kaže, akcija je uzela maha, jer, dodaje, ništa nema bolje od dobrih primera. Ističe da je jako zadovoljan što je interesovanje veliko.

- Dosta ljudi je otišlo iz grada. Imamo puno podstanara, plus cene nekretnina, sve to na neki način ljude upućuje na to da je dobro da dobiju konačno krov nad glavom. Kada ih pitate manje više dođemo do jedne osnovne stvari, a to je da žele da budu samostalni – rekao je Krkobabić.

Ističe da ljudi žele izvesnost, žele samostalnost, ne žele da budu u zajedničkom domaćinstvu i onda, kako kaže, imaju dva izbora. Jedan je, objašnjava, da odu napolje u inostranstvo, ili sada ova šansa za krov nad glavom.

Krkobabić kaže da, kada govorimo o selu, to je pre svega zajednica ljudi koji žele da imaju sve ono što imaju i ljudi u velikim centrima.

- Žele i vodovom i kanalizaciju, žele internet i sve ostalo. Međutim, to sve košta mnogo, ali kada uzmemo u obzir da se do 2000. pa do skoro niko nije bavio tim stvarima, sve dok mi nismo krenuli u promene – rekao je ministar.

Krkobabić je izdvojio investicioni plan „Srbija 2025.“ predsednika Vučića, kojim je predviđeno da se izgradi 5 hiljada kilometara regionalnih i lokalnih puteva i ulaganje od 5 milijardi evra.

- U 80 opština se gradi kanalizacija, za šta je planirano 3 milijarde evra. Širikopojasni internet za 500 sela. Potreba su ogromna ulaganja, a pre toga, neophodna je politička volja, rešenost da se krene ka tom ruralnom delu Srbije – rekao je Krkobabić i dodao da se krenulo intenzivno.

Kako kaže, misli da će se u narednih 5, 6 godina videti pravi rezultati.

- Putevi moraju biti dovršeni, prečistači, kanalizaciona i vodovodna mreža, kao i sve ostalo što će omogućiti da ljudi kažu da mogu i planiraju da ostanu na selu – rekao je ministar.Krkobabić ističe da selo nije samo poljoprivreda, ali da mu je ona potrebna.

- Ruralni predeli 21. veka nisu sela 20. veka. Poljoprivreda je jedna od bitnih izvora prihoda, ali nije jedini. Ja bih se nadovezao na jako bitno partnerstvo ruralnog i savremenog – rekao je Krkobabić.

Ministar je rekao da uz infrastrukturne projekte, ljudi imaju mogućnost da komuniciraju i preko zadruga.

- Kada su u pitanju zadruge, tu je značajno napravljen pomak. Vraćeno je poverenje. Gasilo se 100 zadruga, a sada u nekoliko godina imamo otvorenih 1100. Imperativ je formiranje zadruga. Bez udruživanja, teško da može neko sa malo poseda nešto da uradi. Imamo sjajne zadruge, u Vojvodini izuzetne – rekao je Krkobabić.

Kako kaže, preko 200 i nešto zadruga su finansijski pomogli.

