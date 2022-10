Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuelom Žiofreom koji mu je predao Godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji 2022. Nakon sastanka, predsednik Srbije istakao je da je zahvalan na napornom radu Evropske komisije, koja, kako je dodao, nije ništa slagala, i svakom problemu, pristupila je realno.

Upitan da prokomentariše situaciju na Kosovu i Metohiji Vučić ističe da je Srbija sebi ''zapržila čorbu'', kada je donela odluku da se pregovori sa Prištinom premeste u EU.

- Šta god vam govorili da su statusno neutralni, oni ili Kosoveo gledaju kao nezavisnu državu, ili bi nas da vode ka tome. Ponekad se osmehnem kada neki ocenjuju ekonomiju, a imali su desetostruko manju stopu rasta u odnosu na nas. To treba imati u vidu. Oni su u klubu, a mi smo van kluba. Suština su te sankcije. Sada ćemo imati klackalicu. Nekada sankcije, nekada KiM. Mi moramo da uzmemo u obzir sve, a da li polažem velike nade u to - Ne. Kao što su našli tri zemlje da se jave za Janaf. Oni hoće da kazne Rusiju, ali ako mogu da uzmu naftu i ugalj... Nema mnogo logike, ali eto, sami smo krivi. To je naša politika, i razumem sve što je rekao Žilfre - rekao je predsednik.

Vučić je dodao da je Srbija krenula svoj put ka centralnoj Evropi preko Budimpešte i Beča, a sada je došlo do zabrane Ruske nafte, iako je Srbija zemlja koja Rusiji nije uvela sankcije.

- Neću ništa da kažem. Svi su pokazali šta misle o našoj zemlji, i tu nema neke filozofije. Izveštaj je bio fer. Ne moram u svemu da budem saglasan. Nisu ništa slagali, sve što su napisali je istinito. Ne mogu da kažem da su bili nefer i kada je političko pitanje razmatrano. Mogu ja to da tumačim na deset načina, ali neću. Srbija će, narabvno gledati da napreduje ka evropskom putu, a svi ti koji su mnogo bolji od nas, usaglašeni, divni i veličanstveni, a mi nazadujemo... U jednoj jedinoj oblasti, smo uspešniji od svih njih zajedno. Po svim realnim i objektivnim parametrima - dodao je Vučić.

Vučić se potom još jednom zahvalio svima koji su radini na ovom izveštaju, dodajući da Srbija drugačije gleda na neke njihove zaključke.

Nema namere za zamrzavanje procesa, ovaj izveštaj pokazuje da nastavljamo sa radom, i da smo spremni da ulažemo energiju, sredstva kao i diplomatske inicijative u zapadni Balkan i Srbiju, rekao je Žilfre.

- Nastavljamo da se angažujemo, radimo na evropskom putu Srbije ka EU - dodao je Žilfre.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je Srbija zahvalna na napornom radu koji su ljudi iz evropske komisije izdvojili da se napravi ovaj izveštaj.

- Za nas je važno nekoliko stvari, da bi ljudi znali. Mi smo prošle godine imali rast od 23,3 odsto u trgovinskoj razmeni, i konačno smo došli do 37 milijardi - rekao je Vučić, govoreći o značaju EU kao partnera Republici Srbiji.

Kako je naveo Vučić, na sastanku je bilo govora o sankcijama Rusiji, dodajući da Srbija razume Evropsku uniju, ali da Srbija nije glasala ni za jednu deklaraciju koje je iznosila EU.

- To je jedini deo, jer neki zlonamerni političari žele da govore o nazadovanju,a naše neslaganje je zabeleženo samo u jednoj oblasti, a to je pitanje oko Rusije. Odnosno, sankcijama prema Ruskoj Federaciji - navodi Vučić.

Vučić dodaje da je to odluka Srbije, i da naša zemlja plaća cenu svega toga.

- Želimo oko izbora da kažem da je Srbija prihvatila veliki broj preporuka. Neke zemlje su prihvatile 20 odsto, a mi preko 70 odsto. Što se tiče Greka, hvala im što su konstatovali napredak, to se vidi i u ocenama u borbi protivg korupcije, organizovanog kriminala - kaže predsednik.

Nazadovali smo u jednom polju, a napredak je samo ako napadamo Ruse svaki dan, rekao je Vučić, pa dodao:

- Želimo mnogo toga da uradimo što se tiče vladavine prava. Za mene je važna i analiza da Srbija gradi dobrosusedske odnose sa svima, osim da su odnosi sa Hrvatskom zategnuti, ali ne našom krivicom. Neću o tome danas da pričam, znate šta mislim o tome. Tu je i odnos sa Crnom Gorom, gde se vidi napredak. Sa ostalim zemljama smo dobri. Važno je i poglavlje 35. Nešto smo manje loše ocenjeni, ali da, Srbija nije izazivala nijednu krizu, i po tom pitanju je težak put, i mislim da za Srbiju neće biti dobrih vesti. Moramo da budemo spremni - priča Vučić.

- U Evropi se fokusiramo na posledice Ruske agresije na Ukrajinu, i sve je to promenilo situaciju u Evropi. Razara se infrastruktura, i ovo definitivno ima uticaj i na politiku proširenja. To je geo strateška ivnesticija u mir i bezbednost. Znamo da su se Ukrajina, Gruzija prijavile za članstvo... Evropska komisija je donela odluka da se status zemlje kandidata odobri BiH, i sve to ukazuje na snažnu želju da se napreduje u politici proširenja - rekao je Žiofre, pa dodao:

- Ovaj izveštaj se odnosi na političke kriterijume, i naravno izvestili smo o izborima koji su bili trećeg aprila. Jedan aspekt koji je istaknut u izveštaju je da su politički kandidati učestvovali, i da je parlamentarna sloboda poštovana. Međunarodna zajednica je definisala nedostatke koji moraju da se reše za naredne izbore. Tu su i oblasti koje su zabeležile napredak, i posebno bih se fokusirao na pravosuđe, gde je uočen napredak - kaže šef Delegacije EU.

Kako je dodao, broj optužnica i prvostepenih presuda je smanjen, što je dobro, međutim, jedini napredak koji nije zabeležen tiče se medija i slobodnom izražavanju, kaže šef Delegacije EU.

- Ključno pitanje je da se glavno zakonodavstvo i strategija se ne sprovode kada je u pitanju javno informisanje. U svim ostalim aspektima je zabaležen napredak - dodao je Žiofre.

Žiofre je dodao da EU mnogo računa na Srbiju, jer je naša zemlja ispunila brojne zahteve EU.

- Potrebna nam je Srbija, potrebno je da nam se svi prijatelji pridruže - navodi on.

Kako kaže, Srbija je postigla napredak u postizanju funkcionalne tržišne ekonomije, što je zabeleženo u godini za nama.

- Disbalansi su unapređeni u 2022. godini. Izveštaj je dugačak, bavi se raznim pitanjima... Želim da zaključim, podsećajući na širu sliku da su Srbija i EU odlični partneri. Prošle godine smo imali 32 milijarde evra rasta - zaključio je Žiofre, navodeći da se EU nmada da će Srbija biti deo evropske porodice.

