'NAZADOVALI SMO SAMO U ODNOSU PREMA RUSIJI': Vučić o izveštaju EK nakon sastanka sa Žiofreom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre obratili su se javnosti nakon što je predat Godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji 2022.

Vučić je o izveštaju EK, rekao da je jedino nazadovanje odnos prema sankcijama Rusiji.

- Suština se tiče našeg odnosa prema uvođenju sankcija Ruskoj federaciji. Mi nismo otvorili to poglavlje, ovo je političko pitanje. Danas je naš nivo usaglašenosti na 45,03, znači da smo za nešto glasali, ali nije bilo vezano za Rusiju. Oni svaki dan izlaze sa deklaracijama protiv Rusije. Mi nismo glasali ni za jednu od njih. Rekao sam gospodinu Žiofreu da ćemo sa velikom ozbiljnošću uzeti u obzir njihove stavove i mišljenja. Naravno da je taj politički deo obojio izveštaj i to je jedini deo, što moram da istaknem zbog onih zlonamernih, to je jedini deo gde je prema onome što vidi Evropska unija zabeleženo nazadovanje u našem odnosu prema sankcijama prema Rusiji, u našoj usaglašenosti sa deklaracijama EU. To je politička odluka Srbije i plaćamo cenu za to, ali ćemo uzeti u razmatranje sve što ste rekli i napisali - izjavio je predsednik.

- Najgora ocena je nazadovanje, nazadovali smo samo u jednoj oblasni, odnosu prema Rusiji. A napredak je ako osuđujemo Ruse svaki dan - istakao je Vučić.

