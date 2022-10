ŽIOFRE O PRISTUPANJU SRBIJE EU: Ispunjeni uslovi za Klaster 3, otvaranje zavisi od ŠIRE SLIKE

Šef Delegacije EU u Srbiji Emanuel Žiofre izjavio je večeras da je Srbija ispunila uslove za otvaranje Klastera 3 još prošle godine, ali da to da li će on biti otvoren zavisi od članica EU koje, kako je rekao, gledaju širu sliku.



Na pitanje da li budućnost Srbije zavisi prvenstveno od kosovskog pitanja, i da li očekuje da otvorimo neki klaster do kraja godine, šef delegacije EU u Srbiji je podsetio da je još prošle godine zaključeno da su prelazni parametri ispunjeni za Klaster 3.

- Odluka je na zemljama članicama, one moraju da odluče i posmatraće širu sliku i sveukupni kontekst, čak iako spoljna i bezbednosna politka nisu osnovni aspekt one imaju važnu ulogu u celom procesu i to je kontekst u kojem posmatrmao sve ovo trentuno - rekao je Žiofre.

- Pitanje dijaloga Beograda i Prištne ima fundamentalni aspekt na putu ka EU, i zato smo posvećeni dijalogu - rekao je Žiofre i naglasio da su upravo zato EU i Miroslav Lajčak direktno angažovani u procesu dijaloga

Nadam se da će dve strane ići ka normalizaciji, rekao je Žiofre i podsetio da je poslednjih nekoliko meseci bilo nekoliko kriza u odnosima Beograda i Prištine što, kako je ocenio nije bilo korisno.

Želimo napredak u odnosima, rekao je Žiofre na konferenciji za novinare nakon što je predsedniku Srbije predao Godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji 2022.

- Odluka je na zemljama članicama, one moraju da odluče i posmatraće širu sliku i sveukupni kontekst, čak iako spoljna i bezbednosna politka nisu osnovni aspekt one imaju važnu ulogu u celom procesu i to je kontekst u kojem posmatrmao sve ovo trentuno - rekao je Žiofre.

- Pitanje dijaloga Beograda i Prištne ima fundamentalni aspekt na putu ka EU, i zato smo posvećeni dijalogu - rekao je Žiofre i naglasio da su upravo zato EU i Miroslav Lajčak direktno angažovani u procesu dijaloga

Nadam se da će dve strane ići ka normalizaciji, rekao je Žiofre i podsetio da je poslednjih nekoliko meseci bilo nekoliko kriza u odnosima Beograda i Prištine što, kako je ocenio nije bilo korisno.

Želimo napredak u odnosima, rekao je Žiofre na konferenciji za novinare nakon što je predsedniku Srbije predao Godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji 2022.

Autor: