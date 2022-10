RECITE LEPO, SRBIJA DA PRIZNA KOSOVO, NAPUSTI SRPSKU I UVEDE SANKCIJE RUSIJI! Vulin ogolio skrivene namere EK: NEĆEMO, HVALA ŠTO STE PITALI!

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kritikovao je danas Evropsku komisiju zbog njenog najnovijeg Godišnjeg izveštaja o Srbiji.

- Želim da čestitam stotinama činovnika Evropske unije koji su strpljivo prikupljali podatke, ponekada i tačne, o Srbiji i njenom razvoju i sve to preneli na hiljadama stranica koje su nazvali izveštajem o napretku Srbije ka Evropskoj uniji. Siguran sam da će biti ljudi u Srbiji koji će pokloniti veliku pažnju svakoj iznetoj oceni i stavu, ali mogli su pisci u Briselu da uštede hiljade radnih sati i da izveštaj formulišu u par istinitih rečenica. Od Srbije se traži da odmah i bez uslova prizna takozvano Kosovo, napusti Republiku Srpsku i uvede sankcije Rusiji. I da se Srbiji jasno kaže da bez obzira koliko god da napreduje u ekonomiji ili borbi protiv kriminala to nije važno ako Srbija ne odustane od samostalne politike, a i ako to uradi Srbiji niko ne garantuje ni kada, ni da li će postati član EU ili će biti još nekog uslovljavanja. Pa da mi pokažemo uvaženim piscima izveštaja iz Evropske unije kako se u vreme zelene agende štedi papir i šume od kojih se pravi i da im sve objasnimo u par rečenica. Nećemo da priznamo takozvano Kosovo, nećemo da napustimo Republiku Srpsku, nećemo da uvedemo sankcije Rusiji, nećemo, sve dok nas vodi poslednji slobodni lider u Evropi, predsednik svih Srba Aleksandar Vučić. Hvala što ste pitali - izjavio je Vulin, komentarišući Izveštaj Evropske komisije o Srbiji, saopšteno je iz MUP-a.

