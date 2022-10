PETKOVIĆ O ZABRANI ULASKA NA KIM: Još jedan dokaz o samovolji i bahatosti Prištine - POSEBNO ALJBINA KURTIJA koji ovo radi DESETI PUT!

Direktoru Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo Petru Petkoviću zabranjen je ulazak na Kosovo i prisustvovanje ustoličenju patrijarha Porfirija u Pećkoj patrijaršiji, saopšteno je u sredu iz te kancelarije.

- Reč je o brutalnom kršenju sporazuma, kako onog i slobodi kretanja, tako i sporazuma o zvaničnim posetama kojim se predviđa pojednostavljena procedura za posetu Kosovu i Metohiji glavnog pregovarača za dijalog sa Prištinom - navodi se u saopštenju i dodaje da je to deseti put da je Petkoviću zabranjena poseta.

Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je za TV Pink da je ova zabrana još jedan dokaz o samovolji i bahatosti Prištine i Aljbina Kurtija koji već deseti put zabranjuje ulazak na prostor KiM.

- Onda vam je apsolutno jasno kako se Priština odnosi prema našem narodu na KiM, kada se ovako odnose prema glavnom pregovaraču iz beograda. Ja sam svoju posetu, kao i uvek, na vreme i u skladu sa svim procedurama najavio posetu, čak sam je najavio nešto više od 24 sata pre, nego što je to sporazumom utvrđeno.

U mejlu, koji je stigao oko ponoći, bila je jedna rečenica, da mi poseta nije odobrena, dodao je Petković.

- Ne može meni Priština nešto da brani ili odobrava, ja njih samo obaveštavam da ću doći. Po sporazumu ja ništa nisam tražio. To je sve, naravno oni zloupotrebljavaju sve ove sporazume... Šta je za njih sporazum o slobodi kretanja, ništa, to dokazuju godinama. Ja ne znam ja sam očigledno Kurtiju najveća pretnja. Danas smo trebali sa napim narodom da budemo na Poljoprivrednom sajmu, pa da učestvujem na ustoličenju. Vidite dokle ovo ide. Ne samo da mi Kurti brani da idem, nego mi i zadire u moje najintimnije pravo o slobodi veroispovesti. Oni brane ljudima da idu na liturgije... - rekao je Petković.

Kako je Petković rekao, pristup Kosovu je zabranjen i njegovom pomoćniku, a u nedavnim mesecima, dolazak na KiM bio je zabranjen i hodočasnicima koji hoće da posete srpske svetinje.

- Ne odgovara im njihov Ustav kada treba da vrate zemlju Visokim dečanima, a kada treba da sporovedu ZSO onda se pozivaju na taj Ustav - navodi Petković.

Šta god mi uradili, kako god se ponašali, i na koji god način pokušamo da dođemo do kompromisnog rešenja u dijalogu, ako to nije priznanje Kosova, ako to nije dopuštenje ulaska u Međunarodne organizacije, to očigledno za EU neće ništa značiti, dodao je.

- Kao što je i Vučić juče rekao, naš najveći problem je taj što je naša vlast 2010. godine dozvolila da se pregovori prenesu na teren EU. Celu priču sada rukovode te države - kaže Petković.

Autor: