HRVATSKA IZBEGAVA ODOGOVRNOST ZA ZLOČINE NAD DECOM: Zagreb neće da sarađuje

Direktor Dokumentaciono-informativnog centra "Veritas" Savo Štrbac rekao je Srni da bi voleo da se na sutrašnjem pripremnom ročištu protiv četiri hrvatska vojna pilota u slučaju "Petrovačka cesta" neko pojavi, ali da je mala verovatnoća, jer Hrvatska neće da sarađuje.

Štrbac, koji je i sam bio dugogodišnji sudija-krivičar i advokat, rekao je da Hrvatska ne priznaje procese u Srbiji protiv njihovih "brantelja" i građana u čemu, kako smatra greši.

On je istakao da je "Veritas" prikupio dokaze o tom zločinu, imena poginulih, ranjenih, njihovih porodica i to podelio sa tužilaštvom, te da je hrvatska država trebalo da optuženim pilotima omogući da se brane, a to ne može ignorišući da postoji taj postupak.

- Nije politika to što se desilo na "Petrovačkoj cesti", to je fakat. Mi koji smo prošli i bili tu znamo da nisu izmišljene žrtve, da se to desilo zaista i da su tamo stradala deca, ljudi i civili i mora neko za to da odgovara - rekao je Štrbac.

On je podsetio da su upućeni pozivi optuženima, koji do sada nisu učestovali u postupku, nisu uopšte dali svoje odbrane, nisu saslušani u istrazi.

Ali su, dodao je, branioci advokati iz Srbije, svi po službenoj dužnosti, jer nijedna radnja se ne može, u krivično-pravnom smislu, izvesti bez prisustva branioca, pošto je ratni zločin najteže krivično delo.

Sud je poslao pozive, koji idu diplomatskim putem, preko Ministarstva pravde, pa se šalje u Hrvatsku, čije je Ministarstvo pravde odlučilo javno da neće da im uruči, jer, podseća Štrbac, ne priznaju ništa što dolazi iz Srbije u vezi sa ratnim zločinima protiv njihovih držaljavna.

- Iako im država /Hrvatska/ nije službeno uručila poziv, oni znaju iz medija da je sutra pripremno ročište i mogu da se pojave. I daj Bože da se pojavi bilo ko - rekao je Štrbac.

U Beogradu bi sutra trebalo da počne pripremno ročište u procesu poznatom kao "Petrovačka cesta" protiv protiv četvorice oficira hrvatskog ratnog vazduhoplovstva za zločine u vojno-policijskoj akciji "Oluja" 1995. godine nad kolonom srpskih civila koja je bežala iz Republike Srpske Krajine.

Suđenje je zakazano za 9.30 časova u zgradi Specijalnog suda pred Posebnim odeljenjem za ratne zločine.

Optužnica protiv ofirica hrvatskog ratnog vazduhoplovstva Vladimira Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jelenića i Danijela Borovića tereti ih da su u akciji "Oluja" 7. i 8. avgusta 1995. godine naredili avionsko raketiranje kolone srpskih izbeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca, kao i u mestu Svodna u BiH.

U bombardovanju hrvatske avijacije u izbjegličkoj koloni poginulo je deset osoba /među njima četvoro dece, dvadesetogodišnja devojka i osamdesettrogodišnja starica, a nekoliko desetina ljudi je teže i lakše ranjeno.

