Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J Vučićević istakao je za TV Pink istakao je da je jedan stariji srpski novinar napisao da su najveći ekstremisti oni, koji za sebe tvrde da su liberali, a to se sada, kako kaže vidi na primeru Tonina Picule.

Komitet za spoljnu politiku Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj o proširenju Unije, čiji je autor hrvatski socijalista i evropski poslanik Tonino Picula, a kojim se dalje napredovanje Srbije na putu EU uslovljava uvođenjem sankcija Rusiji.

Politička grupa socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu predložila je 28. septembra da se u ovaj izveštaj uključi njihov amandman prema kome Srbija može da napreduje u pregovorima za pristupanje EU samo ako uvede sankcije Rusiji i uskladi svoju spoljnu politiku sa evropskom.

- Tu nema razlike. Hrvati prema Srbiji i Srbima imaju politiku koja se svodi na bolesnu mržnju i trudiće se da u svakom trenutku nanesu zlo našoj državi - rekao je Vučićević.

Vučićević se dotakao i nedavnog naslova gde je Vučić prikazan kao fašista, što je takođe ocenio skandaliznim.

- Oni su i instrument, ali koji sa zadovoljstvom radi šta im se kaže. Picula je eho, ovog dela izveštaja EU o napretku Srbije. Vi kada to pažljivo pročitate, ove ključne zamerke o kojima se trudi u hejterskim medijima su napisane u nevladinom sektoru u Beogradu. O slobodi medija, ljudskim pravima... Tu nema grama objektivnosti - dodao je Vučićević.

Previše je tu slobodnog uverenja i utisaka, koji strasno i strastveno mrže našu vlast, rekao je on.

- Izmišljaju, jutros sam baš čotao, kao da se Vučić uplašio Žiofrea, i onda pišu da je morao da podvije rep. Bože me sačuvaj. Kao da on tamo nije bio, kao da nismo gledali. Da li smo do sada videli da neko ovako hrabro istupa pred zvaničnicima? On je i sam rekao da je najveća greška što smo dozvolili da se pitanje Kosova rešava u EU - navodi Vučićević.

