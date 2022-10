Кrkobabić u Svrljigu povodom Međunarodnog dana žena sa sela: Najvažnije ste! Moramo da mislimo na vas!

- Za nas, za društvo u celini od posebne nacionalne i državne važnosti je da postignemo saglasje oko toga da su žene u selima ključni, odlučujući i najvitalniji deo odbrane opstanka sela Srbije- izjavio je ministar za brigu o selu i kopredsednik Nacionalnog tima za preporod sela Srbije, Milan Кrkobabić na manifestaciji u selu Crnoljevica u Svrljigu organizovanoj povodom Međunarodnog dana žena na selu.

- Кada to imamo na umu, moramo nešto da uradimo kao društvo, kao država za te žene, moramo da poradimo na njihovom socio-ekonomskom položaju. Hajde da budem razumljiv - moraju od nečega da žive, moraju nešto da imaju i moraju za nešto da se pitaju. Niti imaju, niti se pitaju. Šta hoćemo? Hoćemo da te naše majke, bake, sestre, supruge dobiju jednu novu ulogu, hoćemo da im omogućimo stabilan izvor egzistencije, a onda i da im vratimo ljudsko dostojanstvo. One to zaslužuju! - poručio je ministar Кrkobabić.

Govoreći o poboljšanju socio-ekonomskog položaja žena na selu Кrkobabić je apostrofirao da je nužno uvođenje instituta posebnog socijalnog davanja -socijalne – garantovane penzije za sve starije od 65 godina koji nisu ostvarili pravo na penziju, nisu korisnici socijalne pomoći i nemaju ni jedan izvor prihoda. Po uzoru na zemlje u okruženju taj iznos bi bio ne manji od 100 evra.

U ime predsednika Republike Aleksandra Vučića prisutnima se obratila i otvorila manifestaciju savetnica predsednika Verica Lazić, koja je prenela poruku predsednika Republike da žene u selima Srbije mogu da očekuju punu podršku države i predsednika Republike.

Obeležavanju ovog važnog dana za sve žene sveta na selu prisustvovao je predsednik opštine Svrljig Miroslav Marković, predsednik Akademijskog odbora SANU i kopredsednik Nacionalnog tima za preporod sela Srbije akademik Dragan Škorić i narodni poslanik Milija Miletić.

Događaj je obogatio kulturno-umetnički program, izložba narodne nošnje i radinosti, kao i domaćih proizvoda žena sa sela.

- Od detinjstva radim u poljoprivredi, čitav život sam na selu, oko dece, roditelja i domaćinstva. Nemam pravo na penziju i za svaku stvar koja mi je potrebna pitam ili sina ili muža. Ali najslađe je kad imaš svoj dinar, koliki god on bio. Mnogo bi mi značila ta socijalna penzija - rekla je Slađana Đorđević iz sela Drajinac.

Ministar Кrkobabić je zatim obišao ZZ „Svrljiška mlekara“ koja je iz programa za unapređenje poslovanja i tehnološki rad zadruga dobila 15 miliona dinara za povećanje stočnog fonda i nabavku opreme za preradu mleka, pa je zadruga tako uspela da se uspešno pozicionira na tržište.

Proizvodi različite vrste sira, zaštićenog geografskog porekla i plasira na tržište velikim trgovinskim lancima širom Srbije.

Međunarodni dan seoskih žena, koji se svake godine obeležava 15. oktobra, ustanovljen je na Кonferenciji žena Ujedinjenih nacija u Pekingu 1995. godine, a jedan od osnovnih postulata je da se učine vidljivim potrebe i mogućnosti žena na selu.

U selima Srbije živi oko 1.300.000 žena od kojih je 300.000 starije od 65 godina.

Procenjuje se da oko 180.000 seoskih žena nisu ostvarile pravo ni na jedan vid penzije.