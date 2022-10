KURTI PRETI DA ĆE SRBE OSTAVITI BEZ STRUJE: Prištinska vlada odlučnije krenula u rušenje dogovora iz Brisela

Srpska kompanija „Elektrosever“ mogla bi da ostane bez licence, što je još jedan vid institucionalnog terora nad srpskim narodom, upozorava Milan Ivanović.

Energetika je postala goruća tema u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje EU, naročito posle upozoravajućih najava da bi sever KiM mogao ostati bez struje. Kosovska vlada krenula je odlučnije u rušenje takozvane mape puta, odnosno dogovora koje su dve strane u junu postigle u Briselu, a koji štiti vitalni interes Srbije i srpskog stanovništva u oblasti energetike.

Razgovor s Lajčakom

Ovaj dokument osigurao je potpunu energetsku nezavisnost u snabdevanju severa KiM i garantovao prisustvo srpske kompanije „Elektrosever“ na objektima energetske infrastrukture na tom prostoru, uključujući i trafostanicu Valač. Prištinske vlasti koriste uključenost EU u dijalogu da optuže Beograd, jer „Elektrosever“ nije ispoštovao rok od 100 dana da ispuni tačke dogovorenog vodiča. Tako je i specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak iz Prištine poslao upozorenje da postoji rizik od oduzimanja licence „Elektroseveru“, što je bila i jedna od glavnih tema jučerašnjeg sastanka Lajčaka i predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu.

- Ozbiljan i odgovoran razgovor s Miroslavom Lajčakom o otvorenim pitanjima u dijalogu Beograda i Prištine. Nastavljamo da se borimo da sačuvamo našu zemlju i naš narod insistirajući na punoj primeni do sada postignutih sporazuma i poštovanju međunarodnog prava - poručio je Vučić.

Životno pitanje

Bivši direktor KBC Kosovska Mitrovica Milan Ivanović kaže da ovaj potez Prištine može ugroziti život Srba:

- To je političko, ali i životno pitanje za Srbe koji žive na KiM. Ove nove pretnje su planski i institucionalni teror nad Srbima, jer bi to značilo da će firma pod kontrolom Prištine da u potpunosti preuzme snabdevanje i distribuciju struje. Posle gradnje baza, pogotovo u pograničnim predelima, bodljikavih žica i okupacije, za nas bi to bila još jedna bezbednosna nesigurnost. To nije ništa drugo nego nastavak etničkog čišćenja Srba. Samo je lepše upakovano od NATO bombi, a sve ide u pravcu da se Srbija odvoji od svog naroda na KiM.

