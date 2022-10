U SRBIJI BESNI OBAVEŠTAJNI RAT! Drecun: Najveći problem su naši građani koji su vrbovani da rade za strane službe

Naša privreda se najbrže razvija u regionu i naravno da ima mnogo stručnjaka i konsultanata tih firmi koje rade analize za zapadne kompanije i druge investitore o političkoj situaciji, o stabilnosti, o zakonima koji važe u zemlji gde želite da investiraju, i to ništa nije neobično, rekao za Pink narodni poslanik Milovan Drecun.

On je rekao da je Srbija najznačajnija zemlja u regionu i da je kao takva predmet interesovanja mnogih vlada. Te vlade pokušavaju da kreiraju njihovu spoljnu politiku prema nama i odnose na osnovu validnih informacija.

- Imate različite načine za dobijanje tih informacija o političkoj situaciji, o stabilnosti, o problemima sa kojima se suočava... Sve vam je to potrebno za nekog ko se nalazi na mestu na kojem se odlučuje o politici jedne države prema drugoj kako bi mogao da donese valjane odluke koje bi donele efikasnu spoljnu politiku i bilateralne odnose podigli na viši nivo - rekao je Drecun i dodao da postoje legalni načini skupljanja informacija, i oni kojim se bave obaveštajne službe, koji mogu da ste tretiraju kao stvaranje agenturne mreže, što nije dozvoljeno i što spada u ilegalne aktivnosti, a to rade sve zemlje.

Kako je naveo, zapadnjaci prate Ruse a Rusi prate zapadnjake, to se dešava i toga ima, najveći problem je u tome otkriti naše građane koji su zavrbovani da rade za strane službe.

- Kada pogledmo izjavu direktora Bezbednosno informativne agencije (BIA) od pre neki dan, on je govorio o desetinama akcija koje je sprovela BIA radi povećanja unutrašnje bezbednosti. Te akcije su bile usmerene na one koje su spolja bile kreirane, koje su sprovodili neki naši državljani, neki naši akteri ovde - kaže Drecun i dodaje:

- To nas to upućuje na to koliko je snažan obaveštajni rad na našoj teritoriji, koliko je potrebno uložiti kapaciteta i resursa da bi smo se suprotstavili svemu tome - kaže Drecun.

On je podsetio i na priču Joške Fišera, nekadašnjeg ministra spoljnih poslova Nemačke i na bombardovanje Srbije.

- On je napisao knjigu u kojoj je rekao da je on jedan od najzaslužnijih što su nas bombardovali, hvali se time, i da je krenuo u tu priču bombardovanja kada je dobio informaciju da se Srbija sprema da etički očisti Albance sa Kosova i Metohije. Kada su ga novinari pitali od koga ste dobili informaciju, on je odgovorio, od tadašnje bugarske ministarke spoljnih poslova. Drugo pitanje je bilo, od koga je ona dobila informacije, on je rekao od njihove obaveštajne službe, dodajući da se kasnije pokazalo da te informacije nisu bile tačne - kaže Drecun.

Ovo nam sve pokazuje koliko na području naše zemlje besni jedan obaveštajni rat, zaključio je Drecun.