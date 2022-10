VUČIĆ: Moramo biti spremni na sve provokacije, na nama je da sačuvamo mir!

Ne treba da paničimo i da mislimo da će neko taj mir da sruši, ali moramo da budemo spremni na svaki vid provokacije. Da radimo kratkoročno i dugoročno. Ali moramo i da snažimo naše snage odvraćanja, naše ekonomije. To je ono što radim, izjavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je najpre rekao da ima mnogo tačaka rizika u regionu, ali da je na Srbiji da se izbori za mir.

- Mi osim nekoliko izviđačkih dronova nismo imali, a očekujem da u narednih godinu dana imamo najviše u regionu - rekao je Vučić.

Vučić dodaje da je situacija na KiM veoma komplikovana, a nije mnogo lakše ni u RS i BiH.

- Pritisci na Srbiju će da rastu, oni će da rastu zato što svi žele kraj sage o Kosovu, da se ne bi mučili u odgovorima koje moraju da daju Rusima, koji se pozivaju na to. Svi se sve češće pozivaju na Kosovski presedan, i zato je Zapadu stalo da to reši što pre, i neće birati sredstva da to reše - rekao je predsednik.

Vučić ističe da misli da nije realno da se pitanje KiM reši za nekoliko nedelja, i da je prvo neophodno ispuniti ono što je dogovoreno - stvaranje Zajednice srpskih opština.

- Videli smo šta je objavio "Albejnian post". Želim ljudima da objasnim šta je u pitanju, da vide kakvi su pritisci prema nama. Ja nemam nikakav račun u inostranstvu, moj otac ima u BiH. Ja nemam na Zapadu ništa, nemaju čime da mi prete. Mogu da mi govore da će me srušiti sa vlasti. Oni meni nikada ne prete, već našoj zemlji. Eto recimo ta "teška batina". Kada su prvi put došli kod mene predstavnici Bon i Pletner, primio sam ih, bio je i Lajčak sa njima, i kao da sam znao, odbio sam da primim taj papir, a znao sam da će Albanci da ga objave - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da su potom taj papir objavili u "Albejnian postu", i da je svima jasno ko je prekršio dogovor.

- A onda vidim večeras, da je Kvinta tražila hitan prijem kod mene. Pretpostavljam da će nam doneti ono što su Albanci već objavili. Da mi do 24. februara moramo da dogovorimo sve. Prepoznao sam i ja simboliku datuma, kada je počeo rat u Ukrajini. A vidite da je tekst, sa ovlašćenjima koje ima ZSO, predložile nemačke organizacije koje su u Beogradu imale sastanak sa predstavnicima nekih domaćih organizacija. Jasno je da će da traže neku vrstu rešenja, i ne treba ništa odbijati unapred, ali ono što sam ja do sada video je veoma teško za Srbiju. Ako bih morao u ovom trenutku da se odredim, nisu nam dali šansu - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da se u tom tekstu preti teškom batinom za ometajuću stranu, i rekao da je ova zemlja 1999. godine dobila najtežu moguću batinu.

- Ubili su nam 82 dece. Srušili nam najvažnije objekte. Sve to možete da vratite, i to smo tek ovih godina uspeli da vratimo. Ali da vratite malu Milicu, Sanju i Jovanu, ne možete nikada. I sada pretite Srbiji novom batinom. Nije dovoljno što ste nam uzeli 13 odsto teritorije. Sada ćete zbog svojih grešaka iz tog perioda, a koje morate da opravdate, ponovo da pretite batinom. Ja se nadam da je to mišljenje nekog albanskog autora u toj novini, a ne zvanična poruka. Biće teško pristojno odgovoriti na to - rekao je Vučić.

Kako kaže, nama je Evropa potrebna iz milion razloga, trebaju nam i fabrike, i vrednosti, i pravila i pravo.

- Ali ako mislite da jedna zemlja treba da uvek bude žrtva, a zgazili ste međunarodno pravo i poredak, i to sam im uvek otvoreno govorio. Ne postoji čovek koji može da objasni da su poštovali Povelju UN - ističe predsednik.

Vučić je istakao da su u Srbiji najjeftiniji i gas i struja, ali da subvencije za industriju mogu postojati samo dok stižu investicije.

- Sve investicije stižu sa Zapada Evrope, iz arapskih zemalja i Kine. Na nama je da merimo i gledamo kako da sačuvamo mir - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je lako muškarcima da se u kafani busaju u grudi, ali da, kako dodaje, ne smemo majkama vraćati decu u kovčezima.

- Kada sam govorio koji se jadac krije iza tih pritisaka, svi su mi se smejali. Kada se Putin pozvao na Kosovo, onda su mi se svi smejali kada sam rekao da će se zapad pozivati na njegovu izjavu. Ja znam šta sledi, u godinu dana sam imao više razgovora nego svi naši predsednici u 25 godina. Sa druge strane, mi čuvamo nezavisnost, slobodarski duh Srbije. Kada to pokušavate da radite u ovo vreme, to niko neće da vam dozvoli. Sada imamo dupli pritisak - sankcije Rusiji i Kosovo i Metohija. To ide u bloku - rekao je Vučić.

Kako kaže, Zapad se koristi odvratnom sintagmom govoreći da su na pravoj strani istorije.

- A kada im to kažete pravite problem. Pa ja gledam, bolje sebi da pravim problem, ali da Srbiju sačuvamo od svih udara. Sad dokle ćemo moći videćemo. Čekam da vidim šta će da mi dostave iz Kvinte. Imaju nešto da mi uruče, tako su rekli, nadam se da nije samo tekst iz "Albejnijan posta" - rekao je Vučić.

Vučić je, komentarišući tekst, rekao da smo mi videli "alternativne načine" zapadnih zemalja.

- To znači da će nas naterati da prihvatimo, čak iako ne želimo. A kako drugačije nego pretnjom silom. Dok sam na mestu predsednika neće nam se ponoviti 1999. godina. To bi bilo užasno, i zato vodim računa, ali za stručnjake koji misle da bi to lako završili kao 1999. godine, ne bi bilo ni deseti deo lako - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao i da mi nikada ne odbijamo razgovore, i da u tekstu koji nude sa Zapada ima i gorih stvari.

- Ne pominje se datum, pominje se evropska perspektiva. Ja mislim da što vreme bude odmicalo, da su oni spremniji da nam ponude konkretno članstvo u EU, u veoma kratkom roku. Ja ređam činjenice, i videli ste da sam bio u pravu za sve što sam pričao. Ređam činjenice, i uvek dođem to tačnih zaključaka. Pitanje je samo koliko će rešenje o KiM za nas biti ponižavajuće - rekao je Vučić.

O izjavi Vilijama Montgomerija presednik je rekao da njegove reči pokazuju da ima hrabrosti i poštenja.

- Ako čitate takozvane proruske medije u Srbiji, oni su to sakrili zato što naša majka Rusija ne može da uradi ništa loše. A kod prozapadnih medija tekst se ne vidi zato što ne sme divni zapad da se poredi sa Rusijom - rekao je Vučić.

Vučić ističe da čovek koji je u politici svakog dana razmišlja o ostavci, i da je to rekao ne zato što je slabić ili lenj.

- U ovom trenutku imam na istorijskom maksimumu podršku građana Srbije. Mi smo za 10 godina uradili više nego drugi za 100 godina. Ostaće iza mene bolnice, pruge, stadioni, Hram Svetog Save, muzeji... Do toga da su plate skočile na 720 evra, to je skok od 120 odsto za 10 godina. Minimalac sa 15.000 povećan na 40.000 dinara. To su velike stvari. Ja ne bežim od odgovornosti. O ostavci mogu da razmišljam zbog države, da nam kupim vreme kako bi se pronašlo rešenje. Ali u ovom trenutku ja ga ne vidim. Spreman sam da razgovaram, ali nam nisu dali šansu. Nadam se da će to što sutra dobijem biti nešto drugačije od onoga što su objavili albanski mediji - rekao je predsednik.

Ističe da ne govori da će uskoro podneti ostavku, ali da i ta opcija mora da postoji.

- To donosi Srbiji od šest do devet meseci. Ne bih mogao da se kandidujem, ali sam kupio vreme svojoj zemlji, da spasim našu državu. Ja kao iz topa mogu da pucam o tome šta smo uradili. Ovo su bili 10 godina najbržeg napretka Srbije. Svi ovi koji me ne vole, i oni su srećni danas u svoja četiri zida, znaju da će Vučić rešiti pitanje gasa i struje - rekao je Vučić.

Vučić je dodao da je spreman da rizikuje svoju karijeru zbog mira i stabilnosti, i da nema problem sa ostavkom.

- Ja sam zadovoljan kada vidim da narod poštuje nečiji rad. LJudi vide ko radi i ko se bori, ali ja znam kada smo došli u tešku situaciju, ne svojom krivicom. Kada bi vam govorio koliko dugo ne mogu da zaspim, i znam zašto štrčimo i smetamo sada. Srbija kvari celu priču, mi štrčimo. Bilo bi lako da je samo Rusija prekršila Povelju UN, ali ovi sa Zapada imaju problem pošto postoji mala zemlja protiv koje su oni prekršili sva pravila. NJima je jedini izlaz da se postigne bilateralni sporazum Beograda i Prištine, ali ja moram da vidim nešto bolje od ovoga što je ponuđeno. Kurti+ ili Ahtisari- plan ne možete da nam prodate - istakao je predsednik.

Vučić kaže da NATO zemlje stvaraju ozbiljnu vojsku lažne države, i da rade sve što je suprotno Povelji UN i Rezoluciji 1244.

- Nigde ne postoji kosovska vojska u pravnim aktima UN. A pravdaju se time da je Kosovo od 2008. godine za njih suverena država, i da ih baš briga. Meni je smešna priča da mi spremamo agresiju, svi znaju da je to laž. Ali je to deo narativa na koji moramo da se naviknemo, zato što je Srbija slobodarska zemlja, koja ima nezavisno rukovodstvo. Držimo do obraza čoveka Srbije, ali i do obraza srspkog naroda, i gledamo kako da sačuvamo naš ponos i identitet - rekao je Vučić.

O situaciji u BiH i Republici Srpskoj, predsednik je rekao da srpsko-srpskih sukoba ne sme i ne može da bude, i da je to njegova jedina poruka političarima u Republici Srpskoj.

- Šta god bilo Republiku Srpsku moraju da sačuvaju. Narod moraju da sačuvaju, a mi smo tu da ih uvek podržimo. Želim da se smire tenzije u Republici Srpskoj, a nama je potreban bratski odnos sa Bošnjacima, neće biti lako stići do toga. Moramo da radimo i razgovaramo sa njima. Uložili smo u Novi Pazar, Tutin i Sednicu, pa i u Priboj, više nego u prethodnih 70 godina. Oni su građani Srbije, i ja se nadam da ćemo videti više oficira i generala Bošnjaka. To je njihova vojska, nadam se da će biti dovoljno mudrosti da ne bude više nikakvih sukoba sa Bošnjacima - rekao je Vučić.

Kako dodaje, povodom izjava Belivuka i Miljkovića na suđenju, da je odvratno to što rade pojedini mediji.

- Nikada u životu nisam ni video ni čuo nikoga od njih. Ukoliko jesam, ne samo da neću biti predsednik, nego sam spreman da provedem period do kraja života u zatvoru. Vidite da napadaju samo one koji su rasturili tu mafijašku hobotnicu. Vulina, ne znam samo gde su našli Darka Glišića. Dalje da učestvujem u davanju oda najgorim kriminalcima ne pada mi napamet. To je samo dizanje rejtinga onima koji su mleli ljude - rekao je predsednik.

Vučić ističe da je uvek govorio, i da će to večeras delima potkrepiti, da se gadi ljudi koji se iživljavaju na deci ili ženama.

- O silovateljima da ne govorim. Da nisam predsednik rekao bih da ne zaslužuju da žive, ali moram da vodim računa šta ću da izgovorim. Rekao sam, posle intervjua silovatelja Igora Miloševića, da sam novinar ili urednik to ne bih uradio. Ali za to je bilo protesta, ali nema protesta zbog izjava Belivuka i Miljkovića. Čuli smo najgluplje objašnjenje od ljudi koji su intervjuisali silovatelja-pedofila, govorim o onom glumcu. NJega su pustili u novine Danas, da nam drži predavanje kakva treba da bude kultura u ovoj zemlji - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je zvanično podneo Vladi i predsednici Vlade akt za izmenu krivičnog zakonika u nekoliko odredbi.

- Tiču se povećanja kazni za silovatelje, za obljubu nad detetom i nemoćnim licem. Do sada je bilo od 5 do 12 godina, od sada od 5 do 20 godina. Sa mogućnošću doživotne robije. Ako je delo učinjeno prema detetu, kažnjavaće se najmanje 10 godina, do doživotne robije. Najteže kazne sam predvideo. Imali smo i obljubu zloupotrebom položaja, koja će sada biti od 6 meseci do 5 godina. Dakle sve kazne su podignute. Upetostručio sam u mom predlogu minimalnu kaznu, a za najteža dela smo ih izjednačili sa najtežim ubicama. Ako je nastupila smrt deteta, kažnjavaće se najmanje 10 godina do doživotne robije. Ranije se za nedozvoljene polne radnje kažnjavalo novčanom kaznom i zatvorom do tri godine. Brišem novčanu kaznu, i nadam se da će Vlada da prihvati - rekao je Vučić.

Kako ističe, nada se da će Vlada prihvatiti ovu njegovu inicijativu.

- Ljudi koji to rade ne veruju u moral, nego u ovo. E kada drugačije budu kažnjeni, vodiće računa i o ženama i o deci. Teško je pratiti to posle izlaska iz zatvora. Mnogi krive centre za socijalni rad, a tamo rade divni ljudi. Izuzetni ljudi koji glavom ulaze u sve porodične probleme. Da li će nekada doneti pogrešnu procenu, pa naravno. Spremni smo da menjamo stvari. Sada ćemo da vidimo ko će da se usudi da radi ove stvari sa ovakvim kaznama - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da zamenik ministra spoljnih poslova Rusije nije pod sankcijama nigde u svetu, i da je došao ovde na konsultacije sa ruskim ambasadorima iz celog regiona, pošto u drugim zemljama ne može to da uradi.

- I sada kažu krili smo nešto. Došli su redovnim avionom, video se i sa Selakovićem, koji mu je poželeo dobre susrete. Ja nisam imao formalni susret, već smo imali neku vrstu radnog doručka, pošto tog čoveka dugo poznajem. I sada ljudima želim da kažem, određeni mediji su preneli da je "Vučić rekao Grušku da je Srbija pod velikim pritiscima". Sve što kažem vama, Amerikancima, kažem i Rusima. Postavlja se pitanje, da sam ja hteo da sakrijem susret sa njim. Što bih ja želeo to da sakrijem. Pa možda, da bih sačuvao Srbiju. Pa što ste me onda denuncirali, predsednika svoje zemlje. Šta ste vi, profesionalni denuncijanti - upitao je Vučić.

Vučić je rekao da je nemačka vrhovna komanda u Beogradu 1943. godine izdala zvanično saopštenje kojim su zamolili da se više ne dojavljuje o ilegalcima, pošto je bilo više nego dovoljno denuncijanata.

- I šta ste uradili. Mislite da zapadni ambasadori nisu znali da sam se video sa Gruškom. A mi otrkili deset automobila koji su ga pratili. Pa ih privedemo, pa pustimo. Pa tako u krug. Pa kada dođu zapadnjaci mi sklanjamo ove sa istoka. Mi moramo da čuvamo te ljude kada su u Beogradu. A moje je pitanje, što radite svojoj zemlji to. Što denuncirate svoje rukovodstvo - rekao je Vučić, i dodao:

- To je moje suštinsko pitanje, što to radite, ružite i rušite svoju zemlju.

- Oni bi voleli da Srbija propada kao u njihovo vreme - istakao je predsednik.

Dodao je da je Srbija opredeljena za Evropu, ali da neki hoće da nam predoče da ne smemo da imamo ni trunku samostalnosti.

- Dokle god ne postoji egzistencijalna ugroženost za Srbiju i građane, vodićemo politiku koja je određena na Savetu za nacionalnu bezbednost. Ako se nešto promeni, otvoreno ćemo reći građanima sve. Ponosan sam što 240 dana vodimo samostalnu politiku - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da Srbija nije ništa dužna Rusiji, ali da pamti šta je Moskva uradila 2015. godine, i da pamti kako Rusija i Kina čuvaju integritet Srbije u UN.

- Ali to nije moj odgovor. Mi to radimo zato što imamo poštovanje prema sebi. Ja tražim moralnu, pravnu, besprekorno čistu poziciju za zemlju koju volim najviše. Ja tražim poziciju za Srbiju. Mi smo bili pod sankcijama decenijama - istakao je on.

Vučić je podsetio da je Zdravko Ponoš u istom ovom studiju rekao da on ne bi uvodio sankcije Rusiji, a da će Vučić uvesti 3. aprila.

- Evo ga 3. novembar, a sankcija nema. Moje možda i pokušaćemo, je mnogo tvrđe od njihovog najtvrđeg da. NJihova reč ne vredi ništa, a moja znači, i poštuje se u svetu. Kada dam reč i kažem da ćemo rešavati pitanje viza, videli ste da smo počeli. Što kažemo to ćemo da uradimo - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao i da su na izborima glasove građana dobili i mnogi koji nisu zaslužili nijedan jedini glas.

- Neki su glumili narodne heroje zato što im je lako, nisu na vlasti. Obmanjuju narod, a svojom politikom bi nas vratili u srednji vek. Šta ćeš da radiš, nećeš da pregovaraš o Kosovu. Kažete da moramo da reintegrišemo pokrajinu? Ne moraš, evo samo idi živi u Kačaniku šest meseci. Imamo neodgovornu politiku na oba politička pola. Treba nam tvrda i snažna, odgovorna i ozbiljna nacionalna politika, koja će da vodi računa i o ekonomiji, i o majkama ove zemlje. Mi nemamo sinova za bacanje. Ne treba nam idiotska politika, kakvu mnogi predlažu u ovoj zemlji. Ta nepodnošljiva lakoća odgovornosti nas je mnogo puta u istoriji izuzetno mnogo koštala - dodao je Vučić.

Predsednik je rekao da će Zapad jednog dana morati da pregovara sa Rusima, ali da će pre toga morati da "reši" Kosovo.

- Udri po malom. Postoji samo pravo sile i jačeg. Zaboravite međunarodno pravo, to ne postoji. U skladu sa kojim članom Povelje UN nekoga čeka "teška batina". A zamerate Rusima kada koriste tešku batinu. Njih sve boli što ja govorim istinu. Niko za nas nema razumevanja, pa ni Rusi. Za sve koji su im uveli sankcije. Zapad za nas nema razumevanja, zato što imamo svoju politiku. A za Ruse se mi podrazumevamo. Ovi drugi, sitnicu da im učine, obožavaće ih. Ja ne branim poziciju Rusije zbog našeg bilateralnog odnosa, već branim politiku Srbije, ovu zemlju. Licemerno je to što radi Zapad, a i Rusija je pogazila međunarodne norme - rekao je Vučić, i dodao:

- Nije fer da se bilo ko iz Rusije ljuti na Srbiju, pošto je Srbija jedina zemlja koja se posle osam meseci nije pridružila nijednim sankcijama.

Predsednik je podsetio da je danas veliki datum, kada su Srbi uz Crvenu armiju oslobodili Beograd.

- To su stvari koje se ne zaboravljaju. Ne zaboravljaju se istorijske činjenice da oni nisu bombardovali ovu zemlju. Život znače u politici nijanse. Moramo da razumemo od čega danas živimo. Od deset izvoznika najvećih tri su iz kine, sedam sa Zapada - istakao je Vučić.

Predsednik je rekao da veruje da ćemo biti zemlja sa najvećom stopom rasta, i rekao je da će obradovati poljoprivrednike.

- Odmah otkupljujemo po berzanskim cenama 150.000 tona kukuruza, nemamo dovoljno u rezervama. To će nas koštati između 55 i 60 miliona evra. Da popunimo rezerve. LJudi da ne brinu, svakog dana popunjavamo rezerve. I dizel skladištimo. Plašim se za dizel, manje za druge derivate. Da obradujem ljude, poslednji 21 dan ni kilovat struje nismo uvezli, čuvamo pare. Pravimo bafer da izdržimo teške energetske udare. Siniša je danas sa MMF imao teške razgovore, ali mi nemamo nijedan drugi problem osim cene energenata - rekao je Vučić.

Vučić ističe da ćemo preživeti, i to dobro, ako niko ne prekine Turski tok.

- Znaju ljudi da sam ja težak čovek po tom pitanju. Biće dovoljno svega, mi se za ovo spremamo od marta - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da će udari na energetsku infrastrukturu Ukrajine izazvati veliki skok cena u Evropi.

- A što se tiče hrane, znate zašto nemamo dovoljno krava? Pa zato što niko to neće da radi. Nema toga, dovoljno mleka ima u tri zemlje Eu, da bismo pokrili tržne nedostatke. Ali obezbedili smo i poljsko mleko, da nadomesti naše. Imamo dovoljno soli, šećera, ulja. Da se sve zatvori, mi imamo dovoljno za više meseci. LJudi znaju da mi o tome brinemo i radimo ceo dan svaki dan - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da sva povećanja penzija i plata ostaju, i da se ništa nije promenilo po tom pitanju.

- Nikada ovakva povećanja penzija nismo imali u istoriji. To smo dužni penzionerima, plate su rasle mnogo brže. Ovo znači da u odnosu na pre 10 godina penzije su uvećane za oko 60 odsto. Cene rastu, ali će nam prihodi rasti više od inflacije. Ako pogledate kako to ide u drugim zemljama, stvarno bi bilo loše da se mi žalimo - kazao je on.

Vučić je rekao da čim se pojavi jedan dan da nema pet kila šećera u nekoj prodavnici, nastane haos.

- A mi imamo 12 miliona tona u robnim rezervama. Hoće Kostić da izdrži prvi udar, snalažljiv je biznismen. Govorim o sinu Miodraga Kostića. On hoće da priča sa državom. Grk koji drži Crvenku malo teže. Sve ih znam, čim im ne date povećanje cena, oni spuste dotok robe za 20 odsto. A onda ljudi navale da kupuju po 30 kila šećera, samo se plašite da im se ne sruše police. Imamo svega, ali šta god da ja kažem, ne vredi. Svega imamo, da dođe smak sveta mi ćemo da preživimo - dodao je predsednik.

On kaže da više strahuje od hemijskog udara, ali da ne isključuje i nuklearne napade.

- Ja sve genije koji mi govore da sam drama kvin slušam, a uvek na kraju ispadnem u pravu. Mogu da mi pričaju šta hoće. A što se tiče situacije u svetu, pretu nam užasan sukob, smene vlada, svuda. Ukrajinci dobijaju sve savremenije oruđe. U svemu je zapadna tehnologija dominantnija, osim u hipersoničnim raketama. Mnogo vode će proteći dok shvate da moraju da sedne za sto. Sve probleme ovog sveta ćemo imati do tada - prokomentarisao je Vučić.

Predsednik ističe da su nam braća i Rusi i Ukrajinci, i da je užasna tragedija za nas i sve Slovene ovaj rat.

- Ali moj posao je da sačuvam Srbiju - rekao je Vučić.

Vučić je otkrio da će Srbija sledeće nedelje dobiti Vladu, i rekao da su neka ministarstva podeljena.

- Niko se recimo nije bavio spoljnom trgovinom, za koju mislim da je važno da se neko posebno bavi. Šta to nekog briga, to je bio pristup svih u opoziciji. Možete da pričate šta hoćete, Šojble je rekao: "Prvi randevu sa realnošću je vlast". A ove kritike, mačku o rep. Sutra je 14 godina postojanja SNS, a stranačka sednica će biti održana u nedelju - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da mu ne pada na pamet da komentariše ko će ostati u Vladi, i da će se videti u nedelju.

- Ana Brnabić će izneti predlog, a ja ću podržati njen predlog. A što se tiče izbora u Beogradu. Ko god ih hoće, ja ih samo molim da razmisle da li ih stvarno hoće. Sumnjate u legitimitet? Mi nikada od izbora nismo bežali. Sećate se da se Pajtić do poslednjeg dana držao sa šest odsto podrške. Hoćete izbore? Dobićete ih, samo gledajte da ne izgubite još glasova. Jel ovaj put ljudi neće bacati glasove na ove desničare - rekao je Vučić.

Predsednik je, povodom napada na policiju i novinare u Šodrošu, rekao da sada u Srbiji imamo i problem zato što hoćemo da gradimo mostove.

- Poštovani građani Srbije, ja sam živeo na Novom Beogradu. Preko puta moje zgrade bio je jedan prazan prostor, sa zaista lepim drvećem gde smo pravili kolibe. I onda je naše detinjstvo prekinuto zato što je napravljen Blok 44. Šta je trebalo da štrajkujemo i ne damo ljudima da žive. A niko neće da kaže da je most u Novom Sadu predviđen urbanističkim planom iz 1951. godine. Svi ti koji protestuju su bili na vlasti, a nisu ga izbacili iz GUP-a - rekao je Vučić.

Vučić kaže da bi tim mostom bio spojen auto-put Beograd-Novi Sad, sa auto-putem prema Šapcu i Rumi.

- Pa sada kažu da ne može most, pošto tu šetaju kućiće. Ludilo zahvata svet. Za ljude koji ne znaju, u Britanskom muzeju su izloženi suncokreti Van Goga. I pojavile se neke dve budale i prosule paradajz sos. Srećom, slika je zaštićena. Sada svi trpimo zbog te dve budale. Ili ne smemo da imamo most zato što unuk Jevrema Brkovića rešio da pravi gluposti svakog dana. Nećete most? Pa dobro, ne treba vam most - poručio je predsednik.

On kaže da je cena litijuma skočila na 70.000 dolara po toni, a da mi imamo stručnjake sa društvenih mreža, anti-putare i anti-mostare.

- Nikome se više ne dodvoravam. Da li ću ostati svih pet godina, baš me briga. Stručnjaci mogu da pričaju šta hoće, koliko god hoće. Ja ću da čuvam Srbiju, i neću da je dam u ruke onima koji bi je uništili za dan ili dva - rekao je predsednik.

Vučić je nastavio da govori o pritiscima sa Zapada, i da bi vrlo kratko mogli da povuku investicije.

- Meni sada suze samo što ne krenu kada o tome pričam. Oni su za 400.000 ljudi zatvorili fabrike, niko nije ni odgovarao. A još mnogo mnogo gore mi je za Kosovo i Metohiju. Ja imam čist obraz, meni ne mogu da nađu račune nigde, mene ne mogu da imaju u šaci. Mene ucenjuju Srbijom. Šta će da mi kažu, stavićemo te negde pa ćeš da smršaš. Da mi uzmete pare, u Toskani ili na Ženevskom jezeru koje nemam. Gde god se pojavim imam po jednu vilu. A na kraju svi znaju koliko sam pošteno obavljao posao. LJilja Smajlović je u pravu, njihov posao je da slome vlast - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je pitanje čime će da prete Srbiji, i da njegov odgovor nije busanje u grudi, već čuvanje Srbije i mira, a da opet sačuvamo nacionalne interese.

- Neće biti lako, biće mnogo problema. Za mene su mislili da su me slomili i pre nego što sam došao na vlast. Za 10 godina me nisu slomili, i niko me nije slomio. I kada dođe vreme, sam ću se povući, neće me ovi pobediti - rekao je Vučić.

O odluci SBB da se na tom servisu ukidaju B92 i Prva TV, predsednik je rekao da kao običan čovek smatra da je to skandalozno.

- Mislim da sam razumeo zašto to rade. Rade to da izbace pre svega Prvu, onda B92. Mislim da hoće i Hepi da izbace. Ne znam ko će da im ostane na tom kanalu. To rade da bi veštački podigli Novu S i N1. Oni u šeru u zbiru imaju prosečno 2.4 ukupno, a oni hoće da ih podignu na šer 10. Svi koji im pomažu neka im pomažu. Očigledno je da neko radi na rastu samih kanala, a ne na rastu kablovske mreže. Posebno zato što Telekom trenutno raste, i to kažem kao gledalac, imaju Supernovu. Na Telekomu ima dosta stranih kanala, ja volim i ruske da gledam. Ali lepo ste to rekli, to je pitanje za državu - rekao je predsednik.

Vučić kaže da je Srpska napredna stranka donela najveće i najvažnije promene Srbiji.

- Ući će u istoriju kao stranka koja je imala hrabrosti da uđe u obračun sa tajkunima. Zemlja koja je bila vođena od strane ambasadora, kao neke danas u našem okruženju, više ne je vode ambasadori nego naši ljudi. Zemlja je reindustrijalizovana, izgrađeno je najviše bolnica, škola, puteva. Stranka koja je doprinela da ljudi konačno u Srbiji znaju šta je voz. Evo taman da vam kažem, Er-Srbija će ovu godinu završiti sa profitom, i otvaraju se novi letovi za Kinu i Čikago -rekao je Vučić.

Predsednik ističe da je SNS stranka koju voli, i da je nikada neće ostaviti, i ako ne bude bio predsednik iste.

- Tu ima puno dobrih ljudi, pravih domaćina. Da li ima loših ljudi? Nažalost da, u svakom žitu ima kukolja. Ali ta stranka je strateški usmerila srpski brod ka sigurnoj luci. Ja smatram da je potrebno formiranje Bloka Srbije, u bloku nacionalno odgovorne politike. Verujem da ćemo na sledeće izbore izaći kao jedan takav blok, ali to ne znači da će SNS nestati. To je kor stranka, etablirana u srpskom narodu, a ja bih voleo da bude jača i među manjinama - rekao je Vučić.

On ističe da će biti u SNS i kada ne bude ništa, zato što je ta stranka promenila ovu zemlju.

- Malo ko mene pita kako sam. Odgovorni ljudi znaju koliko je teško biti u mojoj koži. Šetao sam pre neki dan Beogradom na vodi. I dolazili su ljudi da se slikaju, ali bilo je i ljudi koji me gledaju mrko i popreko, a ja srećan. Jer on je došao tu, postao je fascinantan deo našeg grada, i on je došao tu. On ne može da sakrije mržnju prema meni, ali vidi koliko se promenilo sve. Pusti Vučića, uživaj i pokaži da voliš svoju zemlju. Neće to Vučić da nosi u grob, to ostaje Srbiji - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da sutra ide na mesto gde se gradi stadion u Leskovcu, koji će biti završen do marta.

- Možete li misliti kakva će to atmosfera da bude dole -rekao je Vučić.

Predsednik je, na pitanje da li će ući u avion da isprati fudbalere, rekao da to zavisi od njegovog nosa.

- Moj nos je kao kod terijera, ako uđem u avion verujem da ćemo čudo da napravimo. Verujem u naše momke, i u Dragana Stojkovića, ja ih vidim u polufinalu. Nema tu mnogo jačih, osim Brazila. Sa svima možemo da igramo. A nema sumnje da je Piksi pobednik, i kapa dole - rekao je Vučić.

