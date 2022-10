MILIĆEVIĆ ZA PINK: Eskobar je za Beograd i Prištinu imao ISTU PORUKU, koju je predstavio na DRUGAČIJE NAČINE!

Narodni poslanik Đorđe Milićević istakao je da su najnovije ucene Srbiji nešto što je godinama unazad praksa. To su, kako kaže nove-stare ucene, a one su sve intenzivnije kako protiče rat u Ukrajini.

Eskobar je bio u Prištini, a onda u Beogradu, i njegova poruka je identična, samo je na drugačiji način predstavljena dveju zemljama, rekao je Milićević.

- U Beogradu je dobio jasnu poruku, da je Srbija spremna na dijalog uz poštovanje potpisanih sporazuma. Nešto je konstruktivniji bio u Beogradu, rekavši da što pre želi da dođe do rešenja - dodao je Milićević.

Kako ističe, on ne želi da veruje da je dokument plod rezultata Kvinte, koja je kreirala agendu sa Kurtijem, kao i elaborat koji se odnosi na države na koje treba izvršiti pritisak.

- On se odnosi na nekoliko tačaka. Prva faza jeste da dođe do što bržeg dogovora, da Priština mora da prizna formiranje ZSO, i finansijski podstrek i efekti ukoliko dođe do sporazuma, a onaj ko ne bude sporazuman, osetiće "batinu" - dodao je Milićević.

Stručnjak za bezbednost Miroslav Bjegović kaže da su EU jasni potezi koje je ona do sada učinila, a oni su kako kaže, bili kontraproduktivni.

- Po pitanju njihove politike i svega su sebi udarili šamar. Sve vlade koje su naoružavale Ukrajinu će uskoro videti glas razuma njihovog naroda, i to na jesen - navodi Bjegović.

Ne prete nama slučajno batinom, ovo je prvi put da je našoj zemlji najavljena ovakva pretnja, priča Bjegović, dodajući da su oni spremni na sve kako bi nas napali.

- Njihove metode su brojne, a prva na redu je energetska situacija - dodao je Bjegović.

