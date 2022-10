VUČIĆ DANAS SA AMBASADORIMA KVINTE: Sastanak zakazan za 10 i 15 u zgradi Generalnog sekretarijata

Predsednik Republike Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorima zemalja Kvinte - Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i šefom Delegacije Evropske unije.

Sastanak je u 10 i 15 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Podsetimo, Vučić je u sinoćnem gostovanju rekao da misli da nije realno da se pitanje Kosova i Metohije reši za nekoliko nedelja, i da je prvo neophodno ispuniti ono što je dogovoreno - stvaranje Zajednice srpskih opština.

- Videli smo šta je objavio "Albenian post". Želim ljudima da objasnim šta je u pitanju, da vide kakvi su pritisci prema nama. Ja nemam nikakav račun u inostranstvu, moj otac ima u BiH. Ja nemam na Zapadu ništa, nemaju čime da mi prete. Mogu da mi govore da će me srušiti sa vlasti. Oni meni nikada ne prete, već našoj zemlji. Eto recimo ta "teška batina". Kada su prvi put došli kod mene predstavnici Bon i Pletner, primio sam ih, bio je i Lajčak sa njima, i kao da sam znao, odbio sam da primim taj papir, a znao sam da će Albanci da ga objave - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da su potom taj papir objavili u "Albenian postu" i da je svima jasno ko je prekršio dogovor.

- A onda vidim večeras, da je Kvinta tražila hitan prijem kod mene. Pretpostavljam da će nam doneti ono što su Albanci već objavili. Da mi do 24. februara moramo da dogovorimo sve. Prepoznao sam i ja simboliku datuma, kada je počeo rat u Ukrajini. A vidite da su tekst, sa ovlašćenjima koje ima ZSO, predložile nemačke organizacije koje su u Beogradu imale sastanak sa predstavnicima nekih domaćih organizacija. Jasno je da će da traže neku vrstu rešenja i ne treba ništa odbijati unapred, ali ono što sam ja do sada video je veoma teško za Srbiju. Ako bih morao u ovom trenutku da se odredim, nisu nam dali šansu - kazao je on.

