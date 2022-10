STIGAO JOŠ JEDAN PAPIR: Vučić - Velike sile neće menjati svoje stavove prema Kosovu, dokument Kvinte nije za objavljivanje

Svesni da do normalizacije odnosa Beograda i Prištine ne može doći preko noći i uz opšti konačni dogovor jer obe strane imaju svoje "crvene linije", a u žurbi da kako se rasplamsava sukob u Ukrajini kosovsko pitanje zatvore, Zapad predvođen SAD zaigrao je na taktiku "sporazuma u fazama", odnosno "sporazuma o daljem putu pomirenja", pišu Novosti.

Prema pisanju medija, ono što su predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću juče na sastanku usmeno, u uvijenoj formi predočili ambasadori zemalja Kvinte (SAD, Nemačka, Francuska, Velika Britanija i Italija) i EU, umnogome je podudarno sa planom koji je najpre lansiran u albanskim medijima.

Ambasadori, koji su tražili hitan sastanak sa Vučićem, uručili su mu zajednički dokument u kome izražavaju zabrinutost zbog mogućeg narušavanja stabilnosti u regionu, a uoči isticanja roka za preregistraciju vozila sa srpskim tablicama na KiM. Zahvalili su Vučiću na konstruktivnom angažovanju Srbije u ispunjavanju Mape puta za primenu sporazuma o energetici, kao dela dijaloga sa Prištinom.

Predsednik Vučić je rekao da deli zabrinutost zbog mogućih tenzija, dodavši da je Srbija posvećena dijalogu kao načinu za rešavanje otvorenih pitanja, u korist Srba i Albanaca koji žive na KiM, ne ugrožavajući svoje državne i nacionalne interese. Ukazao je na to da su dosadašnje napetosti nastajale zbog jednostranih poteza Prištine, kao i na to da Priština ne poštuje odredbe Sporazuma o slobodi kretanja, zaključenog uz posredstvo EU.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da ne može da otkrije detalje dokumenta koji su mu predali ambasadori Kvinte, dodajući da je dogovor da se on ne objavi. Poručio je samo da ima stvari koje možemo da učinimo, kao i "stvari za koje smo reagovali na drugačiji način". On je rekao da ni milimetar nema približavanja ka rešavanju problema oko preregistracije srpskih tablica na KiM.

Inače, prema projektu SAD i EU za Kosovo, koji je objavio "Albenijan post", svaka strana održava privid svoje principijelne pozicije, a Beograd i Priština trebalo bi da postignu prvi sporazum, odnosno predsporazum do 24. februara, baš na godišnjicu izbijanja rata u Ukrajini.

Srbija u ovoj fazi ne bi menjala Ustav, a tzv. Kosovo bi moralo da krene u formiranje Zajednice srpskih opština, takođe bez menjanja svog najvišeg pravnog akta. Ako se postigne dogovor, predviđeni su "finansijski paketi", a ako ne - "teška batina" za stranu koja ga bude ometala. Kako je precizirano, ZSO neće biti nevladina organizacija, ali će biti smeštena u okvire "kosovskog ustava". Ako ne dođe do pomaka "šatl-diplomatijom", plan predviđa i veliko okupljanje, poput onog u Dejtonu 1995. godine.

Predsednik Vučić je još uoči sastanka sa Kvintom poručio da, kada je reč o rešenju za Kosovo, ne treba unapred odbijati razgovore, ali da je po svemu što je do sada čuo i video iz raznih papira i predloga - sve veoma teško za Srbiju.

Sagovornici "Novosti" ukazuju da se u srži plana koji su objavili albanski mediji, kao i u predlogu nemačkog kancelara Olafa Šolca i francuskog predsednika Emanuela Makrona suštinski nalazi zahtev da Srbija, pre ili kasnije, prizna Kosovo.

Istoričar i analitičar Centra za društvenu stabilnost Srđan Graovac kaže da su ponude koje su do sada iznete za nas - neprihvatljive:

- Predlozi se suštinski ne menjaju, osim što svaki sledeći podrazumeva sve rigoroznije sankcije za nekooperativnu stranu. Dok god političke strukture na Zapadu ne priznaju i ne pomire se sa tim da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, biće teško doći do rešenja, pa samim tim i do nekakvog sporazuma o strateškom partnerstu sa SAD, o kojem sada govori američki ambasador Kristofer Hil. Zapad mora da shvati da se mora naći kompromisno rešenje, koje će prihvatiti i Srbi i Albanci. A to znači da se status Kosova ne može rešavati ovako kako su oni zamislili - nametanjem direktnog ili indirektnog priznavanja lažne države.

Graovac ne isključuje mogućnost "Dejtona" za Kosovo, smatra da bi takva ideja mogla biti čak i dobra:

- Međutim, ono što je "Dejton" učinilo mogućim jeste to što su svi, i Srbi i Hrvati i Bosanci i međunarodna zajednica, učestvovali u postizanju kompromisa i bili na njega spremni. U slučaju Kosova se nameće dogovor, a to je suštinski neprihvatljivo.

OD DVE NEMAČKE DO OLANDSKIH OSTRVA

PREMA informacijama iz diplomatskih izvora, kostur novog plana za rešavanje pitanja Kosova prištinskoj strani već je predstavio američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar, koji je otvoreno pojačao pritisak na albanske lidere da se formira ZSO.

On je govorio i o sličnim modelima u Evropi koji bi mogli biti primenjeni na KiM, ali bez konkretnog pominjanja da li bi trebalo "preslikati" model dve Nemačke, Južnog Tirola, istočne Belgije ili Olandskih ostrva. Južni Tirol, sa pretežno nemačkim stanovništvom ima značajnu autonomiju u okviru Italije, kao i deo u istočnoj Belgiji gde teritorija nemačkog govornog područja koje obuhvata devet opština ima značajna politička ovlašćenja. U spekulacijama o mogućem modelu za ZSO, pominju se i švajcarski kantoni gde svaki kanton ima veliku autonomiju u donošenju odluka u lokalnoj politici i velika izvršna ovlašćenja, ali u spoljnoj politici su predstavljeni pod švajcarskom državom.