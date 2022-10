ŠEŠELJ: Iz Montgomerija je progovorila savest! Šta mi ima sada da uvodimo sankcije Rusiji i da je napadamo, kada su ti isti zapadnjaci nama to uradili 1999. godine?

Bivši američki ambasador Vilijam Montgomeri izjavio je da zapadni diplomatski napori u dijalogu Beograda i Prištine u suštini rade u "kvadraturi kruga", jer Kurti insistira da Srbija prizna Kosovo u sadašnjim granicama i da ono bude primljeno u UN, a Srbija neće da to uradi.

Takođe, on je rekao da je ironično da je Kosovo oduzeto silom i protiv Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, a uz podršku Zapada, a da se sada brani Ukrajina, jer Rusija to isto pokušava da uradi to isto.

Komentarišući ovu izjavu za NOVO VIKEND JUTRO JOVANE JEREMIĆ, lider radikala dr Vojislav Šešelj, rekao je da naš narod ne zaboravlja da je Montgomeri bio glavni kreator petooktobarskog puča 2000. godine sa svojim štabom u Budimpešti.

- Reč je o vrhunskom američkom diplomati, koji se sada povukao iz službe i bavi se biznisom. Izgleda da je iz njega sada progovorila savest. On dosta objektivno nastupa u javnosti i daje izjave koje su racionalne, i ovoga puta je nadmašio samog sebe. To što je rekao je zapravo istina - rekao je Šešelj.

Kako kaže, šta mi ima sada da uvodimo sankcije Rusiji i da je napadamo, kada su ti isti zapadnjaci nama to uradili 1999. godine.

- Sada traže od nas da posle više od 20 godina potvrdimo javno da su oni bili u pravu što su nas bombardovali. Kada se uđe u članstvo UN onda je to apsolutno priznanje nezavisnosti, posle toga nije ni važno da li vas neka pojedinačna zemlja priznaje ili ne - rekao je Šešelj.

Šešelj je rekao da oni sada traže od Srbije da prizna Kosovo kako Putin ne bi imao argumente.

- Šta god da kažu protiv Putina i njegove politike, možemo da ih pitamo šta su oni uradili Srbiji - rekao je Šešelj.

Kako kaže, ove teritorije pripadaju Rusiji, ali su davali za ljubav Ukrajine, kako bi ih zadržali da ostanu deo države.

- Ne može Rusija više da dozvoljava da joj neko šikanira i muči narod tamo. Što bi Rusija dozvolila da neko u njenom susedstvu postane članica NATO i da donosi NATO naoružanje na svoju teritoriju i vojsku - rekao je Šešelj.

On kaže da se Montgomeri poziva na jedan presedan, a SAD žele da izbiju taj argument iz ruku.

