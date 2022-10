Vulin odgovorio Bisljimiju: Šiptari Vučića mogu samo da mrze, on takozvano Kosovo priznati neće

Sa Aleksandrom Vučićem sam bio od prvog dana briselskog dijaloga. Od tada do danas razni lažovi i Srbi i Šiptari poput Bisljimija pričaju da je Aleksandar Vučić priznao ili da će priznati takozvano Kosovo, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, komentarišući laži šefa pregovaračkog tima Prištine u dijalogu sa Beogradom Besnika Bisljimija koje je izneo na račun srpskog predsednika Vučića.

- Prošlo je 10 godina, a takozvano Kosovo ima manje priznanja nego što je imalo kada su Srbijom vladali Tadić i Jeremić. Bio sam svedok nečuvenih pretnji i ucena. Slušao sam najmoćnije ljude Evropske unije dok Aleksandru Vučiću prete političkim nestankom, a ostavljaju mogućnost i za biološki nestanak - rekao je Vulin i dodao:

- Svedok sam da su se Srbi u našoj delegaciji plašili i kolebali, a da je Aleksandar Vučić bio taj koji je sprečio da takozvano Kosovo postane član Ujedinjenih nacija.

- Aleksandar Vučić nikada neće priznati takozvano Kosovo i to znaju Srbi, to znaju stranci, a to znam i ja koji sam mu bio saborac svih ovih godina, a to posebno znaju Šiptari i zato ga toliko napadaju i mrze. A, mogu samo da ga mrze, on takozvano Kosovo priznati neće - izjavio je ministar.

