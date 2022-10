NEMA NI ISTOKA, NI ZAPADA, SRBIJA ĆE IMATI PROSRPSKU VLADU! Brnabić: Imamo jaka imena, stručne ljude koji će braniti naše nacionalne interese

Mandatarka za sastav nove vlade Srbije Ana Brnabić poručila je gostujući u Hit Tvitu da će Srbija imati prosrpsku vladu koja će braniti naše nacionalne interese.

Gosti "Hit Tvita" bili su pored Ane Brnabić, reditelj Ljubiša Ristić i bivši obaveštajac Božidar Spasić.

Osvrnuvši se na kritike o tome zašto se čekao krajnji rok da se formira vlada, odnosno da se saznaju kandidati za ministre, Brnabić je rekla da je vlada koja je u tehničkom mandatu i dalje vlada koja obavlja sve poslove važne za građane, te da je sve u skladu sa ustavnim rokovima.

- Od kada su održani izbori do danas je praktično počeo treći svetski rat. Nisu uobičajene okolnosti, mi smo imali sigurnu, stabilnu većinu u skupštini i bilo je važnije i pametnije da se pripremamo za zimu - rekla je Brnabić.

Kako je dodala, to je odgovorno vođenje države.

Imamo zaista jaka imena u vladi, veoma stručne ljude i još jednom su se pokazale dve stvari, a prva je da je to prosrpska vlada. Nema tu ni levo ni desno, ni istoka, ni zapada, ni severa ni juga. To je vlada koja se bavi i brani naše nacionalne interese. Druga stvar jeste da je SNS kao okosnica ove vlade pokazala da nam nisu važne fotelje i da će da ustupi važna mesta ljudima za koje misli da mogu "još više da povuku, da donesu novu energiju i ideje i da će stranka stati iza tih ljudi čak i kada nisu njeni članovi

Brnabić je rekla da je ona ponosni član SNS i da se danas osećala ponosno jer su bivši ministri zahvalili na tome što su imali čast da rade za svoju zemlju, navodeći da će i ona kada joj se završi mandat zahvaliti na časti koja joj je ukazana, te da će nastaviti da radi za svoju zemlju na neki drugi način.

Komentarišući to što je za ministra za ljudska i manjinska prava predložen Tomislav Žigmanov, Brnabić je rekla da joj je drago što je on privatio tu ponudu.

Mi svakako, ako pogledate po kriterijumima i Saveta Evrope i nekih drugih međunarodnih organizacija, već jesmo zemlja koja je u vrhu evropske liste po poštovanju manjinskih prava. Ovo je samo još jedan korak u tom pravcu tako da mislim da će to biti dobro

Ristić je naveo da je vlada mogla biti u tehničkom mandatu sve dok je Srbiji to potrebno.

- Ovo je vlada kontinuiteta, garancija produženja jedne politike sa kojom se većina građana slaže - dodao je on.

Spasić je vladu uporedio sa fudbalskim timom.

- Mislim da su odabrani najbolji igrači - kaže on.

Predlog broj 1 - Povlačenje s vrha

Brnabić izrazila je nadu da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće povući sa te pozicije, ali i ocenila da je to što je rekao da bi na taj način kupio šest do devet meseci za Srbiju još jedan krunski dokaz koliko mu je Srbija na prvom mestu i koliko mu je stalo do nje.

- Čak i da se to desi, politika SNS se neće menjati. Odgovori će biti isti dok je Srpske napredne stranke - dodala je ona.

Mislim da se nikada nećemo naći u tako bezizlaznoj situaciji da podnese ostavku da bi nam kupio šest do devet meseci, ali je izuzetno odgovorno da neko kaže ''Mene ne zanima funkcija'', jer on ne može da ima sledeći mandat. Čast mi je da radim rame uz rame sa takvim čovekom.

Kako je istakla Vučić je "politički mastermajnd" i da nikada ne povlači potez, a da nema isplanirana tri poteza unapred i alternativne poteze.

- Mislim da su naučili da Srbija više nema vladu koju prave tajkuni i ambasadori, već ima vladu koja je tu da radi u interesu isključivo našeg naroda i naše zemlje - dodala je Brnabić.

Brnabić je rekla da u čitavom svetu znaju za Vučića i Srbiju kao zemlju koja u teškim vremenima vodi samostalnu i nezavisnu spoljnu politiku.

Predlog broj 2 - 24. februar

Ristić kaže da je tako nešto potpuno besmisleno.

- Više me interesuje kako je Srbija postala jedna vrhunska diplomatska zemlja - kaže Ristić.

Spasić je dodao da su kroz Vučićeve ruke prošli razni Haradinaji, Tačiji i slični...

- Predsednik Vučić uopšte ne razgovara sa tim teroristima već sa stranim predstavicima. Ne plašim se ni ovog 24. februara - naveo je on.

Predlog broj 3 - Suđenje grupi Belivuk

Spasić je istakao da je Srbija jedina zemlja u regionu, a i šire koja ima suđenje mafijaškom klanu.

- Ova odbrana, to su priče za malu decu. Oni pokušavaju da izađu iz pravnog okvira optužnice. Oni napadaju samo one ljude koji su učestvovali u realizaciji njihovog hapšenja - dodao je Spasić i napomenuo da tužilac ima "švedski sto dokaza".

- Isti oni koji se bunili i protestovali protiv intervjua sa osuđenim silovateljem, sada se pozivaju na najbrutalnije laži i u tome ne vide ništa loše. Borba protiv mafije je počela tako što je Vučić izašao lično i rekao - mi počinjemo borbu - navela je Brnabić.

Vučić je stavio glavu u torbu i mi smo se obračunali sa mafijom, kao i svi ljudi koji su učestvovali u tom hapšenju i sada neko staje na njihovu stranu...Zamislite tog novinara i taj mediji koji toliko padne profesionalno da mu Marko Mesar i Veljko Belivuk budu adekvatni sagovornici

Ristić kaže da je takva reakcija očekivana, jer se manje više u svemu tako funkcioniše.

Predlog broj 4 - 14 godina

Govoreći o rezultatima SNS, Brnabić je rekla da smatra da je najvažnije to što Srbija vodi samostalnu i nezavisnu politiku.

- Kada pogledate ekonomski SNS je podigla Srbiju sa kolena i stavila je na noge i dala građanima samopouzdanje da možemo da pobeđujemo u oblastima u kojima smo mislili da ne možemo - rekla je Brnabić.

Kako je dodala, u 10 godina smo duplirali prosečnu platu, tu je i putna infrastruktura, brza pruga.

- Imamo samopouzdanje koje ranije nismo imali, ali znamo da moramo mnogo da radimo - istakla je mandatarka i dodala da strahuje od onoga što nas čeka.

Čeka nas možda najteže vreme do sada. Morali smo da vadimo zemlju iz bankrota, nismo imali ni za penzije.

