Vulin: Zapadne sile licemerne, bahate i bezobrazne

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas, povodom razgovora ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua sa francuskim, britanskim i američkim ministrom, da su velike sile Zapada licemerne koliko su i moćne, i da su bahate koliko su i bezobrazne.

"Kada je predsednik Aleksandar Vučić rekao da nećemo uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, već ćemo imati samostalnu spoljnu politiku, čitava Evropa i Sjedinjene Američke Države tražile su da nam se uvedu vize, da se Aleksandar Vučić smeni i da se Srbima zabrani da misle. Kada sam ja razgovarao sa Patruševim, sa sekretarom Saveta bezbednosti Ruske Federacije, traženo je da se isključim iz političkog života. Kada Aleksandar Vučić dobije orden od predsednika Putina, govorilo se o tome da nije iskren na evropskom putu i da Srbija za to mora biti kažnjena. A kada američki, francuski i britanski ministri odbrane razgovaraju sa ministrom Sergejem Šojguom, čovekom koga su proglasili ratnim zločincem, onda je to sve u redu i onda su to napori za očuvanje mira", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin komentarišući razgovore francuskog, britanskog i američkog ministra odbrane sa ruskim ministrom odbrane Šojguom, saopšteno je iz MUP-a.

"Velike sile Zapada su licemerne koliko su i moćne, bahate koliko su i bezobrazne, nesposobne da govore istinu baš onoliko koliko su bile nesposobne da priznaju da su Srbiju bombardovali bez odluke Saveta bezbednosti i da je svako bombardovanje NATO pakta u Srbiji bilo ratni zločin i ništa više. Licemerne baš onoliko koliko od Srbije traže da uvede sankcije Ruskoj Federaciji, ali i da ćuti o tome da je Srbija bila bombardovana i da niko nikada nije bio kažnjen za 82. ubijene srpske dece", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin.

