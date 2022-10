ONI ĆE VODITI SRBIJU: U kabinetu Ane Brnabić 14 novih lica, glavni resori Vučeviću, Malom, Gašiću, Dačiću, Vesiću...

Ana Brnabić, mandatarka za sastav nove vlade, u utorak, 25. oktobra, sa svojim novim timom, koji će brojati 25 ministarstava i ministre bez portfelja, izaći će pred Skupštinu Srbije, a u kabinetu čiji je sastav juče obelodanio predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle sednica Predsedništva i GO SNS biće tektonskih promena i čak 14 novih imena!

Svega petoro ministara ostalo je na istim pozicijama, a reč je o resorima finansija, pravde, zaštite životne sredine, kulture i brige o selu.

Rad u stranci

U vladi koja je prvi put pravljena, kako je rekao predsednik Vučić, u ratnom okruženju, MUP će voditi dosadašnji direktor BIA Bratislav Gašić, odbranu Miloš Vučević, spoljne poslove Ivica Dačić, zdravstvo Danica Grujičić, rudarstvo i energetiku Dubravka Ðedović Negre, građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Goran Vesić. Prvi put resore će imati JS i predstavnici hrvatske manjine u Srbiji - Rade Basta vodiće privredu, a Tomislav Žigmanov ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog (videti okvir).

- Ovo je prvi put da pravimo vladu u ratnom okruženju, kad vidite da se tom sukobu ne vidi skori kraj. Računam na našu mudrost, posvećenost, a od onog što predlaže SNS jeste da od 55 odsto naše kvote jesu žene. Verujem u njihovu mudrost, staloženost... - rekao je Vučić i dodao:

- Rekao sam da se nadam da naša stranka neće postati jedna od onih žutih, demokratskih, koje su postale biznis stranke koje su sve uradile za sebe, obogatile se, a za narod ništa, pa su danas bogatiji nego što su bili... Umećemo da se suprotstavimo svima koji našu zemlju napadaju... Neki ljudi će biti u novoj vladi, neki ne, ali oni će nastaviti da rade za našu stranku, poput Jadranke (Joksimović, prim. aut.), Marka Ðurića... A kako se niko nije zapitao kako Miloš Vučević 10 godina nije bio u vladi, pa se nije ljutio - kazao je, između ostalog, predsednik, koji je potom i pročitao spisak budućih ministara, za koji je rekao da je napravljen da „prezimi ovu i možda sledeću zimu“.

Vučić je kazao da u novoj vladi neće biti Nebojša Stefanović, Branislav Nedimović, Jadranka Joksimović.

Nepopunjeno

- Oni će nastaviti vredno da rade za našu stranku - kazao je Vučić i dodao da su neka ministarska mesta još nepopunjena. Još se, inače, razgovara o ministru za informisanje i telekomunikacije, javna ulaganja i o ministrima bez portfelja.

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar ocenjuje za Kurir da promene jesu znatne pošto je ipak saopšteno 13 potpuno novih lica.

- Ipak, nisu se desile tektonske promene jer okosnicu nove vlade čine ljudi za koje nije iznenađenje što su im povereni najvažniji resori. Dolazak Gašića jeste vest, kao i izostanak Vulina, Mihajlovićeve i Stefanovića, jer su to ljudi koji imaju dvadesetak godina boravka u izvršnoj vlasti. Međutim, oni verovatno neće biti politički kažnjeni. Vest je, doduše očekivana, i povratak Dačića, a pogotovo dolazak Tanje Miščević, koja je jedna od tri najstručnije i najiskusnije osobe za tu oblast. Dolazak Dubravke Ðedović Negre na mesto Zorane Mihajlović može se tumačiti kao plaćanje cene za probleme u EPS i najava možda i drugačije energetske politike Srbije. Velika vest je ulazak hrvatske zajednice u vladu, posebno što će dobiti ministra u momentu možda i najlošijih odnosa između Beograda i Zagreba. To jeste važna poruka - objašnjava Klačar.

Bratislav Gašić

Rođen je 30. juna 1967. u Kruševcu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kruševcu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Jedan je od osnivača SNS. Bio je ministar odbrane do 5. februara 2016. Za direktora BIA izabran je 29. maja 2017. Govori grčki i engleski jezik. Oženjen je i ima tri sina.

Miloš Vučević

Rođen je 10. decembra 1974. u Novom Sadu. Osnovnu školu „Vasa Stajić“ završio je u rodnom gradu, Gimnaziju „Jan Kolar“ u Bačkom Petrovcu, a diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1999. Tri puta uzastopno je biran za gradonačelnika Novog Sada. Oženjen je, otac Mihaila i Danila.

Goran Vesić

Rođen je 18. februara 1969. u Kruševcu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kraljevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. U septembru 2013. imenovan je za sekretara Privremenog organa Beograda. Od 2018. bio je zamenik gradonačelnika Beograda.

Aleksandar Martinović

Rođen je 1976. u Slavonskom Brodu. Na Pravnom fakultetu u Novom Sadu diplomirao je 1999, 2003. magistrirao i 2011. odbranio doktorsku disertaciju. Od 2001. zaposlen je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Bio je narodni poslanik pet puta do sada.

Tanja Miščević

Rođena je 1966. godine u Zemunu. Diplomirala je na smeru za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka u Beogradu 1989. Na istom fakultetu odbranila je magistarsku i doktorsku tezu. U oblasti EU specijalizovala se na FPN u Beogradu, kao i na Univerzitetu u Bonu i Evropskom koledžu u Brižu. Vlada Srbije imenovala ju je 2013. za šeficu pregovaračkog tima sa EU, a podnela je ostavku u septembru 2019. Govori engleski i ruski jezik.

Dubravka Ðedović Negre

Rođena je 1978. u Beogradu. Do sada je bila članica Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke. Diplomirala je bankarstvo i finansije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a magistrirala finansije i menadžment na SDA Bokoni univerzitetu u Milanu i Anderson školi menadžmenta u Los Anđelesu. Pre karijere u Evropskoj investicionoj banci (EIB) radila je kao TV producent za svetsku televizijsku kuću CNN internešenel. Govori engleski, italijanski, francuski i ruski.

Jelena Begović

Rođena je 1970. u Beogradu. Započela je rad u struci 1998. kao istraživač pripravnik na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Godine 2011. postaje zamenik direktora Instituta, da bi 2013. preuzela vođenje ove prestižne domaće naučne ustanove.

Danica Grujičić

Rođena je 30. avgusta 1959. godine u Užicu. Specijalista je neurohirurgije, do sada je bila direktorka Instituta za radiologiju i onkologiju Srbije i prodekan je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Srednju školu završila je u Moskvi, gde je i započela studije medicine, a završila ih je u Beogradu. Magistrirala je 1987. i doktorirala 1996.

Tomislav Žigmanov

Rođen je 1967. u Tavankutu. Osnovnu školu završio je u Tavankutu, a srednju u Subotici. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Predavač je istorije filozofije na Teološko-katehetskom institutu Subotičke biskupije. Direktor je Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata od 2009.

Husein Memić

Rođen je 1983. godine. Od oktobra 2016. direktor je Kulturnog centra u Novom Pazaru. Bio je predsednik Gradskog odbora SDPS u Novom Pazaru, a u aprilu 2018. imenovan je za potpredsednika ove partije.

Zoran Gajić

Rođen je 1958, bivši je trener odbojkaške reprezentacije SR Jugoslavije i Rusije. Predsednik Odbojkaškog saveza. Trenersku karijeru započeo je u Mladosti iz Omoljice, a potom je trenirao Vojvodinu, Aris, Orestijad, Olimpijakos... Reprezentaciju Jugoslavije preuzeo je u martu 1995.

Jelena Tanasković

Do sada je bila na funkciji državnog sekretara Ministarstva zaštite životne sredine. O njenom privatnom životu i dosadašnjoj karijeri se veoma malo zna.

Ðorđe Milićević

Rođen je 29. septembra 1978. u Valjevu. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Narodni poslanik je od juna 2008. Član je Predsedništva SPS od 2015.

Rade Basta

Rođen je 1979. godine. Poslednjih godina bio je direktor JP „Beogradske elektrane“. Profesor je fizičke kulture, bio je reprezentativac Srbije u kik-boksu i džudou.

KO OSTAJE BEZ FUNKCIJE U NEMANJINOJ

Odlaze Lončar, Stefanović, Udovičić, Joksimovićeva, Mihajlovićeva, Nedimović... Veliki broj dosadašnjih ministara neće zadržati funkcije, a među njima su Branislav Nedimović, Nebojša Stefanović, Zorana Mihajlović, Aleksandar Vulin, Vanja Udovičić, Tatjana Matić, Ratko Dmitrović, Jadranka Joksimović, Marija Obradović, Zlatibor Lončar, Nenad Popović i Gordana Čomić. Dva resora ostala su otvorena, a nije isključeno da neko od bivših ministara dobije novo mesto. Miloš Vučević, budući ministar odbrane, rekao je posle sednice GO SNS da će vlada u narednom periodu biti dostojna i da će biti dobar partner s predsednikom Republike. - Veoma sam ponosan što smo predložili vanstranačke ličnosti i ubedljivo najveći broj žena kao članice vlade. Time pokazujemo da smo spremni da i dalje demokratizujemo društvo. Neće biti lako, nije da kukamo i da glumimo neke lažno zabrinute ljude, ali gledamo realno na stvari koje se oko nas dešavaju. Gledaćemo da sačuvamo ovaj naš brod koji se zove Srbija i da Srbija sedi na „srpskoj stolici“ - naveo je Vučević. On je odbio da potvrdi da li će Aleksandar Vulin biti novi direktor BIA, napomenuvši da će o tome odlučivati vlada Srbije. Govoreći o odlascima Nebojše Stefanovića i Zorane Mihajlović iz vlade, Vučević je rekao da ne razume zašto se to tumači kao kazna. - Ne radi se uopšte o kazni, već morate povremeno da menjate tim i dajete šansu drugim ljudima. Onda ne morate da imate izbore, već samo prepisujete vladu iz mandata u mandat. Prirodno je da se menja sastav. Ovaj sastav vlade je neka kombinacija, imate ljude koji su ranije bili ministri, mandatarku koja je i ranije bila premijerka i 13 novih lica - naglasio je Vučević.