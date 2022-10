PINK.RS SAZNAJE! Evo ko su predloženi ministri za informisanje, javna ulaganja, a ko će biti ministri bez porfelja!

Kako Pink.rs saznaje, predlog za ministra za informisanje i telekomunikacije jeste Mihailo Jovanović.

Predlog mandatarke Ane Brnabić za ministra za javna ulaganja je Marko Blagojević.

Marko Blagojević

Rođen 1974. u Beogradu. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Tokom 1995. i 1996. godine bio je potpredsednik podmlatka Građanskog saveza Srbije. Od marta do jula 1997. godine bio je osnivač i portparol prvog Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu. Radio je i kao predavač na katedri za politički marketing Fakulteta za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum u Beogradu. Osnivač Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i dugogodišnji programski direktor ove organizacije. Od 2000. pa do 2008. godine bio je direktor kampanja za podržavanje izbora i motivaciju i mobilizaciju glasača. Od 2003. do 2008. godine bio član Upravnog odbora Fonda za otvoreno društvo. Od 2004. godine radio je kao konsultant za odnose s javnošću i komunikacije pri agenciji za oglašavanje SVA/Luna, afiliacije u Srbiji TBWA. U junu 2014. godine imenovan je za direktora Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima. U decembru 2015. imenovan je za direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Govori engleski i francuski.