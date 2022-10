ISTORIČAR GORAN ŠARIĆ: Pokaži mi Crnogorca čiji deda nije Srbin i verovaću da postoji crnogorska nacija (VIDEO)

Hrvatski istoričar Goran Šarić izjavio je za Pink da su se Srbi u Crnoj Gori plašili da se izjašnjavaju kao Srbi, ali da je promena u politici donela i promene kod Srba u Crnoj Gori, što su pokazali i poslednji izbori.

- Gledam baš u vestima gde se kaže da posle 77 godina Podgorica nije više Titov grad i da je opet grad Nemanjića. Stefan Nemanja se tamo rodio ali su mnogi od nas zaboravili kakva se nekad vodila politika iz Srbije prema Crnoj Gori - kaže Šarić.

On je rekao da su se Srbi u Srbiji pravili da Srbi u Crnoj Gori ne postoje, da tamo nisu auhtoni narod.

- Ja lepo kažem, pokaži mi Crnogorca čiji deda nije Srbin i verovaću da postoji crnogorska nacija - kaže istoričar i dodaje da si nešto u politici Beograda prema Srbima u Crnoj Gori ipak promenilo.

Kako kaže, zato su i bile moguće litije i ova promena Milovog režima.

- Ja sam pre četiri godine držao predavanje u Matici srpskoj u Podgorici, i oni su meni rekli ne spominji reč Srbin, pričaj o starijoj istoriji, kreni od majmuna neandertalca. Oni su bili u strahu. Dođem ja ovo leto ponovo, a oni kažu pričaj šta hoćeš. Tačno se vidi promena tamo- zaključuje Šarić.

Prema njegovim rečima, pokojni Amfilohije ih je i mrtav pobedio na izborima, nikad ne bi bilo litija, nikad ne bi bilo promene vlasti bez jedne mudre, pametne i uzdržane politike iz Beograda.

- Ne mešanje u unutrašnju politiku Crne Gore bio je vetar u leđa onim preplašenim Srbima koji tamo nisu imali nikakvo pravo, jedino ih nisu ubijali - kaže Šarić.

Komentarišući izbor nove vlade i ministara, Šarić je rekao da je veoma zadovoljan i da su ova rešenja više manje dobra.

- Pogotovo mi je drago recimo resor koji je dobio Vesić, mislim da je on jedan od najsposobnijih u srpskoj politici. Kada bi bilo deset ljudi kao on promenili bi svet. Ja sad od njega očekujem da putevi budu još bolji, zadnjih desetak godina to napreduje, ali očekujem da se infrastruktura podigne na još viši nivo - rekao je Šarić.

Šarić je izrazio zadovoljstvo i izborom ministra odbrane i izneo svoje predloge za ovo ministarstvo.

- Moj predlog je uvođenje obaveznog vojnog roka, mislim da bi to bilo jako dobro. Imao krizu muškosti u celom zapadnom svetu, i dobro bi bio da se muškarac malo odvoji od maminih grudi i da bude malo u vojsci i da bude malo muško - predlaže istoričar.

Njegov drugi predlog ministarstvu odbrane je i da se poboljša civilna zaštita.

- Druga stvar koja treba je civilna zaštita. Da se tačno zna, da svaki muškarac u Kragujevcu na primer zna, gde se javlja u slučaju zemljotresa, požara, rata, bilo čega - dodaje Šarić.