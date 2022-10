VUČIĆ U VLASOTINCU: Kada država napreduje, kada gradi puteve i fabrike, ljudi znaju da DOLAZE I NOVA ULAGANJA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da se ove godine očekuje rekordna razmena sa Nemačkom.

VLASOTINCE JE DANAS POTPUNO DRUGAČIJI GRAD

- Smanjuje se deficit. Posebno sam srećan zbog mladih koji ovde rade. Mislim da je to nešto što je velika stvar za nas i našu zemlju! - rekao je predsednik.

Kako je dodao, Vlasotince i Leskovac su sada drugačija mesta u odnosu na prošlost, podsećajući na put koji je urađen, a koji je doprineo i dolasku fabrika, izgradnji stadiona...

- Mi smo za ovo dali oko 773 hiljade evra, a oni su tražili milion ipo, i hvala im na tome što su prihvatili. Ja sam rekao ovde su plate sa 238 evra došle na 437, što je i dalje malo, ali je više u odnosu na proteklih 10 godina. Dobro je kada vidite da su zaposleni majka i sin, otac i ćerka. Videli ste blizance, Nikolinu i Nikolu, oni u kuću donose dve plate. To su važne stvari - dodao je Vučić.

Govoreći o situaciji na KiM, Vučić kaže da će Međunarodna zajednica podržati šta god da Priština predloži. Vučić je podsetio da pod međunarodnom zajednicom misli na zemlje Kvinte.

- Slede teška vremena, ali ćemo mi biti uz našu državu, ljude na Kosovu... - dodao je Vučić.

'ZORANA MIHAJLOVIĆ JE SVOJIM PONAŠANJEM GOVORILA O SEBI, A NE O NAMA'

Govoreći o neizboru Zorane Mihajlović, Vučić kaže da SNS nikoga ne izbacuje. Svako o sebi dovoljno govori, rekao je on.

- Ako vam je posle 10 godina bilo dovoljno sat vremena da kažete sve najgore o svim kolegama, onda to dovoljno govori o vama - rekao je Vučić.

Dođu rezultati, i kada dođu novi ljudi, svi se mole da im ne menjamo pozicije, dodao je predsednik.

- Na kraju krajeva, svako uvek pokaže svoje lice, ponoviću to - rekao je predsednik Vučić.

Kako je dodao, političara poput Mihajlović ima svuda, i bilo bi interesantno, da, ako je neko, kako je ona istakla, činio kriminal, zašto onda nije prijavljen policiji.

- Ona je pokazala posle tri minuta šta je mislila o svemu i svima u SNS. To se neće desiti ni sa Stefanovićem, Nedimovićem i ostalima. Svako će odgovarati, ako je nešto protivzakonito radio. Neće biti tih koji su se obogatili, njihovih supružnika, članova porodice i slično... - rekao je Vučić.

SITUACIJA SA GASOM

Problem je što niko ne želi kompromis, plašim se da ćemo da imamo težak sukob i sve težu situaciju.

- Grejna sezona kreće za 5 dana, bez obzira na vreme. Ne bi me čudilo da neko u kratkim rukavima protestuje - dodao je Vučić.

VOJNA VEŽBA ŠIROM SRBIJE

Govoreći o vojnoj vežbi od Sombora pa sve do Pasuljanskih livada, a koja je u toku, predsednik je istakao da je u pitanju ispitivanje svih kapaciteta kojima Srbija raspolaže. Kako je istakao, predstoje i brojne tehnološke investicije, koje uključuju kupovinu dronova, bespilotnih letelica i slično.

- Vojska je jedan od ona četiri stuba - dodao je Vučić.

Vučić je istakao da je ljudima postala opsesivna noćna mora to, da urade nešto protiv njega, a to je dokaz apsolutne nemoći.

ER SRBIJA OD DECEMBRA LETI DIREKTNO ZA KINU

- Ne brine me to, brine me samo da vlada bude volja. Da rade što više. Imam sjajnu vest, od decembra letimo direktno za Kinu. To mi je sada javio Siniša Mali - rekao je Vučić, navodeći da se od aprila leti za Čikago, potom za Toronto.

Kada država napreduje, kada dođu putevi, nove fabrike, ljudi znaju da dolaze nova ulaganja i novac, podsetio je Vučić.

- Dobro je kada u nekom gradu vidim tu vrstu žeđi i gladi - naveo je Vučić.

Govoreći o ministru Vulinu, predsednik je rekao da o takvim stvarima raspravlja vlada.

- Ono što je popisano, i ono što realno prenoći ljudi, nije realan broj - rekao je Vučić o Bujanovcu, Medveđi i Preševu, kao i popisu.

Roditelji popišu decu koja žive u drugim mestima, i to se svuda dešava, rekao je predsednik.

- Planiramo mnoge investicije u Bujanovcu- dodao je Vučić.

'NE ZNAM KO JE UHAPŠENI MUŠKARAC OSUMNJIČEN ZA UBISTVO OLIVERA IVANOVIĆA'

Govoreći o hapšenju muškarca koji je osumnjičen da je učestvovao u ubistvu Olivera Ivanovića, predsednik je istakao da ne zna o kome se radi.

- Nisam dobio nikakve papire od naših službi - navodi Vučić.

PODSTICAJ RAĐANJA

Sve što možemo da uradimo, da podstaknemo nekim privilegijama, mi to možemo d auradimo u Vlasotincu, ali je problem to, što sve više novca imate, sve manje dece imate, i onda se postavlja pitanje šta onda da radite, komentariše Vučić.

- To je jedna jednačina sa više nepoznatih u celom svetu. Svi se bore na različite načine. Ove godine smo i mi svoje brojeve popravili. Ove godine imamo 600.000 manje mrtvih, i zbog korone i svega. Suština je u tome da, čini mi se, da podignemo nacionalnu svest, i da promenimo taj sebični odnos, i da razmišljamo o budućnosti svoje zemlje. Ako imate bilo kakvu ideju sa mnom i sa gospodinom Kojićem možete da razgovarate - dodao je Vučić.

Vučić je dodao da je svaka ideja o porastu nataliteta dobrodošla.

