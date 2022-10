Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin prisustvovao je danas pokazno-taktičkoj vežbi pripadnika Žandarmerije kojima je prvi put organizovana intenzivna sanitetska obuka po pravilima i u saradnji sa starešinama Vojske Srbije. U bazi Žandarmerije u Aleksincu prikazano je angažovanje saniteta prilikom izvršavanja zadataka ove elitne jedinice.

Zahvalivši se pripadnicima Žandarmerije na dve godine zajedničkog rada, ministar Vulin je istakao da su pripadnici ove elitne jedinice uvek bili tu kada je trebalo čuvati javni red i mir, suprotstavljati se huliganima, čuvati zakonitost, imovinu i čast svakog građanina Srbije. „Bilo je teških trenutaka, ali nije bilo da je neko od vas odbio naređenje, da nije bio tu kada je njegova država to od njega tražila. Bili ste uvek tu kada je trebalo čuvati javni red i mir, suprotstavljati se huliganima, čuvati zakonitost, imovinu i čast svakog građanina Srbije. Niko nije rekao ne i za to vam zahvaljujem, zahvaljuje vam za to čitava Srbija“, poručio je ministar Vulin, zahvalivši se još jednom pripadnicima Žandarmerije za godine upornosti, strpljenja, marljivosti i ljubavi prema Srbiji. „Ponosan sam što sam bio vaš ministar, stajao ispred vas i sa vama, imao prilike da se uverim kakve ljude imamo kada smo na severu naše zemlje razbijali migrantske krijumčarske bande, kada smo se nosili sa onima kojima zakon i ljudski život baš ništa ne znače. Hvala vam za to što ste čuvali i sačuvali Srbiju i što Srbija može uvek da računa na vas. Živela Srbija!“, poručio je ministar Vulin. Komandant Žandarmerije Dejan Luković zahvalio se ministru unutrašnjih poslova Aleksandru Vulinu u ime pripadnika ove elitne jedinice kao i u lično ime na svemu što je učinio za Žandarmeriju. Nakon izvođenja sanitetske obuke pripadnika Žandarmerije u kojoj je učestvovalo 60 policijskih službenika, ministar Vulin je obišao i taktičko-tehnički zbor.

