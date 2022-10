Milan Đurić izabran je za novog gradonačelnika Novog Sada na današnjoj sednici Skupštine Grada.

Na početku svog obraćanja novi gradonačelnik je istakao da je počastvovan što će naredne nepune dve godine predvoditi pobednički tim, koji je predvodio njegov kolega i prijatelj Miloš Vučević.

-To znači da ću nastaviti put koji je trasirala Srpska napredna stranka. Nastavićemo dalju borbu za naš Novi Sad, da Novosađani imaju što bolji životni standard- bilo da stanuju u centru ili prigradskim naseljima, jer je ravnomerni razvoj okosnica naše politike. Vreme pred nama donosi izazove, ali svih ovih godina imamo stabilan budžet. Danas je budžet grada dva puta veći nego pre 10 godina. Posle 40 godina u Novom Sadu su otvorene prve fabrike, radili smo na ulaganju stranih i domaćih investitora. Zahvaljujući promeni privredne klime i danas imamo najmanju stopu nezaposlenosti u istoriji Grada. Nastavljamo da širimo spisak velikih kompanija na kojima se nalazi Nidek, Aptiv, Lir, Kontinental. Mi smo lideru u programu za zapošljavanje, za koji je izdvojeno milijardu i 400 miliona dinara. Od 2016. godine za žensko preduzetništvo je izdvojeno 120 miliona dinara i tako smo podržali više od 400 preduzetnica. Pokrenuli smo program podrške vinarima. Naš cilj je da održimo kontinuitet razvoja i rasta naše privrede jer on dovodi do rast životnog standarda. Zahvaljujući stabilnom budžetu učinićemo sve da Novosađani što manje osete krizu. Zato očekujem da Novosađani budu solidarni, razumni, štedljivi i da ličnim primerom pokažemo koliko volimo Novi Sad. Moramo da štedimo energente, jer niko ne zna dokle će trajati ova situacija. Očeklujem da u narednoj godini Novi Sad ima tri gradišta mostova, o čemu su još naši preci sanjali. Pored saobraćajnih pogodnosti, siguran sam da će četvrti most biti njegov simbol. Ove godine počela je i izgradnja petog mosta. Kad kažem tri mosta, mislim i na pešačko- biciklistički most na stubovima nekadašnjem mosta Franca Jozefa, za koji se sprema dokumentacija. Celinu sa mostom činiće i tunel ispod Petrovaradinske tvrđave, koji će biti rekonstruisan i prilagođen pešacima i biciklistima. Nesumnjivo je da će ovo biti turistička atrakcija- izjavio je Đurić i dodao:

-U prethodnim godinama smo izgradili 303 kilometra kanalizacione mreže, dok smo 17 km rekonstruisali. Izgradili smo četiri postrojenja otpadnih voda, kao i novu glavnu crpnu stanicu. Ove godine smo nastavili da investiramo u Petrovaradin, Veternik, Kisač, Adice, Rumenku i Čenej. Još jedan od strateških projekata je i izgradnja regionalne deponije za Grad Novi Sad i okolne opštine. U saradnji sa Vladom Republike Srbije nastavljamo da gradimo stanove za pripadnike snage bezbednosti. Opredeljenja je nova lokacija na Bulevaru Evrope. Do sada je izgrađeno 1092 stana na Jugovićevu. Konačno smo na korak od rekostrukcije jednog od simbola Novog Sada SPENS-a. Sami radovi treba da počnu početkom 2024. godine. Uređenje Almaškog kraja radimo u saradnji sa Autonomnom pokrajinom Vojvodine i trajaće šest godina zbog složenosti. Sa 800 miliona dinara, koje smo dobili od AP Vojvodine, imamo istorijski budžet i do kraja godine planiramo da uradimo sve frekventne saobraćajne mreže u gradu. Prvi smo u Srbiji uveli subvencije za kupovinu bicikala. U toku je izgradnja podzemne garaže u Ulici Modene sa 267 mesta, a nakon izgradnje kreće i uređenje centralnog gradskog jezgra. U toku je i izgradnja garaže kod Banovine, sa 167 mesta. Nastavićemo da ulažemo i u zaštitu životne sredine, a do sada smo uložili četiri milijarde dinara. Posadili smo skoro 24.000 stabala. Posle 30 godina Novi Sad je dobio novi park na Novom naselju, a posle 60 godina započeli smo izgradnju Botaničke bašte. Kad je u pitanju oblast zdravsta, izgradili smo nekoliko domova zdravlja i rekostruisali nekoliko. Uz pomoć i podršku Republike Srbije izgrađena je i Kovid bolnica na Mišeluku. Gradimo dom zdravlja na Vidovdanskom naselju, a planiramo i sredstva za rekonstrukciju doma zdravlja u Zmaj Ognjena Vuka i na Novom naselju. Sagledaćemo i mogućnost rekonstrukcije domova zdravlja u Bukovcu, Čeneju i na Telepu. Za Muzičku školu izdvojeno je 3,2 milijarde dinara i za gimnaziju “Isidora Sekulić” 393 miliona dinara. Izgrađene su predškolske ustanove na Sajlovu, u Orahovoj ulici i Veterniku. Trenutno gradimo vrtiće na Adicama i u Miše Dimitrijevića. Zajedno sa Republikom Srbije izdvajamo novac za pronatalitetnu politiku. Grad već godinama obezbeđuje besplatan odlazak mališanima u državne vrtiće i subvencionišemo odlaske dece u privatne vrtiće. I ove godine đaci prvaci su dobili besplatne udžbenike od Grada. Meni je lično velika čast što mogu da nastavim da vodim pobedonosni tim i trudiću se da opravdam poverenje koje mi je ukazano. Vreme koje je pred njima nosi brojne izazove. Učiniću sve da naš Grad ekonomski jača i da se modernizuje, da imamo najbolje vrtiće i škole. Za zamenika gradonačelnika predlažem Igora Crnobarca. Živeo Novi Sad, živela Srbija- rekao je na sednici Đurić.