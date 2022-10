(UŽIVO) NASTAVAK POSEBNE SEDNICE O FORMIRANJU VLADE: Posle rasprave glasanje o programu i novim ministrima

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas posebnu sednicu, na čijem je dnevnom redu izbor nove vlade Srbije.

U nastavku sednice poslanici se javljaju za reč po listi prijavljenih poslanika, ali i po povredi Poslovnika. Mandatarka Ana Brnabić nastavila je da odgovara na primedbe opozicionih poslanika na sastav nove Vlade, ali i na ekspoze koji je juče predstavila.

Kako je najavila mandatarka Ana Brnabić za danas, ona će sažetije odgovarati na poslanička pitanja.

Posle rasprave predsednik Parlamenta zakazuje glasanje o programu Vlade i izbora novih članova, a to bi moglo da bude i večeras.

Polaganjem zakletve počinje da teče mandat nove Vlade.

Brnabić odgovorila Mariji Lukić: Sedite u istom poslaničkom klubu sa osobom koja je pozivala na moje silovanje- Ovo je užasno teška tema o kojoj ne znam tačno ni kako da pričam a da neklog ne povredim. Nije mi baš jasno zašto ste vi pokrenuli ovo u okviru rasprave o ekpozeu i programu nove vlade. Ono što je strašno, jeste zloupotreba svih ubijenih žena u političkoj kampanji - rekla je premijerka odgovarajući na izlaganje Marije Lukić koja je govorila o žrtvama porodičnog nasilja.

Premijerka je podsetila na kampanju određenih medija koji su direktno u političkoj kampanji optužili Aleksandra Vučića za žene ubijene u porodičnom nasilju.

- Niko od nas to na žalost nije osudio i pitao kakve to veze ima sa političkom kampanjom - rekla je Brnabić.

- Pooštrili smo kaznenu politiku i za to bili kritikovani, uveli smo hitne mere udaljenja iz doma i tako dalje. Kada smo usvojili "Tijanin zakon" nema ko nas nije kritikovao iz opozicije. Rekli su da se vraćamo u vreme divljaštva i da to nije u redu - rekla je premijerka.

- Vi sedite u poslaničkom klubu sa čovekom koji je meni javno rekao da želi moje silovanje. Jel vi mislite da poziv za moje silovanje na nacionalnoj frekfenciji nije najveći poziv za nasilje nad ženama - rekla je premijerka.

- Zašto sami ne kažete ja ne mogu da sedim u poslaničkoj grupi sa čovekom koji je pozivao na silovanje jedne žene na nacionalnoj frekfenciji - odgovorila je premijerka Mariji Lukić.

Premijerka je pokazala i tvit Željka Veselinovića koji je na Tviteru pozivao na nasilje nad njom.

- Da li mislite da je to u redu? To je ta relativizacija, ne znate kada je to bilo, kada je bio taj Tvit.

- Mi ćemo nastaviti da se borimo, a što se tiče Jutke, jedino ga naša stranka nije zaštitila, jedino ga naša članska karta nije zaštitila već smo rekli sudite i presudite - navela je Brnabićeva.

Bačevac: Drago mi je što će Vlada imati tri predstavnika nacionalnih manjina

Poslanik SDPS-a Muamer Bačevac istakao je da prosperiteta jednog društva može biti onda kada na odgovorna mesta budu postavljeni ljudi koji su dostojni obaveza i koji su u mogućnosti da se suoče sa izazovima i reše ih.

- Za najveće izazove potrebni su najbolji ljudi - rekao je Bačevac i dodao da mu je drago što će Ivica Dačić ponovo biti ministar spoljnih poslova jer se, kako kaže, uverio u njegov šarm i diplomatski pristup.

U Vladi su i mladi i dokazani ljudi, kaže Bačevac i dodaje da mu je zadovoljstvo što su predloženi i Danica Grujičić i Tanja Miščević.

Kada je reč o kandidatu za ministra iz redova SDPS-a, Huseinu Memiću, Bačevac kaže da je pokazao altruizam milion puta.

- Čovek je iz struke, na polju turizma je učinio puno, a ima i velikog iskustva u radu sa mladima. Drago mi je da će ova vlada imati tri predstavnika nacionalnih manjina - rekao je Bačevac.

Poslanik Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlić istakao je da će poslanici te stranke podržati novi sastav Vlade.

Kako je naveo, kada se proširila vest da će SPP imati ministra, prvo je većina pomislila da će on biti novi ministar, međutim, doneo je odluku da je njegova uloga bitnija u parlamentu nego u Vladi.

- Prvo zato što imam amanet od rahmetli muftije da nastavim ono što je radio na poziciji potpredsednika parlamenta. Drugo, želim da se posvetim i imam više vremena za rešavanje problema mog naroda. Bitno je da pozivam na politiku pomirenja, pogotovu što sada u parlamentu imamo ultradesničarskih poslanika - rekao je Zukorlić.

Govoreći o kandidatu SPP-a za ministra, Edinu Đerleku, Zukorlić je naglasio da ima dva fakulteta, govori tri jezika, kao i da je od rahmetli muftije Muamera Zukorlića učio politiku.

- Stranka pravde i pomirenja prvi put u svojoj istoriji ima ministra i to je iskorak napred. Pred Vladom će biti mnoga pitanja za rešavanje, kako globalna, tako i da lokalna. Drago mi je što vidim nova i stručna lica, što je vlada mulitikonfesionalna i multietnička - naveo je Zukorlić.

Drago mu je što je za ministra predložen i Tomislav Žigmanov, odnosno što su u Vladi i muslimani i katolici i pravoslavci što, kako kaže, uliva veru da će se još popraviti stvari kada je reč o svim verskim zajednicama.

Kosanić: Jedinstvena Srbija će podržati izbor buduće vladeNarodni poslanik Jedinstvene Srbije Đorđe Kosanić istakao je da će ta poslanička grupa podržati izbor buduće vlade jer, kako kaže, smatraju da će ići putem koji je trasirala prethodna, a to je odgovornost.

Ukazujući na to da se od Srbije traži da za "nešto što je njeno kaže da nije njeno", Kosanić je rekao da nije siguran da će velike sile promeniti svoj stav prema KiM.

- Ostaje nam da se držimo argumenata i ne priznajemo da Kosovo nije naše. Vlada će raditi punom parom u interesu Srbije - rekao je Kosanić, dodajući da je Srbija zahvaljujući prošloj vladi lider na prostoru Zapadnog Balkana kada se govori o investicijama, a uspostavila je i fiskalnu i monetarnu stabilnost.

Ana Brnabić Željku Veselinoviću: Pozvali ste na moje silovanje, pokazali ste šta mislite o ženama i rodnoj ravnopravnostiMandatarka je Željku Veselinoviću poručila da joj njegova pomoć nije potrebna jer je on čovek koji je javno pozvao na njeno silovanje.

- Pokazali ste šta mislite o ženama i rodnoj ravnopravnosti. Na čast vašim koalicionim partnerima koji su vas stavili da budete rame uz rame sa njima u klupama Narodne skupštine. Ne treba mi pomoć od ljudi kao što ste vi i onih koji sede pored vas - kazala je Brnabić.

Ana Brnabić o borbi protiv bele kuge

Govoreći o natalitetu, mandatarka kaže da idemo u pravom smeru i da smo videli važan pomak nakon 15 godina.

- Stopa fertiliteta je u 2019. godini prvi put, nakon 15 godina, bila veća od 1,5. Bila je 1,52 - kazala je Brnabić.

Govoreći o mininalcu, ona je konstatovala da neko sa minimalcem danas može da kupi 40 posto više svinjskog mesa nego pre 10 godina.

Dodala je i da se stopa siromaštva u Srbiji postepeno smanjuje.

Rio Tinto

Seriju replika izazvala je poslanica Narodne stranke Ivana Parlić koja je optužila vlast za "veleizdaju" zbog kompanije "Rio Tinto", a odgovorila joj je poslanica SNS Biljana Pantić Pilja kontrapitanjem - da li ima amneziju da je Vuk Jeremić, kada je ta kompanija došla u Srbiju, bio na vlasti.

- Da li ste to zaboravili ili ste bili član stranke? Da li možete da nam objasnite kada počinje aboliranje od vaših dela i dela vaših političkih otaca? Kad počinjete da budete fini i pošteni? Od kada niste na vlasti? - upitala je Pantić Pilja.

Govoreći o Rio Tintu, kaže da je sve radila svesno i javno.

- Ako vam smeta Rio Tinto, što ste ga doveli? - pitala je Brnabić poslanike iz Narodne stranke.

Brnabić: Nije potrebno minitsarstvo za dijasporu, ali lepo zvučiMandatarka je istakla i važne stvari urađene za dijasporu, ali je istakla da nije potrebno posebno ministarstvo za dijasporu.

Ukazala je na program "Karta Serbika". Program „Karta Serbika” nastao je u okviru projekta „Tačka povratka“, usmerenog ka povratku dijaspore u Srbiju.

Karanac: Pred Vladom odgovoran zadatak

Poslanica SDPS Jasmina Karanac je ocenila da je pred Vladom odgovoran zadatak da u vreme najveće energetske krize vodi zemlju.

- Vi ćete morati da donosite odluke od kojih će zavisiti budućnost naše zemlje. Te odluke će uticati na kvalitet života naših građana, zato se od vas očekuje da budete odgovorni i da se vodite javnim interesom - rekla je Karanac.

Ocenila je da je Ana Brnabić odabrala stručan tim i kandidate za ministre koji su se dokazali u svojim resorima.

Miščević, rekla je Karanac, poseduje dragoceno znanje i iskustvo i razume proces pridruživanja Evropskoj uniji.

- Za nas u SDPS-u je važno to što ćemo imati ministre iz redova nacionalnih manjina. Prvi put ćemo imati predstavnika hrvatske zajednice, čime Srbija pokazuje spremnost i dobru volju u rešavanju otvorenih pitanja - istakla je Karanac.

Poručila je da od budućih ministara očekuje timski rad, bez soliranja, što je, kaže, u prethodnom period bio slučaj.

Karanac je pozdravila to što će buduća vlada biti vlada kontinuiteta, što je važno za nastavak započetih projekata.

Predsednik Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlić pozvao je na politiku pomirenja.

Za Edina Đerleka je rekao da ima završena dva fakulteta i da Stranke pravde i pomirenja prvi put u istoriji ima ministra.

Istakao mu je da ljudi poput Danice Grujičić ulivaju poverenje i kaže da su u Raškoj oblasti potrebne nove bolnice.

On je poželeo sreću novoj vladi.

Mandatarka za sastav vlade Ana Brnabić izjavila je, odgovarajući na kritike opozicije tokom sednice parlamenta o izboru nove vlade, da Srbija neće lažnu državu Kosovo.

- Mi svakako nećemo priznati, ali imamo u ovom domu političke opcije koje kažu da treba da priznamo. Možda će oni kao faktor nekada imati većinu, ali ne verujem - rekla je Brnabić.

U polemici sa poslanicima opozicije koji su osporavali rezultate dosadašnje vlade, Brnabić je upitala da li su "Potemkinova sela" tri izgrađene kovid bolnice u kojima rade lekari i u kojima su ljudi izlečeni.

- Ako za vas Potemkinova sela predstavlja izvoz IT sektora od 2,6 milijarde evra, vama na čast. Vi ste uvredili ljude koji rade u tim firmama, to su njihovi rezultati. Mi kao vlada smo uradili ono što je naš posao, a to je da stvorimo uslove - rekla je Brnabić.

Podsetila je da je budžet Fonda za nauku u 2021.godini bio 13,8 miliona evra, a da je u 2022. godini bio 22,5 miliona evra.

Odnosi sa Kinom

Mandatarka je komentarisala i sve bolje odnose Srbije i Kine.

- Mi smo ti koji su napravili dobre odnose sa Kinom, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću. Još jednom mu se od srca zahvaljujem zbog toga.

Važna komunikacija sa Nemačkom

Mandatarka je izjavila da je veoma bitno da Srbija održava kontakte sa Nemačkom i ukazala na činjenicu da 78.000 hiljada građana Srbije zapošljavaju nemačke kompanije.

- Nemačka je jedna od najvažnijih i najjačih evropskih zemalja. Komunikacija sa njom je izuzetno važna - rekla je Brnabić, govoreći o posetama nemačkih zvaničnika Srbiji.

Ona je podsetila da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jasno odgovorio kancelaru Olafu Šolcu kada je govorio o Kosovu i Metohiji.

Brnabić kaže da Brisel ne može da uslovljava Srbiju priznanjem lažne države Kosovo za članstvo u EU, a pet zemalja Unije ne priznaje tu istu tvorevinu.

- Pre Aleksandra Vučića pitanje Kosova i Metohija je bilo zatvorena stvar za međunarodnu agendu - rekla je ona.

Istakla je da EU ništa nije pomogla Srbiji u borbi protiv virusa korona, već da je Srbija pomogla Uniji, ali da je generalno pomogla našem zdravstvu.

- Treba gledati i širu sliku - rekla je ona.

Izvinjenje građanima Kraljeva

Brnabić je prihvatila kritiku da nije završen bazen u Kraljevu.

- Izvinjavam se svima u Kraljevu - rekla je mandatarka.

Mandatarka je izjavila da je jedinstven slučaj bio protest protiv toga što nema grejanja, a na kom su demonstranti bili u majicama sa kratkim rukavima.

- U oktobru, kada je 25 stepeni, u julu kada je 28, u avgustu kada je 42, vi izađite i protestujte i tražite od lokalne samouprave da uključi grejanje. To je zelena agenda? - pitala je Brnabić.

Ona kaže da država decenijama nije vodila računa o kulturnoj i istorijskoj baštini, ali da se to menja.

Fremond: SVM podržava izbor vladePoslanik Saveza vojvođanskim Mađara Arpad Fremond ponovio je da će ta poslanička grupa podržati izbor vlade i izrazio nadu da će se nova vlada više posvetiti rešavanju problema plaćanja doprinosa za poljoprivredne proizvođače, ističući da je potrebno sistemsko rešavanje dugova na osnovu neplaćenih doprinisa za male poljoprivredne proizvođače.

Jovanov: Krenuo je uspon Srbije

Šef poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“ Milenko Jovanov kaže da je za njih najvažnije da ova vlada bude vlada kontinuiteta.

- Ključne dve reči su: nezavisnost i samostalnost - kazao je on.

Kaže da smo pre 2012. godine videli kako se sve sruši kao kula od karata kada se ne vodi samostalna politika. Kaže da će biti najveći napad na samostalnost i nezavisnost Srbije, a napada će biti i iznutra. Kao primer je naveo to što su vlade pre 2012. godine formirali strani ambasadori i tajkuni.

- Mi nemamo više mogućnosti da izdržimo propuštene šanse. Krenuo je uspon Srbije i taj uspon ne sme da se zaustavi - kazao je on i istakao važnost uloge predsednika Srbije Aleksadra Vučića u tom procesu.

Jovanov tvrdi da je poštovanje međunarodnog javnog prava jedina odbrana našeg teritorijalnog inegriteta i suvereniteta na Kosovu i Metohiji.

- Što se tiče ministara u vladi, u prethodnom periodu bilo je i ovakvih i onakvih situacija. Bilo je situacija kada su neki ljudi vodili neke svoje politike. Nije to bio slučaj samo sa Vladom. Bilo je toga i u poslaničkoj grupi i na različitim mestima. Ko god želi da vodi svoju politiku, treba samo da kaže da ova politika više nema legitimitet, da napravi neku svoju organizaciju i sa tom politikom izađe na izbore. Ukoliko bude dobio podršku naroda, neka vodi svoju politiku - rekao je Jovanov u Narodnoj skupštini.

Snežana Paunović iz SPS-a ukazala je na važnost Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Istakla je da očekuje da će Ivica Dačić kao novi šef diplomatije uspeti da izdejstvuje nova povlačenja priznanja lažne države Kosovo.

Kaže da veruje da će buduća vlada imati uspeha u radu i naglasila da je Srbija dočekala energetsku krizu spremnija nego sve druge zemlje.

Verifikovani mandati poslanicima koji će zameniti buduće ministre

Odbor za administrativno-budžetska i mandatsko-imunitetska pitanja Narodne Skupštine usvojio je na današnjoj sednici odluku Republičke izborne komisije i verifikovao mandate novim poslanicima, a neki od njih će u poslaničkim klupama zameniti buduće ministre.

Novi predstavnici naroda u Narodnoj skupštini biće Marija Todorović, Ivana Popović, Milan Glušac, Borisav Kovačević, Nenad Mitrović, Dragovan Milinković, Vesna Ivković, Antonela Jelić, radovan Arežina, Sanja Miladinović, Mirko Ostrogorac, kao i Branko Vukajlović. Novoizabrani poslanici položili su zakletvu pred Skupštinom Srbije.

