Srpskom narodu sam poručio da od njih tražim da ne provociraju i ne nasedaju na provokacije, da sve što rade, rade na miran i demokratski način, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

Vučić je rekao da su jutros saslušali zahteve legitimnnih predstavnika srpskog naroda sa KiM, koji su ih upoznali sa potrebama i svime sa čime se suočavaju.

Predsednik je rekao, kada su tablice i zahtevi Prištine tražili, da su samo tri osobe pristale da ih primene.

- Oni prete nekim akcijama koje bi trebalo da pokažunjihovu snagu, ugrožavajući time opstanak našeg naroda na KiM - rekao je Vučić, i dodao:

- Nismo tu samo kada je sve dobro, tu smo i kada je teško. Bićemo uz svoj narod u potpunosti.

Vučić je rekao da su dobili stavove zemalja kvinte i EU i da u tom aktu u tački 2. koji se tiče registarskih tablica piše, da treba da razumemo da je kosovska akcija legitimna i u skladu sa Sporazumom.

- Mi smo i danas na sednici a i tog dana saopštili predstavnicima Kvinte da to nije istina, da je reč o notornim lažima. Oni na to nemaju pravo ni po jednom Sporazumu - rekao je Vučić.

Predsednik je zatim pročitao sve tačke Sporazuma iz 2011. o slobodi kretanja.

Zatim je pročitao i tačke iz Sporazuma iz 2016. Rekao je da su KS tablice koje su statusno neutralne, ali i dodao da to ne dozvoljavaju i izjavljuju da su ih ukinuli.

- Oni su izmislili legitimitet nepostojeće odluke, papira i paragrafa. To što pričaju Kvinta, EU i Priština, ne piše nigde. I nije ih briga. Ukazao sam im na to i nisam ni dobio odgovor - rekao je Vučić.

Kako kaže, Srbija prihvata statusno neutralne tablice, ali oni, dodaje, to neće ni da čuju.

- Odluka iz 2020. godine, od strane njihovog takozvanog ministra unutrašnjih poslova rekao je da se ukidaju KS tablice - rekao je Vučić.

Kako kaže, danas su Srbi rekli da će demokratskim putem i na miran način pružiti svaku vrstu otpora prištinskih vlasti.

- Njihov je plan da puste da izađu sa svojim tablicama, ali da im posle ne daju da se sa tim istim tablicama vrate na teritoriju KiM. Država Srbija neće dozvoliti pogrom niti ubijanje svog naroda. Neće biti ponavljanja 2004. godine, niti bilo kakavih sličnih akcija - rekao je Vučić.

Vučić je podsetio da u Rezoluciji 12 44, i upitao kada će snage NATO-a da postupaju u skladu sa međunarodnim pravom.

Predsednik je rekao da ne postoji ni jedan akt koji dozvoljava formiranje kosovske vojske.

- Oni umesto da ne dozvole da upadaju na sever, oni su im dozvolili da prave baze i da svaki put dođemo na ivicu incidenta, a mi da tražimo način da sačuvamo mir - rekao je Vučić.

Upitao je na osnovu čega se formira vojska Kosova. Dodao je da ga zanima odgovor na pitanje gde to piše.

Vučić je rekao da od nas traže da pogazimo principe i povelju UN kako bi došli do njihovih principa, kako bi poštovali ono što oni nisu poštovali u našem slučaju.

- Što se tiče naših zaključaka, mi smo pripremili odgovor. Spremni smo da nastavimo razgovore i pregovore, dogovorili da uradimo sve što možemo da sačuvamo mir i stabilnost, ali da ćemo biti uz svoj srpski narod ukoliko bude napadnut. Nadamo se da će biti dovoljno pameti kod nekih ljudi, i da neće ići protiv srpskog naroda - rekao je Vučić.

Dodao je da se takođe govorilo o snagama oružanih snaga Vojske Srbije.

Vučić je rekao da bi NATO trebalo da se bavi pismom koje je napisao Hašim Tači i u kom stoji da se za ulazak na sever Kosova, mora dobiti saglasnost, za ulazak bilo kakavih specijalnih snaga.

- Neću da ulazim u Kurtijeve motive, niti u bilo šta drugo, što se mene tiče, ja im želim da žive što je moguće bolje, da imaju što nižu stopu nezaposlenisti.... A politički motivi... On to radi zato što nikada nije bio kažnjen od svojih tutora, svojih političkih roditelja. Oni su im do sada samo pružali zaštitu - rekao je Vučić.

Kako kaže, sastanak je bio veoma kratak, i dodao da je Srbima poručio da ih nikada neće ostaviti na cedilu.

Predsednik je rekao da je njegov odgovor da nema predaje. Dodaje da KM ostaje, baš kao što su rekli i pre mesec dana i pre više meseci.

- Tražili su i 2018. godine, ali su tražili u KS tablice, što smo mi pristali. Ali sada im to ne odgovara, sada bi lakše trpeli bilo šta samo da ne budu KS tablice. Zato što one govore o statusnoj neutralnosti - rekao je Vučić.

Kako kaže, rekao je srpskom narodu da od njih traži da ne provociraju i ne nasedaju na provokacije, da sve što rade, rade na miran i demokratski način.

- Ako se dogode ubistva i progon srpskog stanovništva, ponavljam, nema predaje i neće biti 17. marta 2004. godine - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da traže od nas da ih pustimo u UN, ali to nećemo dozvoliti.

- Prvo ispunite sve što smo se dogovorili, pa zatim možemo da razgovaramo dalje - rekao je Vučić i dodao da nema ništa protiv bezviznog režima koji su dali Prištini.

Vučić je rekao da su mu predočene i posledice po Srbiju, dodaje da je pozicija Srbije takva da joj je prostor ograničen mikronima.

- Saterali su nas u ugao svojom silom, ne snagom argumenata i pravom. Ja imam dovoljno hrabrosti i odgovornosti da im u lice kažem sve. Tako da evo kažem i vama da je reč o notornim lažima da je njihova odluka legitimna i legalna. Svaka njihova potvrda o nezavisnosti Kosova uvek će nailaziti na podršku Kvinte - rekao je Vučić.

Kako kaže, približio se trenutak kada će predložiti Kosovo za ulazak u Savet Evrope.

Dodaje da je svima jasno kakav će ishod biti.

- Postoji razlika između ljudi, neki žive za to da im dan duže potraje njihovo uživanje, a neki da duže traju u istoriji i da ostane zabeleženo šta su, makar jedan dan, pričali. Bolje je živeti jedan dan kao soko, nego sto godina kao miš - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da Priština nikada neće doneti ništa što ide u korist Srbima sa KiM.

- Nisu nam dali ni šansu. Kada ih pitate šta Srbija treba da dobije, uvek je odgovor ništa. A kada nešto treba da izgubimo, spisak je konkretan - rekao je Vučić.

Dodaje da nema predaje i da će nastaviti da čuva Srbiju.

Vučić je sazvao za danas sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, pre koje je razgovarao sa Srbima sa Kosova i Metohije na njihov zahtev.

Sednica je zakazana nakon što su predstavnici Srpske liste zatražili hitan sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem zbog najave Aljbina Kurtija da će 1. novembra početi sa, kako su naveli, "otimanjem imovine naših građana i vozila sa srpskim registarskim oznakama".

Rok koji je Priština odredila za preregistraciju tablica na Kosovu i Metohiji ističe 31. oktobra, a premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti naveo je da taj rok neće biti produžen, uprkos apelima Zapada.

Goran Rakić, predsednik Srpske liste, rekao je nakon sastanka da će ukoliko Priština, KBS ili bilo ko drugi krene da oduzima imovinu Srba, Srbi će pružiti miran, demokratski otpor naroda.

- Predsedniku Vučiću smo jasno rekli i tražili od njega da ukoliko KBS, specijalne jedinice i bilo ko drugi krene da oduzima našu imovinu da ćemo iskoristiti sva sredstva i demokratski mirniom putem pružiti otpor. biće to otpor narododa - rekao je Rakić

