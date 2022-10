DAČIĆ EKSKUZIVNO ZA PINK: Na Srbiju se vrše razni oblici pritisaka zbog toga što vodi samostalnu i suverenu spoljnu politiku! (VIDEO)

Prvi potpredsednik Vlade i novi šef srpske diplomatije Ivica Dačić, rekao je za PINK da je u junu bilo 30 godina od kako se formalno bavi politikom, i kako radi u državnim organima, kao i da u novijoj istoriji nije bilo političara koji se ponovo vratio na istu funkciju.

- Jedva sam čekao da se formira Vlada, jer je to bio neki međuperiod za mene, u kom nisam imao neka posebna zaduženja jer sam bio samo poslanik u Skupštini. Već od juče od 8 sati ujutru sam u funkciji - rekao je Dačić.

Kako kaže, kada su u pitanju pritisci na Srbiju, dodaje da ne može da se otme utisku da je sve, kako kaže, kao u filmu već viđeno. Dodaje da samo imamo nove varijante viđenih pritisaka.

- U svetu se vodi hibridni rat, neki optužuju Rusiju, neki zapadne zemlje, ali kada malo bolje razmislimo, zapitamo se, koliko smo mi godina već pod hibridnim ratom? Ne samo hibridnim, već i pravim - rekao je Dačić.

Kako kaže, razni su oblici pritisaka koje trpimo.

- Sećam se da, kada je izručen Ratko Mladić, do tada je govoreno da je to neophodan uslov za naš dalji napredak ka EU, čim se to završilo, nije prošlo ni nikoliko dana, odmah su prešli na novi uslov - rekao je Dačić.

Dačić je rekao da ne bi trebalo da nas iznenađuje sve što se dešava, jer posao na Balkanu nije završen. Kako kaže, nije završen zbog toga što Srbija vodi jednu samostalnu i suverenu spoljnu politiku.

- Svakoga dana vidimo pokušaje narušavanja našeg suvereniteta i integriteta. Međutim, mi nemamo ništa od kukanja, moramo da vidimo šta ćemo da radimo i kako ćemo da funkcionišemo. Borba se vodi na svakodnevnom nivou i na različite načine - rekao je Dačić.

Rekao je da je sledeće nedelje sednica Saveta Evrope. Irci su, dodaje, obećali tzv. Kosovu da će ući u Savet Evrope.

- Postoji veliki problem kada je reč o njima. Tamo se ne odlučuje koncenzusom, oni formalno imaju većinu, jer je Rusija izbačena iz tog tela i situacija je veoma nepovoljna. Time ćemo se baviti u nekom narednom periodu - rekao je Dačić.

Dačić je rekao da će se nastaviti sa javno iskazanom željom da se dijalog vodi. Dodaje da smatraju da treba učestvovati u dijalogu.

- Mi ne smemo da damo prostor da neko kaže da su Srbi remetilački faktor. Svima je jasno da problemi mogu da nastanu samo zbog akcija Kurtijevog režima. Veliko je pitanje da li će neke korake uopšte preuzimati zemlje zapada - rekao je Dačić.

Kako kaže, kada su u pitanju registarske tablice na KiM, Dačić kaže da Kurti zna da neće biti posledica i da oni neće snositi bilo kakve posledice, za razliku od Srba, kojima, kako dodaje, prete raznoraznim batinama i raznim stvarima.

