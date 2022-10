PRIŠTINA NASTAVLJA SA PROVOKACIJAMA! Skandalozna odluka stupa na snagu 21. novembra: Kazna za tablice 150 EVRA

Glavni pregovarač Prištine u dijalogu sa Beogradom Besnik Bisljimi izjavio je povodom današnje odluke Vlade Kosova u vezi registarskih tablica da je odlučeno da se ne krene odmah s merama, nego kako je naveo da se proces odvija kroz tranzicione faze.

"Od utorka do 21. novembra građani koji imaju ilegalne tablice dobijaće opomene, onda će policija morati da piše kazne u skladu s zakonom. Koliko znam kazne će iznositi 150 evra i građani će dobijati instrukcije kako da zamene ilegalne tablice. To će trajati do 21. januara kada će im bitii izdate privremene tablice", rekao je Bisljimi obraćajući se putem video-linka na Beogradskoj bezbednosnoj konferenciji.

Bisljimi je naveo govoreći o francusko-nemačkom predlogu, da je mnogo bliži srpskoj poziciji.

"Glavna prepreka u Briselu jesu razlitiče pozicije dve strane. Za Kosovo je važno da sadrži međusobno priznanje, za Srbiju da nema međusobnog priznanja s te strane taj predlog mnogo bliži srpskoj poziciji i nema međusobnog priznanja. Obe strane su se dogovorile da u ovom trenutku nije produktivno da se otkrije dokument. Na stranama je da odlučeno kada je pravi trenutak da se objavi", rekao je Bisljimi.

