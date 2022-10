Vučević: Ovo je prosrpska Vlada, nema disonantnih tonova, njeni ministri neće trčkarati po travnjacima stranih ambasada

Opasnost od konflikta na Kosovu ne može da se isključi, ne zavisi sve od nas, tu su i drugi subjekti - administracija Aljbina Kurtija i zemlje Kvinte, EU, SAD, ocenio je ministar Vučević odgovarajući na pitanje kakva je procena Saveta za nacionalnu bezbednost po tom pitanju.

Vučević, koji je danas formanlo pruzeo dužnost, u emisiji „Marker“ na Insajder TV dodao je i da „ne može da kaže da je sve sigurno i spokojno, ali da veruje da ćemo izbeći moguću konfrontaciju“.

Ne zavisi sve od Srbije. Ako bude so Srbije i Srba na KiM, sve će biti mirno.

Upitan da li se razmatralo angažovanje Vojske Srbije, on odgovara:

Mi smo razmatrali sve moguće opcije za zaštitu našeg stanovništva na KiM kao ozbiljni i odgovorni ljudi. Srbija ne želi nikakve sukobe, smatramo da je bolje 1.000 puta se sastati za stolom, nego biti u rovovima. Nemamo nameru i želju da vodimo ratove, ali to što mi pričamo o miru i stabilnosti ne znači da smo slabi, kukavice i neodlučni niti da ćemo dozvoliti nove pogrome. Srbija ne mora sve karte da pokaže unapred, iako bi to mnogi voleli da vide. Moramo da vodimo računa o nacionalnoj bezbednosti i državnoj strategiji.

Ceo svet priča o teritorijalnom integritetu Ukrajine, a Srbiji se nameće da su samo njene granice povredive.

Ministar je istakao da ćemo na francusko-nemačkih predlog rešenja odgovoriti.

Oni nama nisu dali šansu da se čuje naše mišljenje, stoga će naš odgovor biti da se nastave razgovori, a ne da se stavi neki dokument po principu „uzmi ili ostavi“. Nemoguće je za našu stranu da jedna strana, albanska dobije sve, a druga srpska ništa ili da izgubi sve. Naš odgovor će biti jasan, konstuktivan, i podvući ćemo koje su naše crvene linije. Ceo svet priča o teritorijalnom integritetu Ukrajine, o nepovredivosti granica, zar je normalno da se Srbiji nameće da su samo naše granice povredive. Ovo je festival licemerja u međunarodnim odnosima, međunarodno pravo je pogaženo i važi pravilo ko je jači.



Svesni smo pritisaka evropskih partnera, ali Srbija vodi nezavisnu politiku i gleda svoje interese

Upitan da li se razmatra uvođenje sankcija Rusiji, Vučević je kategoričan:

Nikad mi ne će biti jasno zašto se svaki da postavlja pitanje hoćemo li uvesti sankcije Rusiji? Imamo utvrđene smernice koje je definisao Savet za nacionalnu bezbednost, ako dođe do promene stavova javnost će biti obaveštena. U ovom trenutku Vlada Srbije ne razmatra uvođenje sankcija Rusiji. Svesni smo pritisaka evropskih partnera, ali Srbija vodi nezavisnu politiku i gleda svoje interese. Podsetiću na ono što je predsednik Vučić rekao da bi nas pet dana nakon uvođenja sankcija Rusiji tapšali po ramenu, a šestog dana bi opet došla na red KiM. Mi treba da uradimo dva suprotna procesa a u istom kontekstu. Proces da podržavajući teritorijalni integritet Ukrajine uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji, a onda istovremeno da se odreknemo dela svoje teritorije i da pustimo da Kosovo dobije stolicu u UN. Malo su kontradiktorna ta dva procesa, a dolaze sa iste adrese, a suprotni su po suštini. To pokazuje kolika je krza u međunarodnom javnom poretku.

Srpska vlada za složena vremena

I to su bile prosrpske vlade, s tim što sam akcenat stavio na jaču i izrađeniju slobodarsku politiku Srbije. Vremena su složenija, uslovi su komplikovaniji. Ministri ne treba da tabanaju po travnicima ambasada da bi čuli mišljenje i da imamo disonantne tonove od članova kabineta. Lako je da zaključite ko su oni. Ova Vlada nema disonantne tonove.

Komentarisao je i činjenicu da će za generalnog sekretra Vlade Srbije ponovo izabran Novak Nedić o čijim se navodnim vezama sa huliganskim grupama Partizana pisalo:

Mislim da je Novak Nedić ozbiljan pravnik, da je dobro obavljao taj posao. Ako neko smatra da postoje dokazi da je on uradio bilo šta protivzakonito, to je stvar za nadležne organe. Ne mogu da tvrdim da je neko kriminalac na osnovu insinuacija, a bez procesa.

Što se tiče novom direktor BIA, ministar Vučević je rekao da nije razmatrano ko će biti novi direktor, te da će to biti tema na nekoj od narednih sednica.

Sakako je to bitno pitanje, ali BIA je ozbiljna institucija vrhunskih profesionalaca i oni bez zastoja rade svoj posao.



Vodićemo politiku mira i stabilnosti, ali to ne znači da je Srbija džak za udaranje

- Svakako da ćemo jačati odbrambenekapacitete VS, svih odbrambenih faktora u našoj državi, da ćemo voditi politiku koja treba da čuva mir i stabilnost na ovim prostorima, ali to ne znali da je Srbija neki džak za udaranje. Kada pričamo o miru, ljudi procenjuju da je to neki znak slabosti. Nije, mi samo ne želimo više da stradamo, ali nećemo dozvoliti bilo kakav pogrom ili napad na Srbiju. Vojska Srbije je danas mnogostruko jača nego što je bila krajem prošlog veka, ali mi želimo da u miru jačamo vojne kapacitete. Mnogo sam ponosan što ću sa ovom Vladom dočekati najveće povećanje plata za oficire, podoficire i vojnike, i za civile u službi Vojske Srbije, a to je 25 odsto. Nadam se da će to biti javni apel mladima da se priključe Vojsci Srbije.

Odlaskom Zorane Mihajlović nema više disonantnih tonova

Njen odlazak sam razumeo kao prirodni proces u politici. Normalno je da neko posle deset godina ne bude ministar. Njena izjava govori mnogo više o njoj, jer postoje mnogo ljudi u stranci koji su glasali za sve vlade gde je ona bila ministarka. I nikad nismo postavili pitanje zašto je ona članica Vlade. Odjednom kada je predložena nova Vlada u kojoj ona nije, odjedanput je SNS džuboks za kombinacije i postoje pionu u Vladi. Kako se to promenilo u 24 sata? To nije fer, nikada ništa nisam govorio javno protiv nje, iako mi nije bilo jasno to njeno postupanje. Vlada je kolektivno izvršno telo koje je operativno podeljeno na ministarstva, ali to nisu nezavisne teritorije ili feudi pa da svako izlazi sa nekim svojim stavom.

Govoreći o ostanku Nebojše Stefanovića u stranci, Vučević je istakao da svoj stav u odnosu na ranija dešavanja nije promenio.

On nije više ministar i zahtevi koji su opštinski ili gradski odbori postavili su ispunjeni. Ceni se korektan odnos Stefanovića što nje kao neki drugi prvi dan pljunuo svoju stranku, kao Zorana Mihajlović. To ne znači da menjam stav u odnosu na ono što se dešavalo u jednom periodu i da imam poverenja u njega.



Priča se da je Belivuk čedo SNS, a ova vlast ga je uhapsila izvela pred lice pravde

Upitan da prokomentariše činjenicu da Tužilaštvo neće ispitivati navode Belivuka da je bio u kontakru s Vučićem i Vulinom, Vučević ističe:

Naš Ustav i zakoni dozvoljavaju okrivljenom i osumnjičenom da se nisu dužni da govore istinu, za razliku od svedoka. Očigledno da odbrana Belivuka smatra da je sada momenat za neke njihove političke igrokaze da bi se prikazali kao neke žrtve. I ta priča da je Belivuk čedo SNS je vrlo interesantna, pošto je ova vlast uhapsila njega i celu organizaciju i izvela pred lice pravde. Brine me to što ljudi koji su optuženi za najgora krivična dela i najteža ubistva, odjedanput počinju da budu validni izvori informacija, ljudi koji su optuženi da su ubijali na najsuroviji način postaju verodostojni informatori.

