Premijer lažne države Kosova Aljbin Kurti saopštio je juče nakon sednice kosovske vlade da odluka o preregistraciji neće biti odložena i da će njeno sprovođenje početi od 1. novembra, u četiri faze. Kurti je na ovaj način odbio da prihvati zahtev SAD i predstavnika država Kvinte, koji su tražili pomeranje odluke za 10 meseci.

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić da je situacia na Kosovu i Metohiji izuzetno napeta.

- Odluka koja je juče doneta o šestomesečnom rešavanju tog pitanja, usledila je nakon što je 103 Euleksovih policajaca prebačeno na sever. Jedinica za obezbeđenje adminstrativne linije kosovske policijske službe je kombinovana sa novom jedinicom. U sklopu te jedinice su upravo napravili, ja bi rekao preobukli čuvenu jedinicu ROSU. Stovrene su baze koje su prethodnica svega ovoga sa ciljem da se dovede jedinica kosovsko-bezbedonosnih snaga na administrativnu liniju, a ne granična policijska služba, stavljanje policije na sever čiji su većinski pripadnici srpske nacionalnosti u treći plan, kao da ne postoje. Trista osam gardista Ajove koji su došli, i oni su na sever, to su pripreme koje su izvršene. Srbi na severu su u ovom trenutku pod izuzetno velikim pritiskom - rekao je Beriša.

Prema njegovim rečima, situacija sa produženjem roka preregistracije do 21. aprila, to je nešto što Kurti pokušava, a što mu sigurno neće proći, jer po prvi put imamo reakciju za zapada.

- Prvi put čujemo da je Amerika imala lažnu informaciju od Kurtija i njegove vlade, drugo sva opozicija i politička struktura Kosova je bila za to da se produži, onako kako je Amerika predložila. U trenutku ako se Amerika naljuti, a naljutiće se u ponedeljak, do ponedeljka će Kurti menjati svoju odluku bez obzira na svu ovu situaciju- rekao je Beriša.

Kako je reako, to je jedna njegova igra da se izvrši pritisak na srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji.

- Kakva je to situacija, do 21. novembra opomenuće ljude koje koriste te registarske tablice, a od 21. novembra do 21. februara kažnjavaće ih sa 150 evra i neće im skinuti tablice i tek onda dolazi vraćanje probnih tablica. To je jedna njegova igra - zaključuje Beriša.

Dr Miroslav Bjegović, profesor studija bezbednosti rekao je za Pink da je Kurti juče donekle promenio svoju taktiku.

- Prethodnih dana on je govorio isključivo da nema promene odluka, i da a od 1. novembra će biti oduzimanje vozila. Videli smo do je sada samo 18 vozila preregistrovano, ono što je interesantno je da su zemlje Kvinte tražile da se ovaj rok pomeri na 10 meseci, a navodno on je to odbijao - rekao je Bjegović.

On je rako da to pokazuje koliko zemlje Kvinte nisu iskrene u svojim namerama, a naravno da mogu da nateraju Kurtija da promeni svoju odluku, i da oni odlučuju prvenstveno i SAD, i da će biti kako oni kažu.

- Mislim da je posle sednice Saveta bezbednosti, gde se čulo da će u slučaju potrebe naše bezbednosne snage, Vojska Srbije i određene jedinice MUP-a, reagovati u skladu sa Rezolucijom 1244, mislim da Kurti na taj način ispituje raspoloženje i kakva je naša odluka, da li bi mi i vojno, u slučaju potrebe, ušli na sever Kosova - kaže Bjegović.

Kako je rekao, upravo iz tog razloga, on nije još uvek spreman da reaguje sa kosovskim snagama bezbednosti jer zna da bi to bio put bez povratka.

- On neće da reaguje dok ne dobilje saglasnost KFOR-a i NATO-a koji bi mu pomogli da realizuje njegove zamisli, a prvenstveno da KFOR stane na liniju razdvajanja, a ta linija razdvajanja jeste administrativna linija, kako upravo KFOR ne bi dozvolio da naše bezbednosne snage uđu na sever Kosova. U slučaju tog sukoba, po njima, to bi bio direktan napad na međunarodne snage, a onda bi u tom slučaju reagovao i NATO- smatra Bjegović i dodaje da dok Kurti ne bude imao takvu jednu saglasnost, on se nikad neće usuditi da uđe na sever Kosova.

Predrag Savić, novinar rekao je za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić da se ništa slučajno ne dešava i da su "međunarodni sponzori" i ovu krizu mogli da preseku.

Kako kaže, ne zna koliko su bili iskreni saveti ambasadora Kvinte i molbe da se odloži ili ne odloži odluka.

- U principu ja to posmatram kao širu jednu akciju, deo jedne agende za Kosovo i pritisak na Srbiju. Oni se igraju, i jedna je stvar vrlo alarmantna, dole pravosuđe suštinski i ne postoji, sužavane su nadležnosti Euleksa, nema dovoljno ni srpskih sudija, nemoguće je da Srbi zaštite svoja prava u pravpsudnom sistemu Kosova, koji je i ovako skandalozno najgori na svetu - kaže Savić.

Prema njegovima rečima, oni prave jednu logistiku kako bi ušli u Savet Evrope koji bi trebalo da se bavi zaštitom ljudskih prava, a Kosovo je izvor najtežih kršenja ljudskih prava i u ovom trenutku.